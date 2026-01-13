Ο Ιορδάνης Αγαπητός τραγούδησε στα 35.000 πόδια και έγινε viral!

Ο πολυβραβευμένος στο εξωτερικό και αγαπητός στο ελληνικό κοινό τραγουδιστής Ιορδάνης Αγαπητός μόλις σημείωσε μια μοναδική στιγμή… και μάλιστα στα… ύψη!

Ο καλλιτέχνης προσκλήθηκε από έναν Μαροκινό δισεκατομμυριούχο για τα 50ά γενέθλιά του, τα οποία γιορτάστηκαν στο πολυτελές Mandarin Oriental Hotel στο Μαρακές.

Για να φτάσει εκεί, ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι VIP καλεσμένοι επιβιβάστηκαν σε πτήση τσάρτερ με Airbus A320, ξεκινώντας ένα ταξίδι γεμάτο προσμονή και πολυτέλεια.

Ωστόσο, η πτήση είχε απρόσμενες αναταράξεις που άγχωσαν τους επιβάτες. Και τότε, ο τραγουδιστής ανέλαβε δράση: τραγούδησε ακαπέλα στα 35.000 πόδια, προσφέροντας στιγμές ηρεμίας και ψυχαγωγίας στους καλεσμένους.

Το αυτοσχέδιο αεροπορικό live δεν πέρασε απαρατήρητο.

Το βίντεο έγινε viral στο TikTok, κερδίζοντας τα βλέμματα των χρηστών παγκοσμίως και αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δύναμη της μουσικής να ενώνει και να καθησυχάζει… ακόμα και σε τόσο ασυνήθιστες συνθήκες.