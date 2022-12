Η διακεκριμένη λαογράφος Arzu Öztürkmen σε μία ξεχωριστή διάλεξη

Τον ρόλο του λαϊκού πολιτισμού και ειδικότερα του χορού στην επίδραση που έχουν στο «σήμερα» και στις πολιτισμικές ταυτότητες της σύγχρονης εποχής, θα προσπαθήσει να αναδείξει μια διακεκριμένη λαογράφος από την Τουρκία σε μια υβριδική διάλεξη με τίτλο «Μια Ιστορική Εθνογραφία του Λαϊκού Χορού στην Τουρκία: Η πολιτική της Επιτέλεσης και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας». Η Arzu Öztürkmen, Καθηγήτριας Λαογραφίας, Προφορικής Ιστορίας και Επιτέλεσης στο Πανεπιστήμιο Boğaziçi της Κωνσταντινούπολης θα δώσει την διάλεξη της στην αίθουσα Σεμιναρίων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, στις 6 το απόγευμα.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Χρήστος Παπακώστας, Αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα σχολιάσει ο Ευάγγελος Αυδίκος, Ομότιμος καθηγητής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα υπάρξει δυνατότητα παρακολούθησης και διαδικτυακά μέσω Teams ενώ θα χορηγηθεί και βεβαίωση συμμετοχής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ARZU ÖZTÜRKMEN

Η Arzu Öztürkmen είναι καθηγήτρια Λαογραφίας, Προφορικής Ιστορίας και Επιτέλεσης στο Πανεπιστήμιο Boğaziçi της Κωνσταντινούπολης. Σπούδασε Λαογραφία (MA, Πανεπιστήμιο της Indiana και PhD, Πανεπιστήμιο της Pennsylvania) με δάσκαλο τον γνωστό Αμερικανό λαογράφο Dan Ben-Amos.

Έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα για την πολιτιστική ιστορία της Τουρκίας και του οθωμανικού κόσμου, ιδιαίτερα για τον χορό και τις εορταστικές εκδηλώσεις. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik (Λαογραφία και Εθνικισμός στην Τουρκία), Raksdan Oyuna: Türkiye’de Dansın Modern Halleri (Από το Raks στο Oyun: Σύγχρονοι Tρόποι Χορού στην Τουρκία, 2016). Είναι επίσης συνεπιμελήτρια των βιβλίων Medieval and Early Modern Performance in the Eastern Mediterranean (2014) και Celebration, Entertainment and Theater in the Ottoman World (2014). Το νέο της βιβλίο The Delight of Turkish Dizi εξετάζει τη μνήμη και το είδος στην τουρκική τηλεοπτική δραματουργία.

