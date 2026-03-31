Τσάφου: «Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία όταν χώρισα και για να στηρίξω το παιδί μου»

Η πιο δύσκολη ταμπέλα της είναι αυτή της μητέρας

31.03.26 , 13:20 Κακοκαιρία ERMINIO: Πού θα κλείσουν τα σχολεία - Τι θα γίνει στην Αττική
31.03.26 , 13:15 Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
31.03.26 , 13:14 Κηδεία Μαρινέλλας: Yποβασταζόμενη η αδελφή της - Ζούσαν στο ίδιο σπίτι
31.03.26 , 13:14 Μαρινέλλα: Με κατακόκκινο φουλάρι στο τελευταίο της αντίο
31.03.26 , 12:55 Κακοκαιρία ERMINIO: Τι είναι η «σύγκλιση ανέμων» που θα χτυπήσει την Αττική
31.03.26 , 12:53 Νέο «Ανακαινίζω»: Πλακάκια, κουζίνα & υδραυλικά με επιδότηση ως 36.000 ευρώ
31.03.26 , 12:26 Bάσω Καζαντζίδη στο star.gr: «Η Μαρινέλλα ήταν σαν αδερφή μου»
31.03.26 , 12:24 Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στον Ταύρο με κεραυνοβόλους έρωτες & ξαφνικά χρήματα
31.03.26 , 12:18 Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Erminio: Επτά περιοχές στο «κόκκινο»
31.03.26 , 12:12 Γυμναστική για μαμάδες: Η Ελένη τζόκινγκ, η Μελίτα πατίνι
31.03.26 , 12:09 Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο
31.03.26 , 12:01 Μουκίδης: «Όσοι προσπάθησαν να πάρουν τη θέση του Νότη, εκτέθηκαν»
31.03.26 , 11:48 Κηδεία Μαρινέλλας: Με το αγαπημένο της τραγούδι το «αντίο» του Ντάβλα
31.03.26 , 11:33 Λάκης Γαβαλάς: «Ο Χάρος δε σεβάστηκε τη Μαρινέλλα»
31.03.26 , 11:30 Άγιο Φως: Πώς θα έρθει στην Ελλάδα; Τα τρία σενάρια
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο
Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Erminio: Επτά περιοχές στο «κόκκινο»
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Η Χριστίνα Τσάφου στο Breakfast@star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Τσαφού μιλά για την πορεία της στην υποκριτική και την επιρροή της πρώτης παράστασης που είδε στα 16 της.
  • Αναφέρεται σε προσωπικές προκλήσεις, όπως η απόφαση να παρατήσει τα πάντα για έρωτα, αλλά τελικά δεν το έκανε.
  • Η πιο απαιτητική ταμπέλα στη ζωή της είναι αυτή της μητέρας, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της γονεϊκότητας.
  • Ξεκίνησε ψυχοθεραπεία μετά από χωρισμό και απώλεια, για να στηρίξει τον γιο της και να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της.
  • Ο γιος της είναι επίσης ηθοποιός, με σημαντικές δουλειές στο θέατρο και την τηλεόραση.

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο Breakfast@Star, η Χριστίνα Τσαφού μιλά για την πορεία της στην υποκριτική, τα μεγαλύτερα ρίσκα της καριέρας της, τη μητρότητα και τη σημασία της ψυχοθεραπείας στη ζωή της.

Η πρώτη σπίθα για την υποκριτική

Η αγάπη της για τη σκηνή ήρθε νωρίς. Όπως η ίδια περιγράφει, «είδα μια παράσταση όταν ήμουν 16 χρονών, με τον Κούρκουλο, και κάτι συνέβη μέσα μου. Μέχρι τότε πίστευα ότι θα γίνω τραγουδίστρια, λόγω της οικογένειάς μου, αλλά αυτό που ένιωσα βλέποντας τον πάνω στη σκηνή ήταν αδρεναλίνη, ενέργεια, κάτι που με έκανε να θέλω να ζήσω κι εγώ αυτή την εμπειρία».

Παρά τις αρχικές ανησυχίες της μητέρας της, που ήταν τραγουδίστρια, και την προστατευτική στάση της οικογένειας, ο πατέρας της στάθηκε ανοιχτόμυαλος και την προέτρεψε να διαβάσει και να μελετήσει, ώστε να είναι έτοιμη για τον δρόμο της υποκριτικής. «Μου είπε απλώς: "Κοίταξε να δεις αν θέλεις να γίνεις αυτό που θέλεις, αλλά πρέπει να διαβάσεις"», εξομολογείται.

Έρωτες και δουλειά

Η Χριστίνα Τσαφού μιλά και για τα προσωπικά της. Σχετικά με τον έρωτα που σχεδόν επηρέασε την καριέρα της, δηλώνει: «Παραλίγο. Ήμουν πολύ νέα και είχα πει ότι για χάρη αυτού του ανθρώπου θα τα παρατούσα όλα. Αλλά τελικά δε χρειάστηκε».

O σημαντικότερος ρόλος για εκείνη είναι η μητρότητα

Τα ρίσκα της σκηνής

Η ίδια εξηγεί πως «πάντα υπάρχει κάτι που θα πεις, και μετά σκέφτεσαι "Μακάρι να το είχα κάνει διαφορετικά". Στο θέατρο, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Αξίζει όμως, γιατί κάθε φορά κρίνεσαι από το κοινό και μαθαίνεις».

Η πιο δύσκολη ταμπέλα: μητέρα

Η Χριστίνα Τσαφού παραδέχεται ότι η πιο απαιτητική «ταμπέλα» στη ζωή της είναι αυτή της μητέρας. «Γινόμαστε γονείς και δεν ξέρουμε πάντα πώς. Τώρα οι νέοι ενημερώνονται και ασχολούνται πιο σωστά. Εμείς συνεχίζαμε όπως μας είχαν μάθει, και τα περισσότερα ήταν λάθος», εξηγεί.

Χριστίνα Τσάφου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητρότητα

Η Χριστίνα Τσάφου με τον γιο της, Χρήστο Ζαχαριάδη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Χριστίνα Τσάφου με τον γιο της, Χρήστο Ζαχαριάδη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο γιος της Χριστίνας Τσάφου είναι επίσης ηθοποιός. Έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο του στη σειρά της ΕΡΤ «Κάνε ότι κοιμάσαι» και το 2018 πρωταγωνίστησε στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Η Επιστροφή». Έχει κάνει σημαντικές δουλειές και στο θέατρο.

Η ψυχοθεραπεία και η αυτογνωσία

Η ηθοποιός μιλά ανοιχτά για την ψυχοθεραπεία και το κίνητρο που την ώθησε να ζητήσει βοήθεια: «Έγινε όταν χώρισα μετά από 24 χρόνια και μετά από λίγους μήνες έχασα τη μητριά μου. Ο γιος μου ήταν σε μια δύσκολη ηλικία, είχα ξεχάσει τον εαυτό μου και έτρεχα για όλα γύρω μου. Χρειαζόμουν να δυναμώσω για να στηρίξω το παιδί μου».

Η ψυχοθεραπεία, όπως λέει, την βοήθησε να κατανοήσει πτυχές της ζωής της που πριν δεν φανταζόταν πως θα συζητούσε και να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.

