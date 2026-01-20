Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»

«Ξανακάνω μια καινούρια αρχή, όλα καλά», είπε ο ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 10:22 Επίσημη πρεμιέρα για «Το μεγάλο μας τσίρκο» - Ποιοι ήταν εκεί
20.01.26 , 10:03 Βόρειο Σέλας στην Ελλάδα λόγω γεωμαγνητικής καταιγίδας - Δείτε εικόνες
20.01.26 , 10:01 MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
20.01.26 , 09:43 Αθηνά Οικονομάκου: Ενοχλημένη με τη διαρροή της ημερομηνίας του γάμου της
20.01.26 , 09:40 Good Job Nicky: Η ηλικία, το βιογραφικό και το τραγούδι για τη Eurovision
20.01.26 , 09:31 «Βόμβα» Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω τη σεζόν στους Μπακς»
20.01.26 , 09:14 Spyros Manesis Trio: Για μία και μοναδική συναυλία στο Theatre of the NO
20.01.26 , 09:13 Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
20.01.26 , 09:05 To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
20.01.26 , 09:05 Ford Raptor T1+: Κατέκτησαν τους αμμόλοφους του φετινού Dakar Rall
20.01.26 , 08:55 Αλλάζει ο καιρός: Άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια - Πλημμύρες στην Αττική
20.01.26 , 08:33 Αερόβια άσκηση: Πώς να την κάνεις σωστά και να χάσεις βάρος!
20.01.26 , 08:23 Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, η ψυχοθεραπεία με βοήθησε πάρα πολύ»
20.01.26 , 08:11 Τραγωδία Ισπανία: Aναφορές για 43 αγνοούμενους - Φόβοι για εγκλωβισμένους
20.01.26 , 08:05 «Ο Σωματοφύλακας Της Γυναίκας Του Εκτελεστή»: Δείτε on demand την ταινία!
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Άση Μπήλιου: Πώς θα μας επηρεάσει το σπάνιο φαινόμενο της πολυαστρίας;
Αθηνά Οικονομάκου – Μαίρη Συνατσάκη: Ταξίδι στο Παρίσι
MasterChef: «Έμεινα άφωνη! Δεν περίμενα ότι δε θα περάσω»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Φώτης Σπύρος μίλησε για τη μάχη του με τον καρκίνο που εντόπισε έπειτα από τυχαίο διαγωνιστικό έλεγχο, και τις ριζικές αλλαγές που έφερε στη ζωή του αυτή η περιπέτεια.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος το βράδυ της Δευτέρας.

«Είμαι καλύτερα, παίζω και στο θέατρο. Το παρακολουθώ, όπως πρέπει. Είμαι τυχερός γιατί το βρήκα εντελώς τυχαία. Ξανακάνω μια καινούρια αρχή, όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Φώτης Σπύρος.

«Αναθεωρήθηκαν πολλά πράγματα από μόνα τους, ξέρεις πόσοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά μου και πόσοι ήρθαν καινούριοι; Αλίμονο αν δε σε αλλάζουν τέτοιες οριακές καταστάσεις. Έφυγαν, αποδείχθηκαν πολύ λίγοι για τέτοιες καταστάσεις, ίσως γιατί δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, ίσως γιατί δεν ήθελαν. Περίμενα ότι θα μου σταθούν και δεν το έκαναν», παραδέχτηκε ο ηθοποιός.

«Αυτό δεν έχει πολλή σημασία όμως, γιατί ήρθαν άλλοι άνθρωποι κοντά μου που με φώτισαν και φώτισαν τη ζωή μου», τόνισε.

Ο Φώτης Σπύρος σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει για πρώτη φορά για το πρόβλημα υγείας του, τονίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι προληπτικές εξετάσεις.

«Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε».

Τότε, μιλώντας, για το πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση, ο ίδιος είχε πει: «Δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτά. Βήμα βήμα. Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω».

Λυδία Σγουράκη-Φώτης Σπύρος-Χρήστος Τριπόδης

Λυδία Σγουράκη-Φώτης Σπύρος-Χρήστος Τριπόδης / Φωτογραφία:  NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top