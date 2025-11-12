«Το Όνομα»: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα

Tο Θέατρο Αθηνά φόρεσε τα… καλά του, φιλοξενώντας την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Όνομα», το βράδυ της Τρίτης!

Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες γαλλικές κωμωδίες των τελευταίων ετών, που επιστρέφει στην Ελλάδα δέκα χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση.

Η παράσταση, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, ανεβαίνει φέτος υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και σε μετάφραση της Ελεονώρας Μελέτη.

Το κοινό υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τους πρωταγωνιστές Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Ρένια Λουιζίδου, Κρατερό Κατσούλη, Ντόρα Μακρυγιάννη και Λευτέρη Ζαμπετάκη, οι οποίοι χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες και απέσπασαν θερμό χειροκρότημα στο φινάλε.

Η πρεμιέρα συγκέντρωσε πλήθος επωνύμων από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο.

Ανάμεσά τους οι Θοδωρής Μαροσούλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Έφη Πίκουλα, Έλλη Στάη και Όλγα Κεφαλογιάννη, οι οποίοι έδωσαν λάμψη και κοσμοπολίτικο αέρα στη βραδιά. Οι περισσότεροι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, δηλώνοντας πως πρόκειται για ένα έργο που «σε κάνει να γελάς, να συγκινείσαι και να σκέφτεσαι ταυτόχρονα».

Η Κατερίνα Γερονικολού επέλεξε να φορέσει ένα μακρύ, εφαρμοστό φόρεμα σε γήινη καφέ απόχρωση με ακάλυπτους τους ώμους. To look συνδύασε με καφέ μποτάκια με τακούνι. Τα μαλλιά της είναι σπαστά και κάτω, ενώ το μακιγιάζ της είναι προσεγμένο, με έντονα χείλη.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δίπλα της φοράει τζιν παντελόνι, λευκά sneakers, λευκό t-shirt, γαλάζιο πουκάμισο και μαύρο σακάκι.

Η παράσταση «Το Όνομα» υπόσχεται να αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές θεατρικές στιγμές της σεζόν, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό μια απολαυστική, ευφυή και ανθρώπινη ιστορία.

Το έργο περιστρέφεται γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι, όπου μια απλή ερώτηση —το όνομα ενός μωρού— γίνεται αφορμή για να αποκαλυφθούν μυστικά, πάθη και συγκρούσεις. Πρόκειται για μια καυστική κωμωδία χαρακτήρων, που συνδυάζει το γέλιο με τον προβληματισμό, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται.

