Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: Αυτό είναι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα!

Στην ανακοίνωση του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου προχώρησε η καλλιτεχνική διευθύντρια, Κατερίνα Ευαγγελάτου, τονίζοντας την αναγκαιότητα παρουσίας ενός διεθνούς φεστιβάλ σε μια δύσκολη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε.

«Αντιλαμβανόμαστε πως το Φεστιβάλ φέτος δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί ακριβώς όπως το σχεδιάζαμε τόσον καιρό. Έχουμε, όμως, την ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας: Είμαστε εδώ και εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να επανασχεδιάσουμε το Φεστιβάλ, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε με ασφάλεια για όλους, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν» δήλωσε η κ. Ευαγγελάτου.

«Εξετάζουμε διαφορετικές εκδοχές για τις ημερομηνίες πραγματοποίησης της φετινής διοργάνωσης, με την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την προσωπική φροντίδα της υπουργού Πολιτισμού, κυρίας Μενδώνη, και του γενικού γραμματέα, κυρίου Γιατρομανωλάκη. Προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η ασφάλεια του κοινού, των δημιουργών και όλης της ομάδας του Φεστιβάλ» συνέχισε η ίδια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ:

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

OPERA BALLET VLAANDEREN - LES BALLETS C DE LA B - ALAIN PLATEL

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ - MARC PIOLLETC(H)ŒURS 2020 69

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ- Ριγολέττος σε σκηνοθεσία ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, μουσική διεύθυνση PHILIPPE AUGUIN

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ -Τόσκα σε σκηνοθεσία HUGO DE ANA, μουσική διεύθυνση PIER GIORGIO MORANDI

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΤΑΣ -ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥ -LAURENCE DALE- Η Ιταλίδα στο Αλγέρι

ORCHESTRE RÉVOLUTIONNAIRE ET ROMANTIQUE - MONTEVERDI CHOIR

SIR JOHN ELIOT GARDINER

BEETHOVEN 250 - SYMPHONY CYCLE

STAATSKAPELLE DRESDEN - MYUNG-WHUN CHUNG - EMANUEL AXΈργα Μπετόβεν, Μπραμς

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ - CHRISTOPH ESCHENBACH - ΝΤΑΝΙΛ ΤΡΙΦΟΝΟΦ, Έργα Θεοδωράκη, Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκι

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΖΩΗ ΤΣΟΚΑΝΟΥ - DANIEL LOZAKOVICH, Έργα Θεοδωράκη, Τσαϊκόφσκι, Προκόφιεφ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ & ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής. Έργα Ντβόρζακ, Μπιζέ, Βάγκνερ, Μποροντίν, Πουτσίνι, Βέρντι

JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA - WYNTON MARSALIS

JOSHUA REDMAN - BRAD MEHLDAU - CHRISTIAN MCBRIDE - BRIAN BLADEA Moodswing Reunion

JAN GARBAREK featuring TRILOK GURTU

MAX RICHTER

NILS FRAHM

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΟ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ- Τους προβολείς στήσε

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ- Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων

ΜΟΝΙΚΑ- Κάτι ανθίζει στο Ηρώδειο

EL SISTEMA GREECE - BLEND MISHKIN -World A Music: The routes of our roots

ΟΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΙΑ -Η κασέτα του '80: η άλλη πλευρά

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Αμφιτρύων

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ- Το κουκλόσπιτο

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ- Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ένα γλάρο να πετάει

ΕΚΤΟΡΑΣ ΛΥΓΙΖΟΣ- Το σχολείο των γυναικών

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΝΙΚΟΡΗΣ -Thank God It's Monday at the Cherry Orchard

RIMINI PROTOKOLL, KOSTIS STAFYLAKIS & guests -Oι γκουρού της Πλατείας Θεάτρου

ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΤΟΝΑΛ - ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΘΑΚΗ -Το δάσος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ - ΣΟΦΙΑ ΧΙΛΛ - Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ- Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια

