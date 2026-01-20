Φωτεινή Πελούζο: Ποια είναι η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»

Το βιογραφικό της 26χρονης Ελληνοιταλίδας ηθοποιού

Φωτεινή Πελούζο: Ποια είναι η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»
Φωτεινή Πελούζο: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο Στούντιο 4 της ΕΡ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Η Μεγάλη Χίμαιρα», το μυθιστόρημα του Μ.Καραγάτση μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη και προβάλλεται μέσα από την ΕΡΤ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή και ταυτόχρονα την πρώτη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. 

H Φωτεινή Πελούζο στην avant premiere τηλεοπτικής σειράς της ΕΡΤ «Μεγάλη Χίμαιρα»/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

H Φωτεινή Πελούζο στην avant premiere τηλεοπτικής σειράς της ΕΡΤ «Μεγάλη Χίμαιρα»/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πρωταγωνίστρια της σειράς έξι επεισοδίων είναι η Μαρίνα, την οποία υποδύεται η  ταλαντούχα ηθοποιός, Φωτεινή Πελούζο. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα…

Η Φωτεινή Πελούζο στον ρόλο της Μαρίνας στη σειρά «Η Μεγάλη Χίμαιρα»

Η Φωτεινή Πελούζο στον ρόλο της Μαρίνας στη σειρά «Η Μεγάλη Χίμαιρα»

Το βιογραφικό της Φωτεινής Πελούζο

  • Γεννήθηκε στη Ρώμη
  • Η μαμά της είναι Ελληνίδα και ο μπαμπάς της Ιταλός

«Μιλάω στα ελληνικά με τη μαμά μου. Και ο μπαμπάς μου μιλάει, καταλαβαίνει πολύ καλά, αλλά μιλάει λιγότερο γιατί ντρέπεται», παραδέχτηκε πρόσφατα στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

  • Είναι 26 χρόνων
  • Μιλά 4 γλώσσες
  • Έχει πτυχίο στα Οικονομικά
  • Έχει ζήσει στο Παρίσι
  • Τα καλοκαίρια της ως παιδί τα περνούσε στην Ελλάδα, σε Σκύρο και Χίο

«Τα παιδικά μου χρόνια είναι συνδεδεμένα με την Ελλάδα. Δεν έχουμε κάποια σχέση με τη Σκύρο και τη Χίο, απλά είχαν φάει κόλλημα οι γονείς μου», είπε η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

  • Στα 15 της, οδηγείται τυχαία σε ένα casting καθώς γυρνούσε από το σχολείο. Τότε, έφτασε ως το τελευταίο στάδιο αλλά δεν την πήραν
  • Ο πρώτος της ρόλος ήρθε το 2018, στα 17 της χρόνια, για μια σειρά στη Rai. Χρειάστηκε μάλιστα να πάρει ειδική άδεια από το σχολείο για σχεδόν μισή χρονιά
  • Ωστόσο, στόχος ήταν να περάσει στο Πανεπιστήμιο. Μέχρι τότε, δε σκεφτόταν τι θα κάνει στη ζωή της
  • Ακολούθησαν συμμετοχές της σε τέσσερις ταινίες και δύο σίριαλ στην Ιταλία
  • Στην πανδημία έφυγε από το πατρικό της και νοίκιασε μόνη της ένα διαμέρισμα στη Ρώμη
  • Αποφασίζει να ασχοληθεί με την υποκριτική και φεύγει για σπουδές στο Παρίσι
  • Στη συνέχεια,  έρχονται ταινίες και σειρές, όπως η ταινία «Il colibrì» που άνοιξε το Φεστιβάλ της Ρώμης το 2022, η σειρά «Everything Calls for Salvation» που προβλήθηκε σε μεγάλη πλατφόρμα και το «Greek Salad»

H Φωτεινή Πελούζο στο Φεστιβάλ της Ρώμης, το 2020/ AP Alessandra Tarantino

H Φωτεινή Πελούζο στο Φεστιβάλ της Ρώμης, το 2020/ AP Alessandra Tarantino
  • Στο θέατρο πραγματοποιεί την πρώτη της εμφάνιση ως Αντιγόνη στην παράσταση «Οιδίπους επί Κολωνώ», σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Κάρσεν που ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο της Συρακούσας
  • Ενδιάμεσα έχει μια σειρά από εξώφυλλα σε γνωστά περιοδικά μόδας και συνεργασίες με οίκους μόδας

Φωτεινή Πελούζο: H ζωή και η καριέρα της/ βίντεο Στούντιο 4

Φωτεινή Πελούζο: H ζωή και η καριέρα της/ βίντεο Στούντιο 4

Τέλος, όσον αφορά στα προσωπικά της... έχει χωρίσει από μια σχέση που κράτησε έξι χρόνια.

