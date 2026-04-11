Ντάνιελ Κρεγκ - Ρέιτσελ Βάις: Στον Επιτάφιο του Άγιου Κωνσταντίνου Γλυφάδας

Έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι της Γλυφάδας, όταν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής είδαν στην περιφορά του επιταφίου στον Άγιο Κωνσταντίνο τον... Τζέιμς Μποντ!

Ο λόγος για τον Ντάνιελ Κρεγκ που βρέθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου μαζί με τη σύζυγό του Ρέιτσελ Βάις και την κόρη τους κι όλοι μαζί παρακολούθησαν την περιφορά του Επιταφίου.

Μάλιστα, για αρκετή ώρα ο Βρετανός σταρ που φορούσε τραγιάσκα, έβγαζε βίντεο με το κινητό του κι απαθανατίστηκε να καταγράφει τη Φιλαρμονική της Γλυφάδας.

«Αν τον έβλεπες πρόσωπο με πρόσωπο, τότε καταλάβαινες ότι είναι όντως ο Τζέιμς Μποντ», μετέδωσε η δημοσιογράφος Ντόνα Δρούτσα στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του ERTnews, όπου προβλήθηκε το σχετικό βίντεο.

Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, πως ο Ντάνιελ Κρεγκ βρίσκεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Νταμιέν Σαζέλν, για την οποία γυρίσματα γίνονται στην Αθήνα, αλλά και στην Κέρκυρα.

Η Ρέιτσελ Βάις κι ο Ντάνιελ Κρεγκ χέρι χέρι σε event στη Νέα Υόρκη το 2023

Αν και το ζευγάρι γνωριζόταν από το πανεπιστήμιο τη δεκαετία του '90, η σπίθα άναψε το 2010 στα γυρίσματα της ταινίας τρόμου Dream House, όπου υποδύονταν ένα παντρεμένο ζευγάρι. Ο γάμος του Ντάνιελ Κρεγκ και της Ρέιτσελ Βάις αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα «αθόρυβης» προσωπικής ζωής στο Χόλιγουντ. Παρόλο που κι οι δύο είναι αστέρες πρώτου μεγέθους, κατάφεραν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παντρεύτηκαν στις 22 Ιουνίου 2011 στη Νέα Υόρκη, κάτω από άκρα μυστικότητα. Ο γάμος ήταν τόσο ιδιωτικός που οι καλεσμένοι ήταν συνολικά μόλις 4 άτομα: Η κόρη του Κρεγκ, Έλα, o γιος της Βάις, Χένρι και δύο στενοί φίλοι που εκτέλεσαν χρέη μαρτύρων.