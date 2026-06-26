Ο Λευτέρης Κρίκης ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα του δισκογραφική πρόταση με τίτλο «Επιλογές», σε μουσική του Κωνσταντίνου Παντζή και στίχους του ανερχόμενου καλλιτέχνη.

Το νέο τραγούδι θα συνοδευτεί από music video και θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, αποτελώντας τον προπομπό του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία τις live εμφανίσεις του στο Vog Club της παραλιακής, όπου εμφανίζεται στο πλευρό της Λένας Ζευγαρά, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού.