Καλλιάνος: «Προσπαθούμε να σταθούμε όρθιοι» - Ο γιος μας ήθελε αδελφούλα

Ο Γιάννης Καλλιάνος παραχώρησε συνέντευξη ση Φαίη Σκορδά όπου μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο προσωπικό ζήτημα, που έχει επηρεάσει βαθιά την οικογένειά του. Όπως αποκάλυψε, η σύζυγός του, Χάρις Δαμιανού, είχε μείνει έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, ωστόσο η εγκυμοσύνη δεν εξελίχθηκε ομαλά, καθώς απέβαλε κατά τη δέκατη εβδομάδα.

Ο ίδιος περιέγραψε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η περίοδος για τη σύζυγό του, η οποία παραμένει συναισθηματικά φορτισμένη και δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απώλεια.

Στην εκπομπή Buongiorno ανέφέρε: «Εδώ και δέκα μέρες (σ.σ. η Χάρις) κλαίει συνεχώς. Το πιο στενάχωρο είναι βεβαίως για τη Χάρις, αλλά και για τον γιο μας, που το περίμενε… Είναι 4,5 ετών και μας το ζητάει πολύ έντονα… Δυστυχώς δεν μπορείς να πας κόντρα στη φύση», είπε ο ίδιος.

Όπως εξήγησε, το παιδί είχε ήδη αρχίσει να φαντάζεται τη νέα πραγματικότητα, ακόμη και να ζωγραφίζει την οικογένεια με το νέο μέλος. Αυτό έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, ειδικά όταν χρειάστηκε να του εξηγήσουν τι συνέβη. Η γυναίκα μου τόσες μέρες, με το που το σκέφτεται την πιάνουν τα κλάματα. Ήταν στη δέκατη εβδομάδα, χτύπαγε η καρδιά του. Πηγαίναμε στον γυναικολόγο και ακούγαμε την καρδιά του. Μου έχει μείνει στα αυτιά αυτός ο ήχος».

Γιάννης Καλιάνος: Ο μικρός έφτιαχνε ζωγραφιές με εμένα και την Χάρις

Στη συνέχεια ο Γιάννης Καλλιάνος ανέφερε: «Μόλις είχε μείνει έγκυος η Χάρις, πήγαινε και έβλεπε σε μια εφαρμογή πώς μεγαλώνει το μωρό κάθε εβδομάδα μέσα στην κοιλιά, και έφτιαχνε ζωγραφιές με εμένα, την Χάρις, τον ίδιο και μέσα στην κοιλιά της Χάρις έφτιαχνε μια τελίτσα. Εγώ στεναχωρήθηκα εξίσου για το πώς θα το λέγαμε στο παιδί, που μας έλεγε πώς να βάλουμε τα κρεβάτια. Ήθελε μπέμπα».

Στη συνέχεια ο Γιάννης Καλλιάνος ανέφερε: «Όταν απέβαλε η Χάρις και κάναμε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εργασίες, δεν ήξερα πώς να το πούμε στο παιδί. Του είπαμε ότι ο Θεούλης, επειδή ήταν λίγο άρρωστο, το πήρε».