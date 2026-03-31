Το δώρο του Breakfast@Star στην Κατερίνα Καινούργιου

Μανούλα για πρώτη φορά θα γίνει σε λίγες μέρες η Κατερίνα Καινούργιου και σήμερα 31 Μαρτίου 2026 που ήταν και η τελευταία της ημέρα στην εκπομπή, το Breakfast@Star της επιφύλαξε μία έκπληξη.

Ελένη Χατζίδου- Ετεοκλής Παύλου, φωτογραφία από ndpphoto.gr, Νίκος Δρούκας

Η Ελένη και ο Ετεοκλής έστειλαν στην παρουσιάστρια ένα μπουκέτο πανέμορφα λουλούδια και μία κάρτα με ευχές για το κοριτσάκι της το οποίο σύντομα θα κρατά στην αγκαλιά της.

Συγκινημένη η Κατερίνα Καινούργιου έλαβε τα λουλούδια στον αέρα της εκπομπής της.

«Από το Breakfast@Star; Τι ευγενικοί; Έχω συγκινηθεί με πολλούς συναδέλφους. Όταν είσαι σε μία ευάλωτη περίοδο καταλαβαίνεις και ποιοι πραγματικά χαίρονται με τη χαρά σου» ανέφερε η παρουσιάστρια που σε λίγες μέρες θα κρατάει στα χέρια της το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Αύριο δε θα είμαι στην εκπομπή. Δε θα αλλάξει κάτι. Θα τα πάνε καλύτερα. Η εκπομπή από αύριο μπορεί να είναι και πολύ καλύτερη, γιατί θα την προσέχουν και πιο πολύ» ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια κάνοντας ένα διάλειμμα στο ραντεβού της με τους τηλεθεατές.