Ο Ιορδάνης Αγαπητός τραγούδησε στα 35.000 πόδια και έγινε viral!

Μουσική… στον αέρα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 22:53 Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!
13.01.26 , 22:46 Καμίνια: Τρεις Ληστές Με Μάσκες Λήστεψαν Υπερήλικη Γυναίκα
13.01.26 , 22:30 Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 11.000.000 ευρώ
13.01.26 , 22:10 Το Ελληνικό FBI «Σάρωσε» Τον Ασπρόπυργο Μετά Από Επίθεση Σε Αστυνομικό
13.01.26 , 22:03 Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
13.01.26 , 21:45 Κλήρωση Eurojackpot 13/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
13.01.26 , 21:44 Κήρυξε «πόλεμο» η Ρωσία κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
13.01.26 , 21:15 Σέρρες: «Δεν μπορεί ένα ανήλικο άτομο να προκαλέσει τόσες πολλές κακώσεις»
13.01.26 , 20:45 Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
13.01.26 , 20:32 Πόρισμα για το FIR Αθηνών:  Σε «ψηφιακό θόρυβο» οφείλεται το black out
13.01.26 , 20:25 Ντοκουμέντο από την εξαφάνιση της Λόρα: Ψώνιζε σε μίνι μάρκετ στο Γουδί
13.01.26 , 20:12 Μητσοτάκης: Νέες παροχές σε αγρότες αλλά και προειδοποίηση σε «σκληρούς»
13.01.26 , 19:51 «Ανάμεσα σε αμέτρητες ψυχές…»: «Έλιωσε» τους followers η Βαλαβάνη
13.01.26 , 19:46 Audi: Στηρίζει τον κορυφαίο Έλληνα σκιέρ Αλέξανδρο Γκιννή
13.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Λύσε τον γρίφο περί Φυσικής που ζόρισε τον Μανώλη
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Ντοκουμέντο από την εξαφάνιση της Λόρα: Ψώνιζε σε μίνι μάρκετ στο Γουδί
Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 13.01.26, 14:00
Ιορδάνης Αγαπητός
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πολυβραβευμένος στο εξωτερικό και αγαπητός στο ελληνικό κοινό τραγουδιστής Ιορδάνης Αγαπητός μόλις σημείωσε μια μοναδική στιγμή… και μάλιστα στα… ύψη!

Ο καλλιτέχνης προσκλήθηκε από έναν Μαροκινό δισεκατομμυριούχο για τα 50ά γενέθλιά του, τα οποία γιορτάστηκαν στο πολυτελές Mandarin Oriental Hotel στο Μαρακές.

Ιορδάνης Αγαπητός

Για να φτάσει εκεί, ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι VIP καλεσμένοι επιβιβάστηκαν σε πτήση τσάρτερ με Airbus A320, ξεκινώντας ένα ταξίδι γεμάτο προσμονή και πολυτέλεια.

Ωστόσο, η πτήση είχε απρόσμενες αναταράξεις που άγχωσαν τους επιβάτες. Και τότε, ο τραγουδιστής ανέλαβε δράση: τραγούδησε ακαπέλα στα 35.000 πόδια, προσφέροντας στιγμές ηρεμίας και ψυχαγωγίας στους καλεσμένους.

Το αυτοσχέδιο αεροπορικό live δεν πέρασε απαρατήρητο.

Το βίντεο έγινε viral στο TikTok, κερδίζοντας τα βλέμματα των χρηστών παγκοσμίως και αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δύναμη της μουσικής να ενώνει και να καθησυχάζει… ακόμα και σε τόσο ασυνήθιστες συνθήκες.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top