Βρεττός Βρεττάκος: Η συνεργασία με τη Beyoncé και η βαριά κάπα της Βίσση

Όσα αποκάλυψε για τις δημιουργίες του, με τις οποίες έντυσε τις pop stars

Βρεττός Βρεττάκος: Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή The 2night Show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Έλληνας σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος που ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερες δημιουργίες του υψηλής ραπτικής με κρύσταλλα μίλησε για τις συνεργασίες του με τις pop star όπως η Beyoncé και η Shakira, αλλά και για την εκπληκτική δημιουργία που έφτιαξε για την πρώτη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. 

«Το Βρετττός Βρεττάκος είναι το πραγματικό μου όνομα, δεν είναι καλλιτεχνικό. Όταν ήμουν μικρός δε μου άρεσε. Όταν έλεγα με λένε Βρεττό, μου έλεγαν το μικρό σου; Έτσι το άλλαζα. Έλεγα Γιώργος, Κώστας, Μιχάλης», είπε ο σχεδιαστής στην εκπομπή The 2night Show. 

Βρεττός Βρεττάκος: Η συνεργασία με τη Beyoncé και η βαριά κάπα της Βίσση

Όπως εξήγησε, η συνεργασία που τον έκανε αναγνωρίσιμο ήταν αυτή με τη Beyoncé. «Κάνω ένα σόου στη Μόσχα. Παρουσιάζω τη συλλογή μου. Έχουν πολύ εντυπωσιακές κριτικές. Επιστρέφοντας λοιπόν, πίσω έχει και ένα μεγάλο κωμικό στοιχείο όλο αυτό, γίνεται προσέγγιση μέσω και του συνεργάτη μου του Ντένις Κολποδίνου από τον τότε στυλίστα της. Μας προσεγγίζει ότι θέλει μια σειρά από ρούχα για κάποιες εμφανίσεις της Beyoncé. Δεν απαντάμε στο e-mail, γιατί θεωρούμε ότι είναι spam.  

Τέλος πάντων, γίνεται η επαφή, γίνεται η δεύτερη προσέγγιση και μας ζητάει λοιπόν τρία-τέσσερα κομμάτια για την περιοδεία της On the Run Tour. Στέλνουμε τα ρούχα, δοκιμάζονται και μετά μας πρότειναν να ντύσουμε και τους χορευτές της σε δύο από τις τέσσερις θεματικές του σόου», αποκάλυψε ο διεθνούς φήμης σχεδιαστής. 

Μάλιστα, ο ίδιος θυμάται ότι όταν είπε στον πατέρα του ότι η pop star ζήτησε να φορέσει ρούχα του, εκείνος νόμιζε πως ο γιος του το είχε δει στον ύπνο του.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, αποκάλυψε ότι είχε ετοιμάσει ρούχα για τη Madonna για την εμφάνισή της στα Όσκαρ, όμως τελικά δεν τα φόρεσε γιατί δεν εμφανίστηκε ποτέ. «Εκείνη τη χρονιά, είχε εμφανιστεί η Lad Gaga  στο red carpet, άλλαξε φόρεσε δεύτερο κι έκανε και τρίτη εμφάνιση. Τότε μας ειδοποίησαν ότι αυτό δεν τη χαρακτηρίζει, ότι την προσέβαλε όλη αυτή η προβολή που είχε πάρει η Gaga, υπήρχε και μια μεταξύ τους κόντρα. Και μας είπαν ότι με το έφτασε το αεροπλάνο, γύρισε πίσω. Το έχω κρατήσει αυτό το ρούχο».

Τέλος, αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή δημιουργία που έφτιαξε για την πρώτη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. 

«Μια ολοκέντητη κρυστάλλινη μπέρτα με 500.000 ασημί ιριζέ κρυστάλλινα μοτίβα ,διακοσμημένα σε μεταξωτή μουσελίνα και μεταξωτά λευκά κρόσσια που έδιναν μια μοναδική αίσθηση αέρινης αίσθησης και μια μαγεία κινήσεων», αναφέρει για την κάπα της στην ανάρτησή του. 

«Για μερικά ρούχα πρέπει να έχεις κάνει crossfit. Η κάπα της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο ζύγιζε 8 κιλά, την φόρεσε 5 λεπτά και μετά την πέταξε, δεν μπορούσε να ερμηνεύσει με αυτό το βάρος», αποκάλυψε.

Γι' αυτές τις δημιουργίες χρειάστηκε 2 -5 εβδομάδες για να ολοκληρωθούν με τη δουλειά περίπου 12 ατόμων.

ΒΡΕΤΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
