Το δώρο του Breakfast@Star στην Κατερίνα Καινούργιου

Η παρουσιάστρια σε λίγες μέρες θα γίνει μαμά


  • Η Κατερίνα Καινούργιου θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά σε λίγες μέρες.
  • Σήμερα, 31 Μαρτίου 2026, ήταν η τελευταία της ημέρα στην εκπομπή Breakfast@Star.
  • Η εκπομπή της επιφύλαξε έκπληξη με μπουκέτο λουλούδια και ευχές για το κοριτσάκι της.
  • Η Κατερίνα συγκινήθηκε από την κίνηση αυτή και αναγνώρισε την υποστήριξη των συναδέλφων της.
  • Από αύριο, η εκπομπή θα συνεχιστεί χωρίς αυτήν, με την ελπίδα ότι θα πάει καλύτερα.

Μανούλα για πρώτη φορά θα γίνει σε λίγες μέρες η Κατερίνα Καινούργιου και σήμερα 31 Μαρτίου 2026 που ήταν και η τελευταία της ημέρα στην εκπομπή, το Breakfast@Star της επιφύλαξε μία έκπληξη.

Ελένη Χατζίδου- Ετεοκλής Παύλου, φωτογραφία από ndpphoto.gr, Νίκος Δρούκας 

Η Ελένη και ο Ετεοκλής έστειλαν στην παρουσιάστρια ένα μπουκέτο πανέμορφα λουλούδια και μία κάρτα με ευχές για το κοριτσάκι της το οποίο σύντομα θα κρατά στην αγκαλιά της.

Η Καινούργιου «λύγισε» στην τελευταία εκπομπή: «Θα γυρίσω διαφορετική»

Συγκινημένη η Κατερίνα Καινούργιου έλαβε τα λουλούδια στον αέρα της εκπομπής της.

Το δώρο του Breakfast@Star στην Κατερίνα Καινούργιου

«Από το Breakfast@Star; Τι ευγενικοί; Έχω συγκινηθεί με πολλούς συναδέλφους. Όταν είσαι σε μία ευάλωτη περίοδο καταλαβαίνεις και ποιοι πραγματικά χαίρονται με τη χαρά σου» ανέφερε η παρουσιάστρια που σε λίγες μέρες θα κρατάει στα χέρια της το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. 

«Αύριο δε θα είμαι στην εκπομπή. Δε θα αλλάξει κάτι. Θα τα πάνε καλύτερα. Η εκπομπή από αύριο μπορεί να είναι και πολύ καλύτερη, γιατί θα την προσέχουν και πιο πολύ» ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια κάνοντας ένα διάλειμμα στο ραντεβού της με τους τηλεθεατές. 

