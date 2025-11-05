Ο σταρ των Bridgerton και Wicked, Τζόναθαν Μπέιλι κατακτά τον τίτλο του «Sexiest Man Alive» για το 2025, σύμφωνα με το περιοδικό People. Είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που κατέχει τον τίτλο.

Ο ετήσιος και πολυπόθητος τίτλος ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην εκπομπή The Tonight Show με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον.

«Είναι μεγάλη τιμή», δήλωσε ο γοητευτικός Βρετανός ηθοποιός και πρόσθεσε με χιούμορ: «Και θέλω να πω, Τζίμι, σε ευχαριστώ που αρνήθηκες τον τίτλο για να μπορώ να είμαι εγώ εδώ».

Αφού κέρδισε το βραβείο Critics' Choice και προτάθηκε για βραβείο Emmy πέρυσι, ο ηθοποιός του Bridgerton «τιμάται τώρα για την αδιαμφισβήτητη γοητεία του» σχολιάζει το USA Today.

Τζόναθαν Μπέιλι: Ο πιο σέξι άντρας του 2025 σύμφωνα με το People/ AP

Ποιος είναι ο Βρετανός ηθοποιός Τζόναθαν Μπέιλι

Ο Μπέιλι έγινε γνωστός το 2020 με τον ρόλο του Λόρδου Άντονι Μπρίτζερτον στη βασιλική δραματική σειρά Bridgerton του Netflix.

Πιο πρόσφατα, ξεχώρισε στον κινηματογράφο με τις ερμηνείες του ως Πρίγκιπας Φιγιέρο στο Wicked και ως Δρ. Χένρι Λούμις στο Jurassic World: Rebirth.

Ανοιχτά ομοφυλόφιλος και υπερασπιστής των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας, ο Μπέιλι έχει ιδρύσει το The Shameless Fund, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που στηρίζει οργανώσεις υπέρ της ισότητας. «Ξέρω ότι ο LGBTQ+ τομέας δέχεται τεράστιες πιέσεις αυτή τη στιγμή», είπε. «Ήταν συγκινητικό να γνωρίσω ανθρώπους με όραμα και να δω δυνατότητες που ούτε φανταζόμουν».

Ο Μπέιλι παίρνει τη σκυτάλη από τον ηθοποιό Τζον Κραζίνσκι (The Office, A Quiet Place), ο οποίος είχε κερδίσει τον τίτλο το 2024.

Το βραβείο Sexiest Man Alive αποτελεί ετήσιο θεσμό του περιοδικού People από το 1985, και το 2025 σηματοδοτεί την 40ή του επέτειο.

Προκάτοχοι του τίτλου είναι οι: Πάτρικ Ντέμπσι, Κρις Έβανς, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Χάρισον Φορντ και Μελ Γκίμπσον – ο πρώτος που τιμήθηκε ποτέ με τον τίτλο.

Το επετειακό τεύχος του People με τον Τζόναθαν Μπέιλι στο εξώφυλλο θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

