Άννα Αδριανού: «Αν ο άντρας μου ήθελε να πάει με άλλη, θα τον χάριζα!»

Για την επαγγελματική της πορεία μίλησε η Άννα Αδριανού που φέτος ανεβάζει την παράσταση Η Λένι Ρίφενσταλ κοιμάται τα βράδια; στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, η ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε στον γάμο της, επισημαίνοντας ότι έπειτα από 30 χρόνια, η σπίθα του έρωτα όχι μόνο δεν έχει σβήσει, αλλά «έχει γίνει φωτιά». Ερωτηθείσα πώς θα αντιδρούσε σε ενδεχόμενη απιστία, αποκλείει ένα τέτοιο σενάριο, επισημαίνοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση, θα τον «χάριζε», καθώς δε θα είχε νόημα να τον διεκδικήσει.

«Μετά από 30 χρόνια, η σπίθα του έρωτα με τον σύζυγό μου έχει γίνει μια τεράστια φωτιά. Δεν τον παίρνει άλλη. Αν ήταν να τον πάρει άλλη, τον… χαρίζω. Αν δεν είναι δικός μου εκ των πραγμάτων, αν ο ίδιος δεν το θέλει, δεν έχει νόημα να τον διεκδικήσω» τόνισε.

Η Άννα Αδριανού με τον Γιάννη Μπότση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Οικογένειά μου είναι ο άντρας και τα σκυλάκια μου. Εκτιμώ και θαυμάζω όσους έχουν, ας πούμε, 3 παιδιά αλλά εμένα προσωπικά δεν ήταν στο σχέδιο της ζωής μου» πρόσθεσε, μιλώντας για την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά.

Η ηθοποιός είναι εδώ και 26 χρόνια παντρεμένη με τον Γιάννη Μπότση, ο οποίος είναι γνωστός κι εξίσου επιτυχημένος σκηνοθέτης. Δεν είναι μάλιστα και λίγες οι φορές που η Άννα Ανδριανού έχει εκφράσει τον αγάπη και την εκτίμηση που νιώθει για το σύζυγό της.