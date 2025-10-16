Μαίρη Χρονοπούλου: Η σκάλα του σπιτιού της - Εδώ είχε τη μοιραία πτώση

Η Χριστίνα Κοχλαστή επισκέφτηκε με την κάμερα του «Happy Day» το σπίτι της αείμνηστης Μαίρης Χρονοπούλου κα συνομίλησε με τον Κώστα Γιαννόπουλο.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», κατήγγειλε ότι ένα άτομο, το οποίο δεν κατονόμασε, πήρε παράνομα την τέφρα της Μαίρης Χρονοπούλου και αρνείται να την επιστρέψει.

«Η Μαίρη Χρονοπούλου άφησε το σπίτι αυτό στο “Χαμόγελο του παιδιού” γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά, και αρκετά χρόνια πριν, όταν πρωτοσυναντηθήκαμε γιατί ήθελε να μας στηρίξει οικονομικά, και διαπίστωσα ότι δανείζοντας σε εμάς εκείνα τα χρήματα δε θα μπορούσε η ίδια να συνεχίσει να ζει κανονικά, αρνήθηκα την προσφορά της.

Αυτό της έκανε τρομερή εντύπωση. Εκ τότε γίναμε πραγματικά φίλοι και το “Χαμόγελο του παιδιού” η οικογένειά της. Το σπίτι αυτό είναι ένα απλό σπίτι προκάτ, που έχει όμως την αίγλη μιας σταρ», αποκάλυψε αρχικά για τη σχέση που είχαν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

«Οι άνθρωποι που ήταν κοντά της την αγαπούσαν παρόλο που ήταν δύσκολος άνθρωπος, γιατί όταν πονάει κάποιος και υποφέρει, γίνεται και δύστροπος. Η τελευταία της επιθυμία ήταν να φτιάξουμε ένα μνημείο μέσα σε σημείο στην αυλή που όρισε η ίδια, να βάλουμε μια ταμπέλα που να λέει, “Μαίρη Χρονοπούλου, ηθοποιός. Αγαπούσε τα παιδιά”, και έναν χώρο από κάτω που θα έμπαινε η τέφρα της. Αυτό το δήλωσε. Τώρα η τέφρα της είναι με κάποιον κύριο που την πήρε παράνομα δηλώνοντας ότι είναι φίλος της και δεν την επιστρέφει. Αν δεν την επιστρέψει, ενδεχομένως να επιληφθεί εισαγγελέας», προειδοποίησε σε άλλο σημείο ο Κώστας Γιαννόπουλος.

Στη συνέντευξη προβλήθηκαν πλάνα από το σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου στην Παιανία, μεταξύ αυτών και η σκάλα του σαλονιού, όπου η ηθοποιός είχε τη μοιραία πτώση.

Ανοίγει ξανά η υπόθεση θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Ο στενός της φίλος και δικηγόρος, Δημήτρης Χατζημιχάλης, υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν την υποψία πως ο θάνατος της αξέχαστης ηθοποιού δεν οφείλεται σε πτώση, αλλά ενδέχεται να προκλήθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ανάληψη της υπόθεσης από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών σηματοδοτεί την έναρξη νέας έρευνας, με στόχο τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.

Οι αστυνομικές αρχές πρόκειται να επανεξετάσουν όλα τα υπάρχοντα στοιχεία και να καλέσουν συγκεκριμένα πρόσωπα για καταθέσεις.