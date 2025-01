«Jim Kassavetis Quartet»: Live στο THEATRE OF THE NO

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, φιλοξενεί το «Jim Kassavetis Quartet».

To Σάββατο 18 Ιανουαρίου στις 22.30, ο 16χρονος ταλαντούχος καλλιτέχνης Jim Kassavetis, ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα της τζαζ, γνωστός για την εξαιρετική τεχνική και το πρωτοποριακό του ύφος, συμπράττει με τον διεθνώς καταξιωμένο σαξοφωνίστα Gilad Atzmon.

Ο Gilad Atzmon, γνωστός για τη δυναμική μίξη σύγχρονης τζαζ με ανατολίτικες μουσικές επιρροές, έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως οι Pink Floyd, Paul McCartney και Robert Wyatt. Ο ίδιος ο Wyatt έχει χαρακτηρίσει τον Atzmon ως «τον σπουδαιότερο εν ζωή μουσικό στον πλανήτη» (The Guardian).

Ο Jim Kassavetis θα ηγηθεί του κουαρτέτου, με τη στήριξη του Περικλή Τριβόλη στο μπάσο και του Παναγιώτη Θέμα στα ντραμς. Μαζί, υπόσχονται μια αξέχαστη συναυλία στο πλαίσιο της σειράς "NO, Jazz Saturdays".



Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Jim Kassavetis: ηλεκτρική κιθάρα

Gilad Atzmon: σαξόφωνο

Περικλής Τριβόλης: μπάσο

Παναγιώτης Θέμας: drums



Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία & PR: Ελευθερία Σακαρέλη



Ημερομηνία: Σάββατο 18 Ιανουαρίου στις 22.30

Εισιτήριο: 10€ Προπώληση



Σημείωση: Το θέατρο διαθέτει μπαρ με προσιτές τιμές (μπύρα 3€, ποτό 6€)



THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα

(απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών)

Τηλ. επικοινωνίας: 6946851001

