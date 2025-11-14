Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου - Τι συνέβη;

Με μια ανάρτηση από το νοσοκομείο στα social media το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου κατάφερε να ανησυχήσει -άθελά της- τους διαδικτυακούς της φίλους. Η γνωστή πρώην παίκτρια του Survivor και του My Style Rocks μοιράστηκε μια φωτογραφία μέσα από τον χώρο νοσηλείας, χωρίς αρχικά να εξηγήσει τι είχε συμβεί, με αποτέλεσμα τα μηνύματα ανησυχίας των followers να πολλαπλασιαστούν μέσα σε λίγα λεπτά.

Λίγο αργότερα, θέλοντας να καθησυχάσει όσους την ακολουθούν, δημοσίευσε ένα βίντεο στα Instagram Stories, στο οποίο αποκάλυψε ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Παρότι δεν ανέφερε λεπτομέρειες για το είδος της επέμβασης, ξεκαθάρισε ότι όλα πήγαν καλά και ότι έπρεπε να παραμείνει για παρακολούθηση στο νοσοκομείο για μία νύχτα.

Η ίδια, με διάθεση να χαλαρώσει το κλίμα, τόνισε πως σε αυτή τη μικρή αναγκαστική «παύση» βρίσκει και κάτι θετικό. Ως μητέρα ενός μωρού που ξυπνά πολλές φορές μέσα στη νύχτα, σχολίασε με χιούμορ ότι ίσως αυτή να είναι μια σπάνια ευκαιρία να κοιμηθεί λίγο περισσότερο, να ενυδατωθεί με τους ορούς και να αφιερώσει χρόνο σε ένα βιβλίο που της έφερε ο σύζυγός της. Κλείνοντας το μήνυμά της, προέτρεψε τον κόσμο να φροντίζει τον εαυτό του και να χαμογελά.

Η ανάρτησή της:

«Παναγία μου, πόσα μηνύματα μου έχετε στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι καλά. Έκανα μια επέμβαση, είμαι στο νοσοκομείο, θα κάτσω εδώ απόψε το βράδυ. Όλα πήγαν καλά, μην ανησυχείτε, είναι κάτι που είναι περαστικό.

Για να αισιοδοξούμε και να λέμε τα καλά της υπόθεσης, όταν είσαι μάνα με ένα μωρό παιδί που ξυπνάει και 11 φορές τη νύχτα, είναι και μια καλή ευκαιρία να κοιμηθώ σήμερα, να πάρω τις ενυδατώσεις μου με τους ορούς, θα διαβάσω και ένα βιβλίο που μου έφερε ο άντρας μου και όλα θα πάνε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να χαμογελάτε», αποκάλυψε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου στο βίντεο που ανέβασε στα Instagram Stories της.

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα συμπτώματα» – Η συγκλονιστική της εξομολόγηση για το λέμφωμα Hodgkin

Σε ένα πιο προσωπικό και βαθιά ανθρώπινο βίντεο στο TikTok, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με το λέμφωμα Hodgkin, αποκαλύπτοντας ότι η καθυστερημένη διάγνωση οφειλόταν στο ότι δεν αναγνώρισε τα πρώιμα συμπτώματα.

Όπως εξομολογήθηκε, για σχεδόν δύο χρόνια ζούσε με τον αιματολογικό καρκίνο χωρίς να το γνωρίζει, επειδή αγνοούσε τα σημάδια που της έστελνε το σώμα της. Έτσι, έφτασε στο τρίτο και πιο προχωρημένο στάδιο της νόσου. «Απλώς δεν ήξερα ότι αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν λέμφωμα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε τα προειδοποιητικά σημάδια που είχε παραβλέψει:

– Έντονη φαγούρα

– Νυχτερινές εφιδρώσεις

– Επίμονος βήχας

– Ανορεξία και απώλεια βάρους

– Ανεξήγητος πυρετός

– Συνεχής κόπωση χωρίς εμφανή λόγο

Όλα αυτά τα θεώρησε για καιρό «απλά» συμπτώματα άγχους, αλλεργίας ή υπερκόπωσης, χωρίς να φανταστεί ότι θα μπορούσαν να κρύβουν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Στο βίντεο τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην αγνοεί κανείς τα σωματικά σημάδια και παροτρύνει όλους όσους έχουν κάποιο από αυτά τα συμπτώματα να συμβουλευτούν άμεσα γιατρό. «Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές», επισημαίνει.

Τι είναι το λέμφωμα Hodgkin

Το λέμφωμα Hodgkin, γνωστό παλαιότερα ως νόσος του Hodgkin, αποτελεί μια σοβαρή κακοήθεια του λεμφικού συστήματος – του δικτύου του οργανισμού που είναι υπεύθυνο για την άμυνα και το ανοσοποιητικό μας. Η ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, με δύο συχνές κορυφές εμφάνισης: από 15 έως 35 ετών και μετά τα 55.

Πήρε το όνομά της από τον Βρετανό γιατρό Thomas Hodgkin, ο οποίος το 1832 περιέγραψε πρώτος τις χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στους λεμφαδένες. Στα μικροσκοπικά ευρήματα του λεμφώματος Hodgkin ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά κύτταρα Reed–Sternberg, τα οποία αποτελούν το βασικό στοιχείο της διάγνωσης.

Η νόσος συνήθως εξαπλώνεται σταδιακά από μια ομάδα λεμφαδένων στην επόμενη και, όσο προχωρά, συνοδεύεται από συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετό, απώλεια βάρους και νυχτερινές εφιδρώσεις.