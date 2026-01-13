Κήρυξε «πόλεμο» η Ρωσία κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

«Διαλύει την Εκκλησία» λέει η Μόσχα – Σκληρή απάντηση από το Φανάρι

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ρωσία κήρυξε επισήμως «πόλεμο» στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις και κατηγορώντας τον ότι διαλύει την Εκκλησία. `

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Οι αναποδιές και ο «κακός οιωνός»

Η διπλωματική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Τσαμούρη, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ότι πρόκειται για μια σύγκρουση που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, ωστόσο οι δηλώσεις των τελευταίων ωρών θεωρούνται πρωτοφανείς.

 

Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «πληρώνει» την απόφασή του το 2018 να αναγνωρίσει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας ως ανεξάρτητη από τη Ρωσική Εκκλησία — μια κίνηση που δεν ξέχασαν ποτέ οι Ρώσοι.

 

Ρωσική «επίθεση» στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Διαλύει την εκκλησία – έχει εθνικιστές συμμάχους»

 

Η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών κατηγόρησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι «βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας».

Κατηγορίες Μόσχας κατά Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Κατηγορίες Μόσχας κατά Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Κατηγορίες Μόσχας κατά Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου 

Με άλλα λόγια, του αποδίδουν ότι επιχειρεί να εφαρμόσει στις χώρες της Βαλτικής ό,τι έκανε και στην Ουκρανία, ενώ υποστηρίζουν πως πίσω από αυτές τις κινήσεις βρίσκονται ακόμη και βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: «Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες»

Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα

Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: «Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες»

Το Φανάρι απαντά ότι θλίβεται για το επίπεδο των επιθέσεων και κάνει λόγο για ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες από προπαγανδιστές.

 

«Η Ρωσική Εκκλησία θέλει να γίνει η ίδια Οικουμενικό Πατριαρχείο»

 

Τις επιπτώσεις στην ενότητα της εκκλησίας, αλλά και τις γεωπολιτικές επιδιώξεις τόσο της Ρωσίας όσο και της Τουρκίας, ανέλυσε στο Star ο διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, νομικός και οθωμανολόγος, Δημήτρης Σταθακόπουλος.

 

«Το ότι πλήττεται το κύρος του Πατριάρχη σημαίνει ότι η εκκλησία δεν βγάζει προς τα έξω εικόνα ενότητας. Η Ρωσική Εκκλησία θα ήθελε κάποια στιγμή να γίνει η ίδια Οικουμενικό Πατριαρχείο. Από την άλλη, η Τουρκία θα ήθελε να “ησυχάσει” από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στο πλαίσιο των γεωπολιτικών της συμφερόντων, θα επιθυμούσε να φύγει η οικουμενικότητα από το Πατριαρχείο και να μεταφερθεί στη Ρωσία ή οπουδήποτε αλλού».

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
 |
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΗ
