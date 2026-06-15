Η Ευαγγελία Συριοπούλου βάφτισε τον δεύτερο γιο της, σε μια οικογενειακή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Η όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός γνωστοποίησε το γεγονός τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέσα από ανάρτηση στο Instagram, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες από το μυστήριο και αποκάλυψε πως ο μικρούλης πήρε το όνομα «Κωνσταντίνος».

Στις εικόνες που δημοσίευσε, η Ευαγγελία κι ο σύζυγός της, Στράτος Πατσατζής, εμφανίζονται σε ένα μικρό εκκλησάκι στολισμένο με ηλιοτρόπια. Η ίδια επέλεξε maxi φόρεμα σε nude χρώμα, ενώ στο φωτογραφικό άλμπουμ αποτυπώθηκαν στιγμές από την τελετή και τη γιορτινή συνέχεια της ημέρας με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε «Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές». Σε άλλη εκδοχή της ίδιας ανάρτησης, το μήνυμα εμφανίστηκε και ως «Μια μέρα γεμάτη φως, αγάπη και αγκαλιές!!!💙💙💙».

Η ανάρτηση της Ευαγγελίας Συριοπούλου

Η οικογένεια και το όνομα του παιδιού

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους. Ο πρώτος τους γιος, ο Νίκος, γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2021, ενώ ο μικρότερος Κωνσταντίνος γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Η σχέση της Ευαγγελίας Συριοπούλου με τον Στράτο Πατσατζή ξεκίνησε το 2010. Οι δύο τους παντρεύτηκαν στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ η βάφτιση του Νίκου είχε πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με τον γάμο τους.