Ελισάβετ Σπανού: Η εξομολόγηση για τη μεγάλη απώλεια που είχε

Μετά τη χθεσινή της ανάρτηση για το δύσκολο Πάσχα που πέρασε λόγω μίας απώλειας, η Ελισάβετ Σπανού επέστρεψε με νέο βιντεάκι, αποκαλύπτοντας τι έχει συμβεί, αναφερόμενη παράλληλα στις φοβίες της.

«Δεν ήταν εύκολο Πάσχα. Να εκτιμάμε τις στιγμές με τους ανθρώπους μας. Και… Κάπως η ζωή πάντα συνεχίζεται Δεν είχα διάθεση όλες αυτές τις μέρες για δημοσιεύσεις και εξωστρέφειες… Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους!! Και η ανάσταση του κυρίου να φωτίσει τις καρδιές όλων μας», ήταν η αρχική ανάρτηση της τραγουδίστριας.

Όπως εξήγησε σε βίντεο λίγες ώρες μετά,: «Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την αγάπη όλων σας. Η αλήθεια είναι ότι χάσαμε έναν πολύ δικό μας άνθρωπο της οικογένειας, τη Μεγάλη Παρασκευή και χθες τον αποχαιρετήσαμε οριστικά.

Οπότε ήταν λίγο περίεργες ημέρες. Όπως έγραψα, ποτέ δεν ξέρεις ποια είναι η τελευταία φορά που θα δεις κάποιον και καλό είναι να τιμάμε τις στιγμές μας και τους ανθρώπους μας. Εκ των πραγμάτων σκέφτηκα τι θα κάνω όταν “χάσω” τους γονείς μου. Ήρθε κι η είδηση με το 19χρονο κοριτσάκι στο Αργοστόλι κι έπεσα».

Θυμίζουμε ότι η Ελισάβετ Σπανού έφερε στον κόσμο την κόρη της την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, σε ηλικία 43 ετών.

Η τραγουδίστρια γέννησε με προγραμματισμένη καισαρική το πρωί εκείνης της ημέρας, αφού είχε εισαχθεί στο μαιευτήριο από το προηγούμενο βράδυ. Λίγες ώρες μετά τη γέννηση, μοιράστηκε τη χαρά της με τους ακολούθους της στο Instagram, ανεβάζοντας τις πρώτες φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο, όπου έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα καταφέραμε κορίτσι μου».