ΟΜΑΔΑ SUM - LATINITAS NOSTRA- Danke /Ευχαριστώ

VENTUS ENSEMBLE -ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΕΝΙΑΔΗΣ, SOFIA SIMITZIS, GERHILD STEINBUCH- The Soccer Opera /Όπερα ποδοσφαίρου

SCHAUBÜHNE - THOMAS OSTERMEIER- Ιστορία της βίας

GOGOL CENTER -ΚΙΡΙΛ ΣΕΡΕΜΠΡΕΝΙΚΟΦ- Νεκρές ψυχές

NOWY TEATR - KRZYSZTOF WARLIKOWSKI- Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλιγουντ

MÜNCHNER KAMMERSPIELE - CHRISTOPHER RÜPING- Dionysos Stadt / Η πόλη του Διονύσου

TR-WARSZAWA - KORNÉL MUNDRUCZÓ- Κομμάτια μιας γυναίκας

TEATRO LA RE-SENTIDA - MARCO LAYERA- Paisajes para no colorear / Τοπία χωρίς χρώμα

ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΖΗΤΑ - ΙΡΙΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ- A Dance as a Dance

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ- Mouth

ΔΑΝΑΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- Free at Last

ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ- 9.25

MAGUY MARIN- Ligne de crête / Στην κόψη του ξυραφιού

LA VERONAL - MARCOS MORAU- Pasionaria

ALEXANDRA WAIERSTALL- ANNNA³. The Worlds of Infinite Shifts / ANNNA³.Οι κόσμοι των αέναων μετατοπίσεων

LIA RODRIGUES- Fúria / Μανία

L-E-V - SHARON EYAL - GAI BEHAR- Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart / Κεφάλαιο 3: Το βάναυσο ταξίδι της καρδιάς

KOEN AUGUSTIJNEN & ROSALBA TORRES GUERRERO / SIAMESE SIE- Lamenta / Μοιρολόγια

DYPTIK- D-Construction /Aπο-δόμηση

ATHENS FESTIVAL URBAN DANCE CONTEST- Breakdance Battle -All Style Battle

HILDUR GUÐNADÓTTIR με τους CHRIS WATSON και SAM SLATER- Chernobyl Live

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

MIHALIS KALKANIS GROUP με καλεσμένους τους ΧΑΪΚ ΓΙΑΖΙΤΖΙΑΝ & ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ - PRIMAVERA EN SALONICO με τη συμμετοχή της LAMIA BEDIOUI

Watersong- KEYVAN CHEMIRANI & THE RHYTHM ALCHEMY με τη συμμετοχή του ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ- Live Looping

ΟΜΑΔΑ ΡΑΦΗ -NOVA MELANCHOLIA, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ -XΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Η κιβωτός του Νώε / Il diluvio universale

Μ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - Μ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - Μ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ- «Έχω μάτια στ' αυτιά» - Η ανθρώπινη φωνή

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟY: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ -Βυθισμένη πολιτεία

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΙΜΑ - ΑΝΤΙ ΤΖΟΥΜΑ- Οικοδομή

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΞΟΥΡΗ- Τα τραγούδια της Σωτηρίας

ΣΙΜΟΣ ΚΑΚΑΛΑΣ Αίαντας

Chronotopia- Εβδομάδα ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής

MusicMakers Hacklab

NENE H & ENSEMBLE BASIANI Chela

CTM Club Night I & ΙΙ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ- The Feel. Backstage The Commission- Συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών με το outset.Greece

Takis- Συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τρία ιστορικά γλυπτά του Takis στο Ηρώδειο (συνεργασία με το Ίδρυμα Takis)

TAKIS. Γλύπτης του μαγνητισμού, του φωτός και του ήχου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ηχητικοί διαλογισμοί

10o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μυστικά και ψέματα του Μάικ Λι Λευκές νύχτες του Λουκίνο Βισκόντι

Περισσότερες πληροφορίες: greekfestival.gr