Τα Φαντάσματα: Επιτέλους... η Μαρίνα γνωρίζει τον Γιάννη Στάνκογλου!

Επιτέλους έφτασε η στιγμή για τη Μαρίνα να γνωρίσει τον Γιάννη Στάνκογλου!

«Μαρίνα, ωραίο όνομα. Η Μαρίνα των βράχων. Έχεις μια γεύση τρικυμίας στα χείλη. Μα πού γύριζες ολημερίς με τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας. Αετοφόρος άνεμος γύμνωσε τους λόφους», είπε ο ηθοποιός γνωρίζοντας την ιδιοκτήτρια της έπαυλης.

Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα δήλωσε μεγάλη fan του Γιάννη Στάνκογλου

«Ξέρεις Γιάννη, εγώ παρακολουθώ όλες σου τις δουλειές... Καλά, θα μου επιτρέψεις να σου πω πόσο συγκλονιστικός ήσουν στις Άγριες Μέλισσες», του είπε. «Θα σου επιτρέψω... Έβλεπες Άγριες Μέλισσες;», αποκρίθηκε εκείνος.

«Μέχρι το επεισόδιο που αυτοκτόνησες. Καλά, εκείνη η σκηνή ήτανε... καταπληκτική δηλαδή», απάντησε η Μαρίνα με την κουβέντα να περιφέρεται με πολύ χιούμορ, γύρω από τη δραματική σειρά.

Τα Φαντάσματα: Ο Γιάννης Στάνκογλου βρήκε ιδιαίτερα γοητευτική τη Μαρίνα

«Κοιμήθηκα δύο βράδια σε νεκροτομείο. Δύο ολόκληρα βράδια, γυμνός, ολόγυμνος, πάνω, στα κρύα μάρμαρα, μαζί με άλλα πτώματα. Δύο ολόκληρα βράδια στο νεκροτομείο», αποκάλυψε ο Γιάννης Στάνκογλου για τον ρόλο του.

