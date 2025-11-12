«Το Όνομα»: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα

Σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και μετάφραση Ελεονώρας Μελέτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 11:26 Πρόστιμο «μαμούθ» 1,7 εκατ. ευρώ σε 63χρονο - Κρατούσε αιχμάλωτες 58 γάτες
12.11.25 , 11:23 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα αξιολογήσω τα λάθη του ΣΚΑΙ»
12.11.25 , 11:18 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
12.11.25 , 11:12 Κωνσταντάρας: «Στενάχωρες οι αποχωρήσεις από την εκπομπή του Τσουρού»
12.11.25 , 10:58 Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
12.11.25 , 10:43 Σύνδρομο «άτσαλου παιδιού»: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση της DCD
12.11.25 , 10:42 Επιστρέφουν τα Υπέροχα Πλάσματα: Η Μυρτώ Αλικάκη έγινε πάλι «Μητσάκι»
12.11.25 , 10:41 Νανά Παλαιτσάκη: Οι ευχές στην Καινούργιου, ο Τσουρός και η Στεφανίδου
12.11.25 , 10:38 Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν
12.11.25 , 10:38 Θλίψη για την Αναστασία: Πέθανε περιμένοντας δεύτερο μόσχευμα πνεύμονα
12.11.25 , 10:12 Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
12.11.25 , 10:00 «Σκούρα» τα πράγματα για πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
12.11.25 , 09:59 Hyundai Motor Europe: Κορυφαίος εργοδότης στη Γερμανία
12.11.25 , 09:54 Κουτσελίνη: «Θυμάμαι ακόμη τη μέρα που ο μικρός Ανδρέας ήρθε στην εκπομπή»
12.11.25 , 09:45 Ιόλη Χιωτίνη: Οι σπουδές, το ύψος και η συμμετοχή της στο Cash or Trash
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τα δύο μέτρα ο 3χρονος κι ο θείος του
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Νέο look! Η Κατερίνα Καινούργιου ανανέωσε τα μαλλιά της & λάμπει
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Θλίψη για την Αναστασία: Πέθανε περιμένοντας δεύτερο μόσχευμα πνεύμονα
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Καληφώνη - Μάστορας: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους
Σύνδρομο «άτσαλου παιδιού»: Τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση της DCD
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tο Θέατρο Αθηνά φόρεσε τα… καλά του, φιλοξενώντας την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Όνομα», το βράδυ της Τρίτης!

Πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες γαλλικές κωμωδίες των τελευταίων ετών, που επιστρέφει στην Ελλάδα δέκα χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση.

Η παράσταση, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, ανεβαίνει φέτος υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και σε μετάφραση της Ελεονώρας Μελέτη.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ έλειπε από τη χθεσινή πρεμιέρα λόγω των υποχρεώσεών της στις Βρυξέλλες.

Το κοινό υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τους πρωταγωνιστές Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Ρένια Λουιζίδου, Κρατερό Κατσούλη, Ντόρα Μακρυγιάννη και Λευτέρη Ζαμπετάκη, οι οποίοι χάρισαν εξαιρετικές ερμηνείες και απέσπασαν θερμό χειροκρότημα στο φινάλε.

Η πρεμιέρα συγκέντρωσε πλήθος επωνύμων από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο. 

Ανάμεσά τους οι Θοδωρής Μαροσούλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Έφη Πίκουλα, Έλλη Στάη και Όλγα Κεφαλογιάννη, οι οποίοι έδωσαν λάμψη και κοσμοπολίτικο αέρα στη βραδιά. Οι περισσότεροι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, δηλώνοντας πως πρόκειται για ένα έργο που «σε κάνει να γελάς, να συγκινείσαι και να σκέφτεσαι ταυτόχρονα».

Δείτε ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα:

Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Η Κατερίνα Γερονικολού επέλεξε να φορέσει ένα μακρύ, εφαρμοστό φόρεμα σε γήινη καφέ απόχρωση με ακάλυπτους τους ώμους. To look συνδύασε με καφέ μποτάκια με τακούνι. Τα μαλλιά της είναι σπαστά και κάτω, ενώ το μακιγιάζ της είναι προσεγμένο, με έντονα χείλη.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δίπλα της φοράει τζιν παντελόνι, λευκά sneakers, λευκό t-shirt, γαλάζιο πουκάμισο και μαύρο σακάκι. 

Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Στεφανία Γκουρνέλου-Κρατερός Κατσούλης - Θοδωρής Μαροσούλης - Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης - Τόνυ Δημητρίου

Στεφανία Γκουρνέλου-Κρατερός Κατσούλης - Θοδωρής Μαροσούλης - Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης - Τόνυ Δημητρίου

Κατερίνα Γερονικολού - Άκης Σακελλαρίου - Κρατερός Κατσούλης - Ιεροκλής Μιχαηλίδης - Στεφανία Γκουρνέλου

Κατερίνα Γερονικολού - Άκης Σακελλαρίου - Κρατερός Κατσούλης - Ιεροκλής Μιχαηλίδης - Στεφανία Γκουρνέλου

Άκης Σακελλαρίου - Τόνυ Δημητρίου - Ιεροκλής Μιχαηλίδης - Κατερίνα Γερονικολού

Άκης Σακελλαρίου - Τόνυ Δημητρίου - Ιεροκλής Μιχαηλίδης - Κατερίνα Γερονικολού

Άκης Σακελλαρίου - Βλαδήμιρος Κυριακίδης - Ιεροκλής Μιχαηλίδης - Έφη Μουρίκη

Άκης Σακελλαρίου - Βλαδήμιρος Κυριακίδης - Ιεροκλής Μιχαηλίδης - Έφη Μουρίκη

Γιώργος Καρτάλος - Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης - Τζίνη Παπαδοπούλου

Γιώργος Καρτάλος - Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης - Τζίνη Παπαδοπούλου

Ντόρα Μακρυγιάννη - Κρατερός Κατσούλης - Γιάννης Τσιμιτσέλης - Λευτέρης Ζαμπετάκης - Κατερίνα Γερονικολού - Δήμητρα Σιγάλα

Ντόρα Μακρυγιάννη - Κρατερός Κατσούλης - Γιάννης Τσιμιτσέλης - Λευτέρης Ζαμπετάκης - Κατερίνα Γερονικολού - Δήμητρα Σιγάλα

Κρατερός Κατσούλης - Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Κρατερός Κατσούλης - Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Βλαδήμιρος Κυριακίδης - Τάσος Χαλκιάς - Έφη Μουρίκη - Ρένια Λουιζίδου - Σταμάτης Φασουλή - Όλγα Πολίτου - Δήμητρα Σιγάλα

Βλαδήμιρος Κυριακίδης - Τάσος Χαλκιάς - Έφη Μουρίκη - Ρένια Λουιζίδου - Σταμάτης Φασουλή - Όλγα Πολίτου - Δήμητρα Σιγάλα

Βλαδήμιρος Κυριακίδης - Τάσος Χαλκιάς - Έφη Μουρίκη - Ρένια Λουιζίδου

Βλαδήμιρος Κυριακίδης - Τάσος Χαλκιάς - Έφη Μουρίκη - Ρένια Λουιζίδου

Έφη Μουρίκη - Λευτέρης Ζαμπετάκης - Βλαδήμιρος Κυριακίδης

Έφη Μουρίκη - Λευτέρης Ζαμπετάκης - Βλαδήμιρος Κυριακίδης

Τάσος Χαλκιάς - Όλγα Πολίτου - Κρατερός Κατσούλης - Γιώργος Καρτάλος

Τάσος Χαλκιάς - Όλγα Πολίτου - Κρατερός Κατσούλης - Γιώργος Καρτάλος

Δημήτρης Σταρόβας - Άκης Σακελλαρίου

Δημήτρης Σταρόβας - Άκης Σακελλαρίου

Σταμάτης Φασουλής

Σταμάτης Φασουλής

Όλγα Κεφαλογιάννη

Όλγα Κεφαλογιάννη

Λάμπρος Κωνσταντάρας - Σάρα Εσκενάζη

Λάμπρος Κωνσταντάρας - Σάρα Εσκενάζη

Τάσος Χαλκιάς - Λένα Νίτσου

Τάσος Χαλκιάς - Λένα Νίτσου

Η παράσταση «Το Όνομα» υπόσχεται να αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές θεατρικές στιγμές της σεζόν, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό μια απολαυστική, ευφυή και ανθρώπινη ιστορία.

Το έργο περιστρέφεται γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι, όπου μια απλή ερώτηση —το όνομα ενός μωρού— γίνεται αφορμή για να αποκαλυφθούν μυστικά, πάθη και συγκρούσεις. Πρόκειται για μια καυστική κωμωδία χαρακτήρων, που συνδυάζει το γέλιο με τον προβληματισμό, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟ ΟΝΟΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top