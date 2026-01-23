Φράνσις Μπούχολζ: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.01.26 , 17:07 Δύο βρέφη νεκρά στη Γαλλία – Ερευνάται σύνδεση με ανακληθέν βρεφικό γάλα
23.01.26 , 16:52 Με συγκέντρωση στη Λάρισα αποχώρησαν τα τρακτέρ
23.01.26 , 16:28 Κίμων Κουρής: Η φωτογραφία του με διάσημο ηθοποιό - Παίζουν στο ίδιο σίριαλ
23.01.26 , 16:17 Τι είναι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
23.01.26 , 16:00 Πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση
23.01.26 , 15:48 «Σαρώνει» η γρίπη: «Εξελίσσεται ραγδαία & μπορεί να φτάσει σε βαριά εικόνα»
23.01.26 , 15:42 Άση Μπήλιου: Σήμερα η Σελήνη στον Κριό και την Κυριακή στον Ταύρο
23.01.26 , 15:38 Η Nova πρωταγωνιστεί και στα Oscars 2026!
23.01.26 , 15:27 Νέα Μήνυση Του Αστυνομικού Στην Πρώην Σύντροφό Του & Αστυνομικό
23.01.26 , 15:20 Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: Σύλληψη Για Διασπορά Ψευδών Ειδήσεων
23.01.26 , 15:17 Το τέλος του δυτικού κόσμου όπως τον ξέραμε
23.01.26 , 15:16 BYD: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε στην Ελλάδα
23.01.26 , 15:14 Stars System: Η σύνοδος Κρόνου-Ποσειδώνα φέρνει κοσμογονικές αλλαγές
23.01.26 , 15:12 Διαθήκη Καίτης Γκρέυ: Κόντρα Μεταξύ Του Γιου Και Του Εγγονού Της
23.01.26 , 14:59 To κόλπο της Χατζίδου για να φαίνονται τα μαλλιά της πάντα περιποιημένα
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει
Ευλαμπία Ρέβη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δάκρυσε η Κατερίνα Καινούργιου
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Facebook Francis Buchholz
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, η οικογένεια του Φράνσις Μπούχολζ ανακοίνωσε μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook την απώλεια του εμβληματικού μπασίστα των Scorpions, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στους θαυμαστές της παγκόσμιας ροκ σκηνής.

Ο Φράνσις Μπούχολζ γεννήθηκε το 1954 και υπήρξε ένα από τα ιστορικά μέλη του θρυλικού γερμανικού συγκροτήματος, συμμετέχοντας στους Scorpions από το 1973 έως το 1992. Κατά τη διάρκεια αυτών των σχεδόν δύο δεκαετιών, έβαλε τη δική του ξεχωριστή μουσική «σφραγίδα» σε άλμπουμ που σημάδεψαν το παγκόσμιο ροκ στερέωμα, όπως τα In Trance, Taken By Force, Blackout και Love at First Sting, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεθνή επιτυχία του συγκροτήματος.

Μετά την αποχώρησή του από τους Scorpions, συνέχισε τη μουσική του πορεία συνεργαζόμενος με σημαντικά ονόματα της ροκ σκηνής, ανάμεσά τους και ο κιθαρίστας Μάικλ Σένκερ, αδελφός του ιδρυτή των Scorpions, Ρούντολφ Σένκερ.

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του

Στην ιδιαίτερα φορτισμένη ανακοίνωση της οικογένειάς του αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά, σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Φράνσις απεβίωσε χθες μετά από μια προσωπική μάχη με τον καρκίνο. Έφυγε ειρηνικά από αυτόν τον κόσμο, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μείναμε δίπλα του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια – ακριβώς όπως μας δίδαξε.

Προς τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, σας ευχαριστούμε για την ακλόνητη αφοσίωσή σας, την αγάπη σας και την πίστη που δείξατε σε αυτόν σε όλο το απίστευτο ταξίδι του. Αν και οι χορδές έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη, Hella, Sebastian, Louisa και Marietta».

Ο Φράνσις Μπούχολζ αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική παρακαταθήκη και μια καριέρα που θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές μουσικών και εκατομμύρια θαυμαστές σε κάθε γωνιά του κόσμου.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΠΟΥΧΟΛΖ
 |
FRANCIS BUCHHOLZ
 |
SCORPIONS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top