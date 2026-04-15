Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»

Δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Έλλη Κοκκίνου και μίλησε για το μέλλον του «Don’t Forget The Lyrics» που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1, ενώ απάντησε με αμηχανία σε ερώτηση για την Άννα Βίσση, τα νέα της σχέδια και το νέο τραγούδι της.

Η Έλλη Κοκκίνου έκανε Πάσχα στην Ήπειρο με τον γιο της και πέρασαν όμορφες στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης στα Ζαγοροχώρια, το Μέτσοβο και άλλα χωριά της περιοχής. Τώρα, όπως οι περισσότεροι, έτσι και η Έλλη επέστρεψε στην Αθήνα και πλέον ετοιμάζει τα επαγγελματικά της για το καλοκαίρι που κοντοζυγώνει.

Για το «Don’t Forget The Lyrics», το παιχνίδι του ΑΝΤ1 στο οποίο η ίδια είναι παρουσιάστρια, είπε: «Δεν γνωρίζω αν το παιχνίδι θα προβληθεί και του χρόνου. Είναι λίγο νωρίς. Είμαστε σε συζητήσεις. Είναι πέντε επεισόδια που δεν έχουν προβληθεί ακόμα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Δεν έχω ιδέα αν θα με δείτε με άλλο τηλεπαιχνίδι».

Όταν, στη συνέχεια, η Έλλη Κοκκίνου ρωτήθηκε σχετικά με το αν άκουσε το καινούργιο τραγούδι της Άννας Βίσση, με τίτλο «Αιγαίο», είπε πως δεν το έχει ακούσει. «Δεν το έχω ακούσει. Δε θα σχολιάσω τίποτα που δεν με αφορά. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, δεν είναι αυτή η θέση μου και δεν μου αρέσει. Εγώ εύχομαι στην Άννα καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει, θα σκίσει» είπε με αμηχανία η Έλλη Κοκκίνου.