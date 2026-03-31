Ζωή Κρονάκη: Η γνωριμία με τον σύζυγό της - «Ήταν προξενιό για άλλη»

Το ζευγάρι μετρά 14 χρόνια γάμου

31.03.26 , 09:42
Ζωή Κρονάκη: Πώς γνώρισε τον σύζυγό της, Τάσο Παναγιώταρη, με τον οποίο είναι 14 χρόνια παντρεμένη/ εκπομπή The 2night show
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζωή Κρονάκη μίλησε για τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, Τάσο Παναγιωτάρη, σε εκπομπή της ΕΡΤ.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινής φίλης, αλλά το προξενιό ήταν αρχικά για άλλη γυναίκα.
  • Η Ζωή αρχικά δεν ήθελε να πάει στο μαγαζί, αλλά τελικά αποφάσισε να πάει και εκεί συνάντησε τον σύζυγό της.
  • Είναι παντρεμένοι 14 χρόνια και έχουν δύο παιδιά, την Κρίστα (13) και τον Γιώργο (9).
  • Η Ζωή εντυπωσιάστηκε από το χαμόγελο και την ενέργεια του Τάσου, παρά την ηλικιακή διαφορά.

Για τη γνωριμία με τον σύζυγό της, Τάσο Παναγιώταρη, μίλησε η δημοσιογράφος και παρουσιάστριας της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ, Ζωή Κρονάκη

Το ζευγάρι που μετρά 14 χρόνια γάμου κι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά γνωρίστηκε από μια κοινή φίλη. Μόνο που το προξενιό… δεν ήταν για την ίδια, αλλά για μια άλλη, αποκάλυψε η Ζωή Κρονάκη. 

Κρονάκη: «Έχω βιώσει το ''μάνα με δύο παιδιά, τα έχει φάει τα ψωμιά της''»

«Ο άντρας μου είναι πολιτικός μηχανικός. Τον γνώρισα σε ένα μαγαζί. Ήταν προξενιό για άλλη. Δεν ήταν για μένα το προξενιό. Δεν την ήξερα την κοπέλα. Για να καταλάβεις, είχαμε μια κοινή φίλη και λέει “θα πάμε το βράδυ στο τάδε μαγαζί. Θα έρθεις;” Τότε ήμουν στην ψηφιακή και ήταν και οι φωτιές της Αθήνας και είχαμε πάρα πολύ δουλειά να καλύψουμε. Οπότε της λέω “όχι δε θα έρθω”. Και αυτή η κοπέλα λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο τον άντρα μου που ήταν φίλοι και του λέει “Έλα στο μαγαζί, θα είμαι με μια άλλη”. Κι εγώ αποφασίζω να πάω σε αυτό το μαγαζί τελικά. Το ίδιο βράδυ εμφανίζομαι και έγινε…», περιέγραψε η Ζωή Κρονάκη στην εκπομπή The 2night Show.

Η ίδια παραδέχτηκε πως όταν τον είδε, σκέφτηκε πως έχει ωραίο χαμόγελο και ωραία ενέργεια. «Έμαθα και κάποια στοιχεία, γιατί του ρίχνω και δυόμισι χρόνια, που εμένα μου άρεσαν πάντα οι μεγαλύτεροι άντρες. Και όταν ακούω τα δυόμισι χρόνια λέω, “Ώπα, αυτό δε μου άρεσε”. Μου ζήτησε το τηλέφωνό μου, του έδωσα το τηλέφωνό μου, με ένα ψηφίο λάθος επίτηδες. Έψαξε το βρήκε και γενικά με κυνήγησε το πρώτο διάστημα», αποκάλυψε. 

Το ζευγάρι έχει μια κόρη, την Κρίστα που είναι σήμερα 13 ετών κι έναν γιο, τον Γιώργο, που είναι 9 χρόνων.

