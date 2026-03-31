Beyonce: Για shopping με τις κόρες της, Blue Ivy και Rumi, στο Παρίσι

Άστραψαν τα φλας στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας

Παρά το επιβαρυμένο της πρόγραμμα, η Beyonce βρίσκει πάντα χρόνο για τα τρία της παιδιά, που έχει αποκτήσει με τον γνωστό ράπερ Jay-Z.

Η διάσημη τραγουδίστρια εθεάθη στους δρόμους του Παρισιού μαζί με τις κόρες της, Blue Ivy και Rumi. Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, τόσο από τους paparazzi όσο και από τους περαστικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν την Αμερικανίδα pop star. 

Η στιλάτη βόλτα της Beyonce στους δρόμους του Παρισιού / profimedia

Η 14χρονη Blue Ivy και η κατά έξι χρόνια μικρότερη αδερφή της, Rumi, εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την παραμονή τους στην πρωτεύουσα της μόδας, ψωνίζοντας από τοπικές μπουτίκ. Οι δυο αδερφές δεν άργησαν να γίνουν αντιληπτές από τους κατοίκους της γαλλικής πρωτεύουσας και να προκαλέσουν αναστάτωση. 

Η έφηβη κόρη της Beyoncé, όσο μεγαλώνει, μοιάζει ολοένα και περισσότερο στη μητέρα της, ενώ έχει κληρονομήσει και το απαράμιλλο στιλ της.

Οι κόρες της Beyonce, Rumi (αριστερά) και Blue Ivy (δεξιά) / profimedia  

Τα τελευταία χρόνια, η τραγουδίστρια ενσωματώνει σταδιακά τα παιδιά της σε εμφανίσεις, τραγούδια και περιοδείες. Η 8χρονη Rumi είχε κάνει το συναυλιακό της ντεμπούτο στο Λος Άντζελες, όπου ξεκίνησε η Beyonce την περιοδεία της με τίτλο «Cowboy Carter». Η μικρή συμμετείχε στην παρουσίαση του τραγουδιού «Protector», στο οποίο ακούγεται και η φωνή της.

Η Blue Ivy, από την άλλη, πήρε το «βάπτισμα του πυρός» σε ηλικία 14 ετών, χορεύοντας στην παγκόσμια περιοδεία «Renaissance» της Beyoncé το 2023. Έκτοτε, έχει σταθερή παρουσία σε συναυλίες και παραστάσεις της διάσημης μαμάς της.

 

 

 

