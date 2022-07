James Bond: Τα τραγούδια που ταυτίστηκαν με τις περιπέτειες του 007!

Δείτε το τρέιλερ του Goldeneye που θα προβληθεί την Πέμπτη 7/7 στις 22:00 και το Σάββατο 9/7 στις 17:00

Μεγάλη χαρά για τους fans του 007, του κατάσκοπου που έχουμε αγαπήσει τα τελευταία 60 χρόνια, αλλά και για όλους τους σινεφίλ, η απόφαση του Star να προβάλλει τις 25 ανεπανάληπτες ταινίες του James Bond και μάλιστα… εις διπλούν. Δηλαδή και το βράδυ και το πρωί!

Η αρχή έγινε το Σάββατο 2 Ιουλίου με το Casino Royale και τον Daniel Craig στον πρωταγωνιστικό ρόλο, με τους: Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton και Pierce Brosnan στον ρόλο του γοητευτικού κατάσκοπου να ακολουθούν.

Εκτός από το διάσημο μουσικό θέμα της σειράς ταινιών, αυτό του συνθέτη Monty Norman, δεν είναι λίγα τα τραγούδια που συνόδευσαν τις περιπέτειες του Βρετανού πράκτορα ανά τις δεκαετίες.

Επιχείρηση Χρυσά Μάτια (Goldeneye)

Στο διάσημο Goldeneye (Επιχείρηση Χρυσά Μάτια) που θα δούμε στο Star την Πέμπτη 7/7 στις 22:00 και το Σάββατο 9/7 στις 17:00, εκτός από τον εξαιρετικό Pierce Brosnan στον ρόλο του Bond, είχαμε κι ένα εξαιρετικό τραγούδι από τη φωνή της «μεγάλης» Tina Turner.

Το ομώνυμο Goldeneye γνώρισε το 1995 τεράστια επιτυχία κι έχει αναδειχθεί σε ένα από τα αγαπημένα bond τραγούδια ανάμεσα στους fans.

Δείτε το clip:

Η Κατάσκοπος Που Με Αγάπησε (The Spy Who Loved Me)

Ένα διαφορετικό τραγούδι Bond είχαμε στην ταινία του 1977, Η Κατάσκοπος Που Με Αγάπησε. Η Αμερικανίδα Carly Simon ερμήνευσε την μπαλάντα Nobody Does It Better, ένα από τα πρώτα τραγούδια που δεν είχε ίδιο τίτλο με την ταινία και… δεν έμεινε στα αφτιά των χιλιάδων φανατικών θαυμαστών του 007.

Η ταινία θα προβληθεί στο Star το Σάββατο 9/7 στις 01:45 και την Κυριακή 10/7 στις 17:00

Δείτε το clip:

Το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει (Tomorrow Never Dies)

Στα πολύ ανεβασμένα της η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Sheryl Crow προς τα τέλη της δεκαετίας του ’90, πολύ στα ανεβασμένα του ο Bond με τον Brosnan να έχει πάρει την έγκριση του κινηματογραφικού και να συνεχίζει ακάθεκτος την ανοδική πορεία του 007. Το Αύριο Ποτέ Δεν Πεθαίνει βγαίνει στις αίθουσες βγαίνει στις αίθουσες το 1997 και η ιδιαίτερα φωνή της Crow με το ομότιτλο Tomorrow Never Dies βρίσκεται παντού.

Σίγουρα ένα από τα πιο «δυνατά» bond songs όλων των εποχών! Την ταινία θα δούμε την Πέμπτη 14/7 στις 22:00 και το Σάββατο 16/7 στις 23:15.

Δείτε το clip:

Τα Διαμάντια Είναι Παντοτινά (Diamonds Are Forever)

Η έβδομη κατά σειρά ταινία Bond είχε και σαν τραγούδι της ένα από τα διάσημα τραγούδια της. Πρόκειται για το ομότιτλο Diamonds Are Forever (Τα Διαμάντια Είναι Παντοτινά) από την εξαιρετική φωνή της Shirley Bassey.

Έχοντας ήδη τραγουδήσει το τραγούδι για το Goldfinger, η Bassey, εκτός από μία τεράστια τραγουδίστρια, είναι κι από τις αγαπημένες των σκληροπυρηνικών bond fans.

Την ταινία θα δείτε την Κυριακή 24/7 στις 17:10 και στις 03:15.

Δείτε το clip:

Από Τη Ρωσία Με Αγάπη (From Russia With Love)

Η δεύτερη ταινία Bond και δεύτερη για τον Sean Connery, το Από Τη Ρωσία Με Αγάπη είναι ένα από τα λίγα τραγούδια Bond που ερμηνεύτηκαν από αντρική φωνή.

Ακριβώς όπως το απαιτούσε η εποχή, συγκεκριμένα το 1963, το From Russia With Love είναι μια δυνατή μπαλάντα ερμηνευμένη από τη ξεχωριστή φωνή του Matt Monro.

Δείτε το clip:

Δείτε την ταινία στο Star την Κυριακή 31/7 στις 17:15 και στις 03:00.

