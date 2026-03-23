Νίνο - Ζόζεφιν: Επανασύνδεση για το ζευγάρι - Το νέο βήμα που έκαναν

Ο Νίνο και η Ζόζεφιν είναι ξανά ζευγάρι μετά από έναν θυελλώδη ερώτα με πολλά on – off και σχεδόν έναν χρόνο μετά τον τελευταίο τους χωρισμό.

To ζευγάρι ήταν μαζί για περίπου ένα χρόνο, από το 2023 μέχρι το 2024.

Τις τελευταίες ημέρες, οι δύο τραγουδιστές αποκάλυψαν πως ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν μαζί, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ένα νέο τραγούδι, με τίτλο «Τι κάνεις;», γεγονός που πυροδότησε τις φήμες πως είναι και πάλι μαζί.

Τα social media τους έχουν γεμίσει με αναρτήσεις σχετικά με το ντουέτο τους, ωστόσο η Ζόζεφιν έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η οποία για πολλούς αποτέλεσε την επιβεβαίωση πως είναι ξανά ζευγάρι.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο από το αεροδρόμιο της Ρόδου, το νησί από όπου κατάγεται ο τραγουδιστής, και σε αυτό έγραψε χαρακτηριστικά: «Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…».

Η Ζόζεφιν ανέβασε επίσης ένα ακόμη βίντεο από το λιμάνι του νησιού, τραγουδώντας ξανά το τραγούδι τους.

Κανείς από τους δύο, ωστόσο, δεν έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση σχετικά με την επανασύνδεσή τους.

Ο Νίνο είχε κληθεί να απαντήσει σε φήμες που κυκλοφορούσαν τον Νοέμβριο του 2025, λέγοντας: «Επανασύνδεση; Όταν κοπεί ένα καλώδιο; Όταν κοπεί ένα καλώδιο και χρειάζεται να το ενώσεις, ξέρω να το κάνω αυτό. Με μονωτική, βάζεις κόκκινο-μπλε, τα ενώνεις και ξαναλειτουργεί η τηλεόραση».

