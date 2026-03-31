Τσάφου: «Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία όταν χώρισα και για να στηρίξω το παιδί μου»

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο Breakfast@Star, η Χριστίνα Τσαφού μιλά για την πορεία της στην υποκριτική, τα μεγαλύτερα ρίσκα της καριέρας της, τη μητρότητα και τη σημασία της ψυχοθεραπείας στη ζωή της.

Η πρώτη σπίθα για την υποκριτική

Η αγάπη της για τη σκηνή ήρθε νωρίς. Όπως η ίδια περιγράφει, «είδα μια παράσταση όταν ήμουν 16 χρονών, με τον Κούρκουλο, και κάτι συνέβη μέσα μου. Μέχρι τότε πίστευα ότι θα γίνω τραγουδίστρια, λόγω της οικογένειάς μου, αλλά αυτό που ένιωσα βλέποντας τον πάνω στη σκηνή ήταν αδρεναλίνη, ενέργεια, κάτι που με έκανε να θέλω να ζήσω κι εγώ αυτή την εμπειρία».

Παρά τις αρχικές ανησυχίες της μητέρας της, που ήταν τραγουδίστρια, και την προστατευτική στάση της οικογένειας, ο πατέρας της στάθηκε ανοιχτόμυαλος και την προέτρεψε να διαβάσει και να μελετήσει, ώστε να είναι έτοιμη για τον δρόμο της υποκριτικής. «Μου είπε απλώς: "Κοίταξε να δεις αν θέλεις να γίνεις αυτό που θέλεις, αλλά πρέπει να διαβάσεις"», εξομολογείται.

Έρωτες και δουλειά

Η Χριστίνα Τσαφού μιλά και για τα προσωπικά της. Σχετικά με τον έρωτα που σχεδόν επηρέασε την καριέρα της, δηλώνει: «Παραλίγο. Ήμουν πολύ νέα και είχα πει ότι για χάρη αυτού του ανθρώπου θα τα παρατούσα όλα. Αλλά τελικά δε χρειάστηκε».

Τα ρίσκα της σκηνής

Η ίδια εξηγεί πως «πάντα υπάρχει κάτι που θα πεις, και μετά σκέφτεσαι "Μακάρι να το είχα κάνει διαφορετικά". Στο θέατρο, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Αξίζει όμως, γιατί κάθε φορά κρίνεσαι από το κοινό και μαθαίνεις».

Η πιο δύσκολη ταμπέλα: μητέρα

Η Χριστίνα Τσαφού παραδέχεται ότι η πιο απαιτητική «ταμπέλα» στη ζωή της είναι αυτή της μητέρας. «Γινόμαστε γονείς και δεν ξέρουμε πάντα πώς. Τώρα οι νέοι ενημερώνονται και ασχολούνται πιο σωστά. Εμείς συνεχίζαμε όπως μας είχαν μάθει, και τα περισσότερα ήταν λάθος», εξηγεί.

Η Χριστίνα Τσάφου με τον γιο της, Χρήστο Ζαχαριάδη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο γιος της Χριστίνας Τσάφου είναι επίσης ηθοποιός. Έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο του στη σειρά της ΕΡΤ «Κάνε ότι κοιμάσαι» και το 2018 πρωταγωνίστησε στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Η Επιστροφή». Έχει κάνει σημαντικές δουλειές και στο θέατρο.

Η ψυχοθεραπεία και η αυτογνωσία

Η ηθοποιός μιλά ανοιχτά για την ψυχοθεραπεία και το κίνητρο που την ώθησε να ζητήσει βοήθεια: «Έγινε όταν χώρισα μετά από 24 χρόνια και μετά από λίγους μήνες έχασα τη μητριά μου. Ο γιος μου ήταν σε μια δύσκολη ηλικία, είχα ξεχάσει τον εαυτό μου και έτρεχα για όλα γύρω μου. Χρειαζόμουν να δυναμώσω για να στηρίξω το παιδί μου».

Η ψυχοθεραπεία, όπως λέει, την βοήθησε να κατανοήσει πτυχές της ζωής της που πριν δεν φανταζόταν πως θα συζητούσε και να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.

