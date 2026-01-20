Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»

Ο Φώτης Σπύρος μίλησε για τη μάχη του με τον καρκίνο που εντόπισε έπειτα από τυχαίο διαγωνιστικό έλεγχο, και τις ριζικές αλλαγές που έφερε στη ζωή του αυτή η περιπέτεια.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος το βράδυ της Δευτέρας.

«Είμαι καλύτερα, παίζω και στο θέατρο. Το παρακολουθώ, όπως πρέπει. Είμαι τυχερός γιατί το βρήκα εντελώς τυχαία. Ξανακάνω μια καινούρια αρχή, όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Φώτης Σπύρος.

«Αναθεωρήθηκαν πολλά πράγματα από μόνα τους, ξέρεις πόσοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά μου και πόσοι ήρθαν καινούριοι; Αλίμονο αν δε σε αλλάζουν τέτοιες οριακές καταστάσεις. Έφυγαν, αποδείχθηκαν πολύ λίγοι για τέτοιες καταστάσεις, ίσως γιατί δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, ίσως γιατί δεν ήθελαν. Περίμενα ότι θα μου σταθούν και δεν το έκαναν», παραδέχτηκε ο ηθοποιός.

«Αυτό δεν έχει πολλή σημασία όμως, γιατί ήρθαν άλλοι άνθρωποι κοντά μου που με φώτισαν και φώτισαν τη ζωή μου», τόνισε.

Ο Φώτης Σπύρος σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει για πρώτη φορά για το πρόβλημα υγείας του, τονίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι προληπτικές εξετάσεις.

«Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε».

Τότε, μιλώντας, για το πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση, ο ίδιος είχε πει: «Δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτά. Βήμα βήμα. Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω».

Λυδία Σγουράκη-Φώτης Σπύρος-Χρήστος Τριπόδης / Φωτογραφία: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