Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»

Τι είπε για το «Don’t Forget The Lyrics» που παρουσιάζει

15.04.26 , 13:19 Άση Μπήλιου: Ο Ερμής στον Κριό - Τι πρέπει να προσέξουμε στην επικοινωνία
15.04.26 , 13:15 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αγνώριστη σε φωτογράφιση στο Μιλάνο πριν από 15 χρόνια
15.04.26 , 12:51 Νέα εφαρμογή για την ταυτοποίηση της ηλικίας των χρηστών του διαδικτύου
15.04.26 , 12:24 Απολαύστε ένα εκπληκτικό burger με country πατάτες
15.04.26 , 12:22 Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
15.04.26 , 12:12 Έγκυος η Λίλα Μπακλέση: Το βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα
15.04.26 , 12:05 Ένταση στο MasterChef: «Δε θα περάσει εύκολα μαζί μου» - Δες sneak preview
15.04.26 , 11:53 Youth Pass: Τα SOS για τους δικαιούχους της «επιταγής» των 300 ευρώ
15.04.26 , 11:37 Kαστάνη: Τι δεν θέλει να έχει η μέλλουσα νύφη της
15.04.26 , 11:28 Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
15.04.26 , 11:26 Χατζίδου για Τσουρό: «Ήθελε να δώσει μήνυμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους»
15.04.26 , 11:17 Η auteco ΚΤΕΟ διένειμε δωρεάν Alco-Selftest
15.04.26 , 10:59 Μυτιλήνη: Στη ΜΕΘ 30χρονη με μικροβιακή μηνιγγίτιδα
15.04.26 , 10:57 Δέκα detox συμβουλές για να χάσουμε τα κιλά του Πάσχα
15.04.26 , 10:38 Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: Νεκρός οδηγός μηχανής στη λεωφόρο ΝΑΤΟ
Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τα παιδιά της on air
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο
Έγκυος η Λίλα Μπακλέση: Το βίντεο με φουσκωμένη κοιλίτσα
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δε γνωρίζει ότι «έφυγε» ο σύντροφός της;
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Κώστας Τσουρός: Η αιφνίδια ανακοίνωση στο Instagram – «Καλή συνέχεια»
Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
«Την παρατήσαμε μόνη»: Τα sms μετά τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Έλλη Κοκκίνου και μίλησε για το μέλλον του «Don’t Forget The Lyrics» που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1, ενώ απάντησε με αμηχανία σε ερώτηση για την Άννα Βίσση, τα νέα της σχέδια και το νέο τραγούδι της.

Η Έλλη Κοκκίνου έκανε Πάσχα στην Ήπειρο με τον γιο της και πέρασαν όμορφες στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης στα Ζαγοροχώρια, το Μέτσοβο και άλλα χωριά της περιοχής. Τώρα, όπως οι περισσότεροι, έτσι και η Έλλη επέστρεψε στην Αθήνα και πλέον ετοιμάζει τα επαγγελματικά της για το καλοκαίρι που κοντοζυγώνει.

Για το «Don’t Forget The Lyrics», το παιχνίδι του ΑΝΤ1 στο οποίο η ίδια είναι παρουσιάστρια, είπε: «Δεν γνωρίζω αν το παιχνίδι θα προβληθεί και του χρόνου. Είναι λίγο νωρίς. Είμαστε σε συζητήσεις. Είναι πέντε επεισόδια που δεν έχουν προβληθεί ακόμα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Δεν έχω ιδέα αν θα με δείτε με άλλο τηλεπαιχνίδι».

Άννα Βίσση: Το νέο της τραγούδι έχει άρωμα... Αιγαίου - Δείτε το teaser!

Όταν, στη συνέχεια, η Έλλη Κοκκίνου ρωτήθηκε σχετικά με το αν άκουσε το καινούργιο τραγούδι της Άννας Βίσση, με τίτλο «Αιγαίο», είπε πως δεν το έχει ακούσει. «Δεν το έχω ακούσει. Δε θα σχολιάσω τίποτα που δεν με αφορά. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, δεν είναι αυτή η θέση μου και δεν μου αρέσει. Εγώ εύχομαι στην Άννα καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει, θα σκίσει» είπε με αμηχανία η Έλλη Κοκκίνου.

