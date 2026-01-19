Αναστασία - Ηλίας Καμπακάκης: «Γκρέμισαν» τη Θεσσαλονίκη στο φινάλε τους

Αυλαία για το μουσικό σχήμα εν μέσω αποθέωσης

Οι εμφανίσεις της Αναστασίας και του Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall ολοκληρώθηκαν το Παρασκευοσάββατο 16 και 17 Ιανουαρίου, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου και αγαπήθηκε από το κοινό της Θεσσαλονίκης. 

Αναστασία και Ηλίας Καμπακάκης «σάρωσαν» στο MonaΛisa

Το MonaΛisa Music Hall γέμισε με μουσική, παλμό, στιγμές διασκέδασης και συγκίνησης, με τον κόσμο να αγκαλιάζει από την πρώτη στιγμή αυτό το πρόγραμμα.

Αναστασία - Ηλίας Καμπακάκης: «Γκρέμισαν» τη Θεσσαλονίκη στο φινάλε τους

Για την Αναστασία, αυτή η περίοδος είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ηγήθηκε σχήματος, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που ανέδειξε τη λαϊκή της ταυτότητα και την άμεση σχέση της με το κοινό.

Η χημεία της με τον Ηλία Καμπακάκη αποτέλεσε βασικό στοιχείο αυτής της διαδρομής, σε μια συνεργασία που κύλησε φυσικά πάνω στη σκηνή και αποτυπώθηκε δυνατά σε κάθε βραδιά.

Αναστασία - Ηλίας Καμπακάκης: «Γκρέμισαν» τη Θεσσαλονίκη στο φινάλε τους

Αυτή την περίοδο, η Αναστασία βρίσκεται στο στούντιο για την ολοκλήρωση του νέου της single, που θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο από τη Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ
MONAΛISA MUSIC HALL
