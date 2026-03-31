Lady Gaga: Ο αρραβωνιαστικός και το viral σκηνικό με την τούρτα

Πόσο χρόνων έγινε η pop star τραγουδίστρια και ηθοποιός;

Τα γενέθλιά της είχε στις 28 Μαρτίου η Lady Gaga και αποφάσισε να γιορτάσει αυτή τη σημαντική για εκείνη μέρα στην αγκαλιά του αρραβωνιαστικού της Μάικλ Πολάνσκι.

Η Lady Gaga στην αγκαλιά του συντρόφου της/ φωτογραφία από apimages/ Chris Pizzello

Το ζευγάρι που είναι μαζί από τις αρχές του 2020 είναι πολύ ερωτευμένο και η τραγουδίστρια που έγινε 40 ετών μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Tik Tok ένα βίντεο από τη μέρα εκείνη γράφοντας χαρακτηριστικά πως χαλαρώνει μαζί με τον αγαπημένο της ακούγοντας μουσική!

 

Haute & Freddy, Robyn, and Raye filled my birthday with their beautiful new albums 💋🎶. Had the best time listening and relaxing with Michael as we wind down The Mayhem Ball. Thank you, Michael for making my birthday so so special, I love you ❤️. May the birthday month begin 🫶 Thank you monsters for all your beyond kind messages. Growing up w you is something I will always cherish ❤️

«Πέρασα τέλεια ακούγοντας μουσική και χαλαρώνοντας με τον Μάικλ» έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Μία μέρα μετά, τα γενέθλιά της θυμήθηκαν και οι fans της στη συναυλία της στη Βοστώνη, στο πλαίσιο του The MAYHEM Ball. Ένας θαυμαστής της, της πρόσφερε μία τούρτα όταν ήταν εκείνη πάνω στη σκηνή.

 

 

 

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ, τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός, δέχτηκε το δώρο με μεγάλη χαρά αλλά δεν είχε πού να το βάλει! Επί αρκετά λεπτά γύριζε γύρω γύρω από τη σκηνή με το γλυκό στο χέρι μη ξέροντας πού να το ακουμπήσει. 

Το βίντεο έγινε viral στο διαδίκτυο σημειώνοντας πολλά likes. 

H Lady Gaga και ο σύντροφός της είναι μαζί από το 2020 και πριν από λίγες μέρες η pop star αποκάλυψε σε διαδικτυακή εκπομπή του φίλου της Bruno Mars στο  «Romantic Radio» πως σύντομα θα παντρευτούν. 

