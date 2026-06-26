Ο Λευτέρης Κρίκης ετοιμάζει τις «Επιλογές» του

Κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευτέρης Κρίκης ετοιμάζει τη νέα δισκογραφική πρόταση με τίτλο «Επιλογές».
  • Η μουσική είναι του Κωνσταντίνου Παντζή και οι στίχοι του ανερχόμενου καλλιτέχνη.
  • Το νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου και θα συνοδεύεται από music video.
  • Αποτελεί προπομπό του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του, που αναμένεται τον Σεπτέμβριο.
  • Συνεχίζει τις live εμφανίσεις του στο Vog Club με τη Λένα Ζευγαρά.

Ο Λευτέρης Κρίκης ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα του δισκογραφική πρόταση με τίτλο «Επιλογές», σε μουσική του Κωνσταντίνου Παντζή και στίχους του ανερχόμενου καλλιτέχνη.

Το νέο τραγούδι θα συνοδευτεί από music video και θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, αποτελώντας τον προπομπό του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ο Λευτέρης Κρίκης ετοιμάζει τις «Επιλογές» του

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία τις live εμφανίσεις του στο Vog Club της παραλιακής, όπου εμφανίζεται στο πλευρό της Λένας Ζευγαρά, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού.

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