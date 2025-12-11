Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Χρήστος πάντα με στηρίζει, από μακριά τώρα»

Τι είπε για τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα

Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συνεχίζει να χαράζει μια σταθερά ανοδική πορεία στον χώρο της ομορφιάς και της επιχειρηματικότητας, με την πρόσφατη παρουσία της στην Κύπρο να αποτελεί ακόμη μία σημαντική στιγμή για την ίδια.

Το γνωστό μοντέλο και influencer ταξίδεψε στη Λευκωσία με αφορμή την επίσημη προώθηση της εταιρείας καλλυντικών της, η οποία πλέον συνεργάζεται με γνωστές αλυσίδες καταστημάτων στη χώρα. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, γεγονός που γέμισε τη Γαρυφαλλιά με συγκίνηση και ενθουσιασμό.

Η κάμερα της εκπομπής «Με αγάπη, Χριστιάνα» βρέθηκε εκεί και κατέγραψε τις δηλώσεις της. Η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια για τη στήριξη του κοινού αλλά και για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στην πορεία της ως νέα επιχειρηματίας. Όπως τόνισε, η αγάπη του κόσμου είναι αυτό που της δίνει δύναμη να συνεχίζει, ακόμη και όταν τα εμπόδια μοιάζουν μεγάλα.

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο. Η Γαρυφαλλιά δεν έκρυψε πως συχνά οι επιθετικές ή κακόβουλες αναρτήσεις τη στεναχωρούν:

«Με στεναχωρεί η κριτική. Τις περισσότερες φορές θα το πάρω μέσα μου, αλλά προσπαθώ να μην την αφήνω να με επηρεάζει τόσο. Νιώθω ότι η αρνητική κριτική πολλές φορές λέει περισσότερα για αυτόν που τη γράφει, παρά για μένα». Παραδέχτηκε επίσης ότι η κριτική την επηρεάζει τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο των προσωπικών της δηλώσεων, αναφέρθηκε και στον Χρήστο Μάστορα, επιβεβαιώνοντας ότι οι δυο τους διατηρούν μια ιδιαίτερα ζεστή και υποστηρικτική σχέση – ακόμη κι αν πια η απόσταση παίζει τον ρόλο της. Με λόγια γεμάτα τρυφερότητα σημείωσε: «Πάντα με στηρίζει, από μακριά τώρα αλλά πάντα», αφήνοντας να εννοηθεί πως η μεταξύ τους σχέση παραμένει δυνατή και ουσιαστική παρά τις αλλαγές στην καθημερινότητά τους.

Όσο για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, η Γαρυφαλλιά αποκάλυψε πως ετοιμάζει σημαντικές επεκτάσεις της εταιρείας της. «Τηλεοπτικά δεν ετοιμάζω κάτι, αλλά με την ομορφιά έχουμε πολλά μπροστά μας. Έως τον Ιούνιο θα κυκλοφορήσουν περίπου 20 νέα προϊόντα και ανυπομονώ πραγματικά», δήλωσε, χαρίζοντας στους θαυμαστές της ένα μικρό δείγμα από όσα έρχονται.

Με πάθος για το brand της, διαρκή εξέλιξη και μια σχέση που συνεχίζει να της δίνει δύναμη, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται πως διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής της.

