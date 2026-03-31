Κατερίνα Καινούργιου: Μετρά αντίστροφα για τον ερχομό της κόρης της

Σήμερα έκανε την τελευταία της εκπομπή πριν γίνει μαμά

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Το δώρο του Breakfast@Star στην Κατερίνα Καινούργιου
  • Η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Σήμερα, 31 Μαρτίου, αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό της εκπομπής «Super Κατερίνα» για να αφοσιωθεί στη μητρότητα.
  • Η παρουσιάστρια βρίσκεται στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και αναμένεται να γεννήσει σύντομα.
  • Ευχαρίστησε την ομάδα της και τους τηλεθεατές για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.
  • Ανέφερε ότι η εγκυμοσύνη ήταν μια όμορφη αλλά και δύσκολη εμπειρία, με πολλές ψυχολογικές και ορμονικές αλλαγές.

Η Κατερίνα Καινούργιου είναι τρισευτυχισμένη καθώς διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της. Η παρουσιάστρια είναι έγκυος και σε λίγες μέρες θα κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό της εκπομπής της «Super Κατερίνα» φανερά συγκινημένη. Η ίδια βρίσκεται στον 9ο μήνα και σε λίγες μέρες γεννάει. Έτσι για τώρα, κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της καθημερινότητάς της, την παρουσίαση της εκπομπής της στο Alpha, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στη μητρότητα.

Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει την κούνια της κόρης της

Αντίστροφη μέτρηση για την ημέρα που θα γίνει μαμά!

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Τρίτης 31/3, αναρτώντας φωτογραφίες από την καθημερινότητά της τις τελευταίες ημέρες λίγο πριν φέρει στον κόσμο το μωρό της. Το πρόγραμμα είχε, παιχνίδια με τον σκύλο της, περπάτημα με τον σύντροφό της, εξετάσεις και χαλάρωση.

«Αντίστροφη μέτρηση! Ευλογημένη» έγραψε η παρουσιάστρια στην λεζάντα της ανάρτησής της.

 

Κατερίνα Καινούργιου: Μετρά αντίστροφα για τον ερχομό της κόρης της

Η Καινούργιου «λύγισε» στην τελευταία εκπομπή: «Θα γυρίσω διαφορετική»

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής της σήμερα, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Από αύριο δε θα είμαι μαζί σας. Δε γεννάω αύριο, αλλά θέλω για λίγες ημέρες να κάτσω να ξεκουραστώ μέχρι να γεννήσω. Θα συγκινηθώ πριν γεννήσω. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ, στην ομάδα μου, στην παραγωγή μου, στο κανάλι μου και στους ανθρώπους που είναι πάνω, στην αρχισυνταξία, στη σκηνοθεσία και σε όλη μου την ομάδα».

«Αυτοί οι μήνες είναι πολύ ωραίοι για μια γυναίκα, αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολοι. Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα και ψυχολογικά και ορμονικά. Με βοηθήσατε τόσο πολύ, νιώθω ότι ήταν οι ωραιότεροι μήνες της ζωής μου.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους τηλεθεατές για τις πολύ ωραίες ευχές που μου έχουν στείλει. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους σε άλλες εκπομπές και site για τη διακριτικότητα που έδειξαν, γιατί είναι ένα θέμα που θέλει σωστό χειρισμό. Από αύριο εδώ θα είναι ο Στέφανος μαζί με όλη την ομάδα, δεν αλλάζει τίποτα. Έχω πάρει 20 κιλά, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ ότι θα έχω μια τόσο ωραία εγκυμοσύνη και ειδικά στα 40 που έχεις και τα άγχη σου. Όταν επιστρέψω εδώ θα είμαι κάτι πολύ διαφορετικό, θα είμαι μανούλα, κάτι που ήθελα πολύ», συμπλήρωσε συγκινημένη η παρουσιάστρια.

