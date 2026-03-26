Σίσσυ Χρηστίδου: «Στην τοξικότητα στις σχέσεις συνήθως με... προλάβαιναν»

Όσα είπε η παρουσιάστρια μιλώντας στον συνεργάτη της, Κωνσταντίνο Βασάλο

26.03.26 , 11:20 Ελένη Χατζίδου: Τραγουδάει μαζί με τον πατέρα της και συγκινεί
26.03.26 , 11:07 Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - «Έχει μια μικρή αδιαθεσία. Δε γεννάει»
26.03.26 , 11:05 Lexus Interactive Manual Drive: Η νέα διάσταση ηλεκτροκίνησης
26.03.26 , 11:03 Ακης Πετρετζίκης: Ο γιος του, Αχιλλέας είναι ο πιο cute τσολιάς!
26.03.26 , 11:02 Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς
26.03.26 , 11:01 Ολυμπιακός: Σε αναζήτηση νέου πλέι-μέικερ - Συζητά με δύο κορυφαία ονόματα!
26.03.26 , 10:47 Πότε ξεκινά το πασχαλινό ωράριο - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
26.03.26 , 10:38 Volvo: Ξεχωριστές VIP ταξιδιωτικές εμπειρίες
26.03.26 , 10:32 Ιωάννα Τούνη: Το superfood που βάζει -σχεδόν- πάντα στο πρωινό της
26.03.26 , 10:32 Novacinema: Απρίλιος με τις μεγάλες πρεμιέρες «Jurassic World: Rebirth»
26.03.26 , 10:13 Αλεξάνδρα Νίκα: Το cozy luxury look της με τσάντα YSL & μπαλαρίνες Chanel
26.03.26 , 10:13 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το OPEN, η ΕΡΤ και το «κόψιμο» των εκπομπών
26.03.26 , 09:58 Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
26.03.26 , 09:54 Σίσσυ Χρηστίδου: «Στην τοξικότητα στις σχέσεις συνήθως με... προλάβαιναν»
26.03.26 , 09:43 Λουτράκι: Ληστεία στα ΕΛΤΑ με καλάσνικοφ – 32.000 ευρώ η λεία
MasterChef: «Ακυρώνεται η προσπάθεια και αποχωρείς από τον διαγωνισμό»
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»
Αμπελόκηποι: Ψυχασθενής επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy matchy sneakers με τον γιο της, Βασίλη
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Βουλιαγμένη: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 34χρονο δύτη – Τα τρία σενάρια
MasterChef: Η ψηφοφορία των καλεσμένων και η σιγουριά του Χάρη για τη νίκη
Φίλιππος Τσαγκρίδης: Η φωτογραφία που πόσταρε με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για τα σημάδια τοξικότητας σε σχέσεις στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου.
  • Τόνισε ότι συχνά αργούμε να αναγνωρίσουμε την τοξικότητα και ότι δεν είναι όλα οι σχέσεις τοξικές.
  • Αναφέρθηκε στο lovebombing ως ναρκισσιστική μέθοδο που δεν εμπιστεύεται πια.
  • Επεσήμανε την ανάγκη ψυχραιμίας στην ανάλυση σχέσεων καθώς μεγαλώνουμε.
  • Δηλώνει ότι η παραβίαση προσωπικών δεδομένων είναι τοξική και κλονίζει την εμπιστοσύνη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου, Θέλει Λάδι και μίλησε για τα σημάδια τοξικότητας που μπορεί να εντοπίσει ένας άνθρωπος σε μια σχέση του αλλά και τα συμπεράσματα που έχει βγάλει η ίδια.

Όπως είδαμε σε απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@Star, η γνωστή παρουσιάστρια δήλωσε αρχικά πως «Πιστεύω ότι αργούμε να καταλάβουμε τι είναι τοξικό. Μπορεί να μένουμε σε μια ιστορία που είναι πολύ τοξική και να μην το ξέρουμε. Να ακούμε για τοξικές σχέσεις και να λέμε: Πωπω αυτή η καημένη' και να είμαστε εμείς. Δεν είναι όλα τοξικά όμως, έχει γίνει και λίγο καραμέλα. Αν είσαι τοξικός άνθρωπος είσαι και τοξικός στις σχέσεις σου».

Σίσσυ Χρηστίδου: Η... μπηχτή για τον Λιάγκα μπροστά στο μικρόφωνο του ΑΝΤ1

Σίσσυ Χρηστίδου: Η τοποθέτηση για το lovebombing

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια  ανέφερε ότι: «Άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ότι το lovebombing δεν είναι υγιές. Με κολάκευε πάρα πολύ το lovebombing, αλλά τελικά έχω καταλάβει ότι είναι ναρκισσιστική μέθοδος και δεν την εμπιστεύομαι καθόλου. Αν δηλαδή γνωρίσω κάποιον και είναι τρελαμένος από την αρχή, δεν θα το πιστέψω. Η αναγνωρισιμότητά μου δε θα έπρεπε να παίζει ρόλο σε αυτό. Ένας άντρας που θα βγω εγώ, συνήθως δεν είναι από το κοινό μου. Συνήθως πρέπει να εξηγήσω πολλά για εμένα, οι γυναίκες ξέρουν περισσότερα γαι εμένα από ο,τι οι άντρες. Έχω καταλήξει πως εκεί που υπάρχει πάρα πολύς έντονος ενθουσιασμός και αποθέωση, μετά γίνεται η σχέση τοξική, καταπιεστική και υπάρχει ζήλια».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως: «Μεγαλώνοντας αρχίζεις και βλέπεις τα πράγματα πιο ψύχραιμα από ότι όταν ήσουν μικρός. Αν ο άλλος είναι 45 – 50 και πάθει εφηβεία, είναι λίγο περίεργο. Αν βγούμε πρώτο ραντεβού και μου πεις: "Τι θα κάνουμε το καλοκαίρι;" θα τρομάξω και θα φύγω τρέχοντας... Δε θα έδινα τους κωδικούς από τα social μου σε κάποιον σύντροφο. Ούτε τον κωδικό του κινητού μου, είναι τρομερά παραβιαστικό. Είναι πάρα πολύ τοξικό και παραβιαστικό. Εμένα μου έχει τύχει να μου ζητήσουν τον κωδικό του κινητού. Εγώ δεν έχω κάτι να κρύψω, αλλά δε θα ήθελα να δεις πώς μιλάω με τις κολλητές μου για εσένα. Όταν ζητάς κάτι τέτοιο, κλονίζεται η εμπιστοσύνη».

