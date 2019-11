Παχυσαρκία: Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε έλεγχο του βάρους μας

Γνωρίζατε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στις πλούσιες δυτικές χώρες είναι παχύσαρκοι καθιστώντας το επιπλέον σωματικό βάρος ένα από τα σπουδαιότερα προβλήματα υγείας στις σύγχρονες κοινωνίες;

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ για την παχυσαρκία που δημοσιεύθηκε στις 10 Οκτωβρίου, πάνω από το 50% του πληθυσμού θεωρείται υπέρβαρο. Μόνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 5,8 εκατομμύρια άνθρωποι άνω των 20 ετών πάσχουν από υπερβολικό βάρος.

Η παχυσαρκία λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ποιότητα όσο και τη διάρκεια της ζωής των πασχόντων, καθώς είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι σχετίζεται στενά με μια σειρά από σοβαρά προβλήματα υγείας, που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο.

Ποια είναι τα προβλήματα αυτά;

Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2)

Υπέρταση

Καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά επεισόδια

Ορισμένοι τύποι καρκίνου

Άπνοια ύπνου

Οστεοαρθρίτιδα

Λιπώδης ηπατική νόσος

Νεφρική Νόσος

Προβλήματα στην εγκυμοσύνη, όπως το υψηλό σάκχαρο στο αίμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο αυξημένος κίνδυνος για καισαρική τομή.

Σύμφωνα με τη μελέτη The Heavy Burden of Obesity – The Economics of Prevention, οι ασθένειες που συνδέονται με την παχυσαρκία θα στοιχίσουν περισσότερες από 90 εκατομμύρια ζωές μέσα στα επόμενα χρόνια, μειώνοντας το προσδόκιμο όριο ζωής κατά σχεδόν 3 έτη.

Εκτός όμως από την υγεία, η παχυσαρκία επηρεάζει πολύ και την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση άνθρωποι που πάσχουν από τουλάχιστον μία ασθένεια που σχετίζεται με το γεγονός πως είναι υπέρβαροι έχουν 8% λιγότερες πιθανότητες να έχουν εργασία. Όταν έχουν εργασία, οι πιθανότητες να απουσιάζουν από τη δουλειά τους ή να είναι λιγότερο παραγωγικοί είναι αυξημένες κατά 3,4%.

Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη για τα παιδιά. Όσα είναι παχύσαρκα έχουν λιγότερο καλή πορεία στο σχολείο, είναι πιθανότερο να κάνουν απουσίες και στη συνέχεια έχουν λιγότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Το ζητούμενο όμως δεν είναι απλά η απαλλαγή από τα περιττά κιλά γρήγορα και εύκολα αλλά η απώλεια βάρους με σωστό και υγιεινό τρόπο.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Με το να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους διατροφικούς μας χειρισμούς καθώς οι απότομες αυξομειώσεις βάρους μπορεί να οδηγήσουν σε κακή εικόνα του σώματος αλλά και σε προβλήματα υγείας.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι η μείωση του λιπώδους ιστού και όχι η απώλεια βάρους με κάθε κόστος.

Σύμμαχοι μας σε αυτήν την προσπάθεια είναι δύο δείκτες: τα επίπεδα σακχάρου και τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα. Το μυστικό για να χάσουμε βάρος χωρίς να πεινάμε είναι να κρατάμε χαμηλά τα επίπεδα γλυκαιμίας, δηλαδή κάτω από 140mg/dl μια ώρα μετά το γεύμα.

Το Libramed χάρη στο Policaptil Gel Retard®, δρα σε εντερικό επίπεδο σχηματίζοντας μια πολύ παχύρρευστη γέλη που ευνοεί τον έλεγχο της μεταγευματικής γλυκαιμικής αιχμής, μειώνοντας την ποσότητα και τον ρυθμό απορρόφησης των υδατανθράκων (επίδραση retard).

Αυτό καθορίζει επίσης τη μείωση του αισθήματος της πείνας και της μεταγευματικής υπνηλίας.

Επιπλέον, με τον ίδιο μηχανισμό, το Policaptil Gel Retard® περιορίζει την απορρόφηση των λιπών, ευνοεί την εντερική διέλευση και ρυθμίζει τη συνεκτικότητα των κοπράνων.

Το Libramed, σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή, επαρκή πρόσληψη υγρών και τακτική σωματική δραστηριότητα, χάρη στον μηχανισμό δράσης του ενδείκνυται για τον έλεγχο του βάρους σε ενήλικες και παιδιά από 8 ετών και άνω.

