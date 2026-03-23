Νίνο - Ζόζεφιν: Επανασύνδεση για το ζευγάρι - Το νέο βήμα που έκαναν

Οι δυο τραγουδιστές είναι ξανά μαζί

24.03.26 , 00:22 MasterChef: Τα «ασύλληπτα» πιάτα και η «βόμβα» του Σωτήρη Κοντιζά
24.03.26 , 00:20 MasterChef: Ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;
24.03.26 , 00:05 MasterChef - Mystery Box: Ποιος είχε την καλύτερη vegan προσπάθεια;
23.03.26 , 23:50 MasterChef: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε το Mystery Box και είναι ασφαλής
23.03.26 , 23:40 MasterChef: H Wasan κέρδισε εύκολα τον Γιάννη κι εκείνος εκνευρίστηκε
23.03.26 , 23:22 Κατερίνα Καινούργιου: Οι νέες τρυφερές φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά
23.03.26 , 23:05 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει αμακιγιάριστη στο σαλόνι του σπιτιού της
23.03.26 , 22:58 Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης αποκλειστικά στο STAR
23.03.26 , 22:45 Αχαρνές: Στο STAR Ο Πατέρας Του 16χρονου Που Χαράκωσαν Με Φαλτσέτα
23.03.26 , 22:35 Βουλιαγμένη: Σβήνουν Οι Ελπίδες Για Τον 34χρονο Δύτη
23.03.26 , 22:12 Καρδίτσα: Συγκινεί η μητέρα του τραγουδιστή - «Ήταν πονόψυχο παιδί»
23.03.26 , 21:44 Fuel Pass: Τα μυστικά για να λάβετε την επιδότηση καυσίμων
23.03.26 , 21:36 MasterChef: Το vegan Mystery Box & οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Κουτσόπουλος
23.03.26 , 21:34 Φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενος έκανε live μετάδοση μέσα από το κελί του
23.03.26 , 21:33 Γιάννης Κότσιρας: Η αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram και η ενόχλησή του
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Γιώργος Αγγελόπουλος: «Εξαρτάται από τον Θεό αν θα μεγαλώσει η οικογένεια»
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Καρδίτσα: Συγκινεί η μητέρα του τραγουδιστή - «Ήταν πονόψυχο παιδί»
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Νίνο-Josephine: Συγκατοικούν στα Νότια Προάστια μετά την επανασύνδεση τους/ Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Νίνο και η Ζόζεφιν είναι ξανά ζευγάρι μετά από έναν θυελλώδη ερώτα με πολλά on – off και σχεδόν έναν χρόνο μετά τον τελευταίο τους χωρισμό.

Νίνο - Josephine: Επανασύνδεση και συγκατοίκηση στα Νότια Προάστια;

To ζευγάρι ήταν μαζί για περίπου ένα χρόνο, από το 2023 μέχρι το 2024.

Τις τελευταίες ημέρες, οι δύο τραγουδιστές αποκάλυψαν πως ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν μαζί, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ένα νέο τραγούδι, με τίτλο «Τι κάνεις;», γεγονός που πυροδότησε τις φήμες πως είναι και πάλι μαζί.

Τα social media τους έχουν γεμίσει με αναρτήσεις σχετικά με το ντουέτο τους, ωστόσο η Ζόζεφιν έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η οποία για πολλούς αποτέλεσε την επιβεβαίωση πως είναι ξανά ζευγάρι.

Νίνο - Ζόζεφιν σε παλαιότερη κοινή τους εμφάνιση

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο από το αεροδρόμιο της Ρόδου, το νησί από όπου κατάγεται ο τραγουδιστής, και σε αυτό έγραψε χαρακτηριστικά: «Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…».

@josephinewendel Εσείς τι έχετε κάνει για έναν έρωτα; #tikaneis ♬ original sound - JOSEPHINE WENDEL

Η Ζόζεφιν ανέβασε επίσης ένα ακόμη βίντεο από το λιμάνι του νησιού, τραγουδώντας ξανά το τραγούδι τους.
Κανείς από τους δύο, ωστόσο, δεν έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση σχετικά με την επανασύνδεσή τους.

@josephinewendel

 

♬ original sound - JOSEPHINE WENDEL

Ο Νίνο είχε κληθεί να απαντήσει σε φήμες που κυκλοφορούσαν τον Νοέμβριο του 2025, λέγοντας: «Επανασύνδεση; Όταν κοπεί ένα καλώδιο; Όταν κοπεί ένα καλώδιο και χρειάζεται να το ενώσεις, ξέρω να το κάνω αυτό. Με μονωτική, βάζεις κόκκινο-μπλε, τα ενώνεις και ξαναλειτουργεί η τηλεόραση».
 

