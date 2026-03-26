Σίσσυ Χρηστίδου: «Στην τοξικότητα στις σχέσεις συνήθως με... προλάβαιναν»

Η Σίσσυ Χρηστίδου φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου, Θέλει Λάδι και μίλησε για τα σημάδια τοξικότητας που μπορεί να εντοπίσει ένας άνθρωπος σε μια σχέση του αλλά και τα συμπεράσματα που έχει βγάλει η ίδια.

Όπως είδαμε σε απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@Star, η γνωστή παρουσιάστρια δήλωσε αρχικά πως «Πιστεύω ότι αργούμε να καταλάβουμε τι είναι τοξικό. Μπορεί να μένουμε σε μια ιστορία που είναι πολύ τοξική και να μην το ξέρουμε. Να ακούμε για τοξικές σχέσεις και να λέμε: Πωπω αυτή η καημένη' και να είμαστε εμείς. Δεν είναι όλα τοξικά όμως, έχει γίνει και λίγο καραμέλα. Αν είσαι τοξικός άνθρωπος είσαι και τοξικός στις σχέσεις σου».

Σίσσυ Χρηστίδου: Η τοποθέτηση για το lovebombing

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια ανέφερε ότι: «Άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ότι το lovebombing δεν είναι υγιές. Με κολάκευε πάρα πολύ το lovebombing, αλλά τελικά έχω καταλάβει ότι είναι ναρκισσιστική μέθοδος και δεν την εμπιστεύομαι καθόλου. Αν δηλαδή γνωρίσω κάποιον και είναι τρελαμένος από την αρχή, δεν θα το πιστέψω. Η αναγνωρισιμότητά μου δε θα έπρεπε να παίζει ρόλο σε αυτό. Ένας άντρας που θα βγω εγώ, συνήθως δεν είναι από το κοινό μου. Συνήθως πρέπει να εξηγήσω πολλά για εμένα, οι γυναίκες ξέρουν περισσότερα γαι εμένα από ο,τι οι άντρες. Έχω καταλήξει πως εκεί που υπάρχει πάρα πολύς έντονος ενθουσιασμός και αποθέωση, μετά γίνεται η σχέση τοξική, καταπιεστική και υπάρχει ζήλια».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως: «Μεγαλώνοντας αρχίζεις και βλέπεις τα πράγματα πιο ψύχραιμα από ότι όταν ήσουν μικρός. Αν ο άλλος είναι 45 – 50 και πάθει εφηβεία, είναι λίγο περίεργο. Αν βγούμε πρώτο ραντεβού και μου πεις: "Τι θα κάνουμε το καλοκαίρι;" θα τρομάξω και θα φύγω τρέχοντας... Δε θα έδινα τους κωδικούς από τα social μου σε κάποιον σύντροφο. Ούτε τον κωδικό του κινητού μου, είναι τρομερά παραβιαστικό. Είναι πάρα πολύ τοξικό και παραβιαστικό. Εμένα μου έχει τύχει να μου ζητήσουν τον κωδικό του κινητού. Εγώ δεν έχω κάτι να κρύψω, αλλά δε θα ήθελα να δεις πώς μιλάω με τις κολλητές μου για εσένα. Όταν ζητάς κάτι τέτοιο, κλονίζεται η εμπιστοσύνη».

