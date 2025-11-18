Άλκης Κούρκουλος - Δήμητρα Σταθοπούλου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση

Casual αλλά εντυπωσιακοί ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια

Φωτογραφίες από τη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού
Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Άλκης Κούρκουλος με τη σύντροφό του, Δήμητρα Σταθοπούλου.

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Linda» στο θέατρο Επί Κολωνώ. 

Άλκις Κούρκουλος: Γενέθλια με τη σύντροφό του και αγαπημένα πρόσωπα

Με χαλαρή διάθεση και casual αλλά προσεγμένη εμφάνιση, πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό, τραβώντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Casual outfit για το ερωτευμένο ζευγάρι


Η τραγουδίστρια γι΄αυτή την έξοδο επέλεξε ένα δροσερό και μοντέρνο look, συνδυάζοντας μαύρο δερμάτινο τζάκετ, λευκή ζακέτα με κουκούλα από μέσα, μαύρο crop top, και μαύρο παντελόνι.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ανάλαφρα, ανοιχτόχρωμα μαλλιά και φυσικό μακιγιάζ, που τόνιζε τη φρεσκάδα της.

Άλκης Κούρκουλος: Σε νέα έξοδο με τη γοητευτική τραγουδίστρια- σύντροφό του

Άλκης Κούρκουλος - Δήμητρα Σταθοπούλου

Άλκης Κούρκουλος - Δήμητρα Σταθοπούλου

Από την άλλη πλευρά ο ηθοποιός προτίμησε ένα άνετο, καθημερινό ντύσιμο, ιδανικό για μια θεατρική έξοδο. Συγκεκριμένα, πόνταρε σε ένα μπλε καπιτονέ μπουφάν, με μαύρο μπλουζάκι, και τζιν παντελόνι.

Το casual ύφος του σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική γενειάδα του δημιούργησαν μια κομψά ανεπιτήδευτη εμφάνιση.

Μιχάλης Μαρκάτης-Άλκης Κούρκουλος-Μυρτώ Αλικάκη

Μιχάλης Μαρκάτης-Άλκης Κούρκουλος-Μυρτώ Αλικάκη

Η πρεμιέρα της «Linda» συγκέντρωσε πλήθος καλλιτεχνών και θεατρόφιλων, με το ζευγάρι να ξεχωρίζει με την απλότητα και την άνεσή του. 
Παρέμειναν για αρκετή ώρα στον χώρο, συζητώντας με φίλους και συνεργάτες, ενώ δεν αρνήθηκαν να φωτογραφηθούν.

Μια σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση εδώ και περίπου δύο χρόνια, επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας.

Η πρόσφατη δημόσια εμφάνισή τους αποτελεί μια από τις λίγες φορές που το ζευγάρι απαθανατίστηκε μαζί, γεγονός που τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

Τάσος Χαλκιάς-Μυρτώ Αλικάκη-Άλκης Κούρκουλος-Μαριέλα Δουμπού-Γιώργος Χατζηνικολάου

Τάσος Χαλκιάς-Μυρτώ Αλικάκη-Άλκης Κούρκουλος-Μαριέλα Δουμπού-Γιώργος Χατζηνικολάου

Η διακριτικότητα με την οποία χειρίζονται την προσωπική τους ζωή δείχνει την επιθυμία τους να επικεντρωθούν στην ουσία της σχέσης τους και όχι να απασχολούν τον Τύπο.

Άλκης και Δήμητρα έχουν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους και εδώ και αρκετό καιρό μένουν κάτω από την ίδια στέγη σε ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας.

Μελίνα Ασλανίδου- Άλκης Κούρκουλος- Δήμητρα Σταθοπούλου/ NDP

Μελίνα Ασλανίδου- Άλκης Κούρκουλος- Δήμητρα Σταθοπούλου/ NDP


Η πρώτη φορά που φωτογραφήθηκαν μαζί ήταν τον Οκτώβριο του 2023, στη συναυλία «Ιωνία: Πύλη στο χρόνο» στο Ηρώδειο, με τη  Μελίνα Ασλανίδου και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο.
 

