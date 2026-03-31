Κατερίνα Καινούργιου: Μετρά αντίστροφα για τον ερχομό της κόρης της

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι τρισευτυχισμένη καθώς διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της. Η παρουσιάστρια είναι έγκυος και σε λίγες μέρες θα κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό της εκπομπής της «Super Κατερίνα» φανερά συγκινημένη. Η ίδια βρίσκεται στον 9ο μήνα και σε λίγες μέρες γεννάει. Έτσι για τώρα, κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της καθημερινότητάς της, την παρουσίαση της εκπομπής της στο Alpha, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στη μητρότητα.

Αντίστροφη μέτρηση για την ημέρα που θα γίνει μαμά!

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Τρίτης 31/3, αναρτώντας φωτογραφίες από την καθημερινότητά της τις τελευταίες ημέρες λίγο πριν φέρει στον κόσμο το μωρό της. Το πρόγραμμα είχε, παιχνίδια με τον σκύλο της, περπάτημα με τον σύντροφό της, εξετάσεις και χαλάρωση.

«Αντίστροφη μέτρηση! Ευλογημένη» έγραψε η παρουσιάστρια στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Καινούργιου «λύγισε» στην τελευταία εκπομπή: «Θα γυρίσω διαφορετική»

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής της σήμερα, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Από αύριο δε θα είμαι μαζί σας. Δε γεννάω αύριο, αλλά θέλω για λίγες ημέρες να κάτσω να ξεκουραστώ μέχρι να γεννήσω. Θα συγκινηθώ πριν γεννήσω. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ, στην ομάδα μου, στην παραγωγή μου, στο κανάλι μου και στους ανθρώπους που είναι πάνω, στην αρχισυνταξία, στη σκηνοθεσία και σε όλη μου την ομάδα».

«Αυτοί οι μήνες είναι πολύ ωραίοι για μια γυναίκα, αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολοι. Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα και ψυχολογικά και ορμονικά. Με βοηθήσατε τόσο πολύ, νιώθω ότι ήταν οι ωραιότεροι μήνες της ζωής μου.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους τηλεθεατές για τις πολύ ωραίες ευχές που μου έχουν στείλει. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους σε άλλες εκπομπές και site για τη διακριτικότητα που έδειξαν, γιατί είναι ένα θέμα που θέλει σωστό χειρισμό. Από αύριο εδώ θα είναι ο Στέφανος μαζί με όλη την ομάδα, δεν αλλάζει τίποτα. Έχω πάρει 20 κιλά, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ ότι θα έχω μια τόσο ωραία εγκυμοσύνη και ειδικά στα 40 που έχεις και τα άγχη σου. Όταν επιστρέψω εδώ θα είμαι κάτι πολύ διαφορετικό, θα είμαι μανούλα, κάτι που ήθελα πολύ», συμπλήρωσε συγκινημένη η παρουσιάστρια.