Σύζυγος Αλέξανδρου Νικολαΐδη: «Σαν σήμερα πριν τρία χρόνια πέταξες στο φως»

Το μήνυμα της Δώρας Τσαμπάζη και η ζωγραφιά των παιδιών του

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τριά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη σε ηλικία μόλις 42 ετών. 

Δώρα Τσαμπάζη για Αλέξανδρο Νικολαΐδη: «Δύο χρόνια χωρίς το χαμόγελό σου»

Το πρωί της Τρίτης 14/10 η Δώρα Τσαμπάζη με μια συγκινητική ανάρτηση τίμησε τη μνήμη του πολυαγαπημένου της συζύγου. Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, όπου απεικονίζεται ο Ολυμπιονίκης σε τρυφερές στιγμές με τα παιδιά τους, Ελεάννα και Γιώργο

«Σαν σήμερα πριν τρία χρόνια πέταξες στο φως. Ο χρόνος κυλά, μα η απουσία σου μένει ήσυχη, βαθιά και παρούσα. Άφησες κενό και το κάναμε δύναμη. Άφησες ελπίδα και τη μετατρέψαμε σε χαμόγελα. Άφησες την αγάπη σου και την κάναμε ευτυχία. Να είσαι περήφανος. Δώρα, Ελεάννα, Γιώργος», έγραψε στην ανάρτησή της.

Σύζυγος Αλέξανδρου Νικολαΐδη : «Καμία μέρα δεν είναι πιο δύσκολη»

 

Η συγκινητική ανάρτηση της Δώρας Τσαμπάζη για τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη

Η Δώρα Τσαμπάζη επέλεξε να συνοδεύσει το post της με το τραγούδι «Η στιγμή - Monsieur Minimal» του Δάκη, προκαλώντας συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους. 

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης στο τάε κβον ντο, πάλεψε για δύο χρόνια με μια σπάνια κι επιθετική μορφή καρκινού, το NUT carcinoma. Στις 14 Οκτωβρίου του 2022 έφυγε από τη ζωή, «βυθίζοντας» στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρτο το πανελλήνιο, καθώς υπήρξε υπόδειγμα αθλητή κι ανθρώπου. 

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
 |
ΔΩΡΑ ΤΣΑΜΠΑΖΗ
