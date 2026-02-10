Αναστασία: Το άγνωστο παρασκήνιο στην περιοδεία της στην Αμερική

Η πρώτη solo περιοδεία της Αναστασίας στην Αμερική, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 με 10 sold out συναυλίες σε 9 πόλεις, μετατρέπεται σε ένα απολαυστικό, χιουμοριστικό αλλά και βαθιά συναισθηματικό ντοκιμαντέρ, φωτίζοντας όλα όσα συνέβησαν πίσω από τα φώτα της σκηνής.

Από την ιδέα και την προετοιμασία μέχρι τα ατελείωτα ταξίδια, τις πρόβες, τα ευτράπελα και τις δυσκολίες του δρόμου, η κάμερα καταγράφει την αληθινή ζωή μιας περιοδείας που στήθηκε από το μηδέν, με πίστη, ρίσκο και πολλή αγάπη.

Μαζί της, ο μάνατζερ και παραγωγός της Mike Stathakis, αλλά και πολλοί συνεργάτες της οι οποίοι μοιράζονται μικρές, ανθρώπινες ιστορίες από τα παρασκήνια, αποκαλύπτοντας τις στιγμές έντασης, συγκίνησης και χαράς που δεν βλέπει ποτέ το κοινό.

Πάνω απ’ όλα, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τον παλμό της ομογένειας: τις αίθουσες γεμάτες ελληνικές φωνές, τις σημαίες που υψώνονται, τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς που τραγουδούν κάθε στίχο, τις αγκαλιές και τα δάκρυα μετά το τέλος κάθε συναυλίας. Εκεί όπου η μουσική γίνεται μνήμη, ταυτότητα και σύνδεση με την πατρίδα.

