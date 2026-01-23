Φράνσις Μπούχολζ: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, η οικογένεια του Φράνσις Μπούχολζ ανακοίνωσε μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook την απώλεια του εμβληματικού μπασίστα των Scorpions, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στους θαυμαστές της παγκόσμιας ροκ σκηνής.

Ο Φράνσις Μπούχολζ γεννήθηκε το 1954 και υπήρξε ένα από τα ιστορικά μέλη του θρυλικού γερμανικού συγκροτήματος, συμμετέχοντας στους Scorpions από το 1973 έως το 1992. Κατά τη διάρκεια αυτών των σχεδόν δύο δεκαετιών, έβαλε τη δική του ξεχωριστή μουσική «σφραγίδα» σε άλμπουμ που σημάδεψαν το παγκόσμιο ροκ στερέωμα, όπως τα In Trance, Taken By Force, Blackout και Love at First Sting, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεθνή επιτυχία του συγκροτήματος.

Μετά την αποχώρησή του από τους Scorpions, συνέχισε τη μουσική του πορεία συνεργαζόμενος με σημαντικά ονόματα της ροκ σκηνής, ανάμεσά τους και ο κιθαρίστας Μάικλ Σένκερ, αδελφός του ιδρυτή των Scorpions, Ρούντολφ Σένκερ.

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του

Στην ιδιαίτερα φορτισμένη ανακοίνωση της οικογένειάς του αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά, σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Φράνσις απεβίωσε χθες μετά από μια προσωπική μάχη με τον καρκίνο. Έφυγε ειρηνικά από αυτόν τον κόσμο, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μείναμε δίπλα του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια – ακριβώς όπως μας δίδαξε.

Προς τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, σας ευχαριστούμε για την ακλόνητη αφοσίωσή σας, την αγάπη σας και την πίστη που δείξατε σε αυτόν σε όλο το απίστευτο ταξίδι του. Αν και οι χορδές έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε. Με αγάπη και ευγνωμοσύνη, Hella, Sebastian, Louisa και Marietta».

Ο Φράνσις Μπούχολζ αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική παρακαταθήκη και μια καριέρα που θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές μουσικών και εκατομμύρια θαυμαστές σε κάθε γωνιά του κόσμου.