Η Ένωση Ιδιοκτητών Kτημάτων Εκδηλώσεων και Catering έκοψε την πίτα της

Παρόντες εκπρόσωποι της Πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας

Η ΕΝΙΚΚ Έκοψε Την Πίτα
Η Ένωση Ιδιοκτητών Κτημάτων Εκδηλώσεων και Catering (ΕΝΙΚΚ) πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την εκδήλωσή της, συγκεντρώνοντας πλήθος επαγγελματιών του κλάδου καθώς και σημαντικούς εκπροσώπους της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Ένωση Ιδιοκτητών Kτημάτων Εκδηλώσεων και Catering έκοψε την πίτα της
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ.  Θανάσης Κοντογεώργης, ο Βουλευτής και πρώην Υπουργός κ. Μάκης Βορίδης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Δημήτρης  Δαμάσκος.

Παρόντες ήταν επίσης σημαντικοί εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, μεταξύ των οποίων ο  Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς και ο Πρόεδρος του ΓΕΜΗ κ. Γιώργος  Δαβερώνης, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Κορωπίου  Δημήτρης Κιούσης και η Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης ο γνωστός σεφ και επιχειρηματίας κ.Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επαγγελματίες του κλάδου και να στηρίξει τη  σημαντική πρωτοβουλία της Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς αναδείχθηκε η σημασία του κλάδου των εκδηλώσεων και της εστίασης για την ελληνική οικονομία, καθώς και η ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο και  συνεργασία μεταξύ πολιτείας και επαγγελματιών.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΙΚΚ κ. Γαλάνης Μιχόπουλος, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στις  προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλλά και τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής εκπροσώπησης και της ενίσχυσης του διαλόγου  με την πολιτεία.

Η μεγάλη συμμετοχή των μελών και των προσκεκλημένων επιβεβαίωσε τη δυναμική του  κλάδου και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΝΙΚΚ στην εκπροσώπηση των  επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κτημάτων εκδηλώσεων και του 
catering. 

