Δήμητρα Ματσούκα: Η ημίγυμνη φωτογραφία της στη Νέα Υόρκη

Η ανάρτηση της ηθοποιού στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.25 , 22:11 Ευθύμης Ζησάκης - Χρύσα Παπαλελούδη: Ο γιος τους έγινε έξι μηνών!
01.10.25 , 21:45 Ελένη Τσολάκη: Τότε θα βαφτίσει την κόρη της - Η αποκάλυψη για το όνομα
01.10.25 , 21:40 Σάλος στις Βρυξέλλες: Κονδύλια ΕΕ σε εταιρείες λογισμικού κατασκοπείας
01.10.25 , 21:33 Βίντεο: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στους δρόμους!
01.10.25 , 21:33 Έφτασε στην Αθήνα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λ. Κοβέσι και «έπιασε δουλειά»
01.10.25 , 21:14 Βάσω Λασκαράκη: Καλωσόρισε τον Οκτώβριο με φωτογραφία της κόρης της, Εύας
01.10.25 , 20:50 Άρτα: Θρήνος για την 28χρονη έγκυο - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»
01.10.25 , 20:41 Έφοδος των Γάλλων σε πλοίο που εμπλέκεται στις επιθέσεις drones στην ΕΕ!
01.10.25 , 20:40 Δούκισσα Νομικού: Ξετρελαμένη με τη διάσημη σταρ που γνώρισε στο Παρίσι
01.10.25 , 20:27 Kia Leasing: Η νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση
01.10.25 , 20:24 Νίκος Κοκλώνης: Tι λέει για την εμπλοκή του στο κύκλωμα
01.10.25 , 20:05 Δήμητρα Ματσούκα: Η ημίγυμνη φωτογραφία της στη Νέα Υόρκη
01.10.25 , 19:57 Χιλιάδες μαθητές στην Αττική χωρίς μεταφορά με σχολικά λεωφορεία
01.10.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Στο μηδέν έλυσε η Σοφία τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;
01.10.25 , 19:24 Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Εσείς βλέπετε κανένα βασανισμένο κορίτσι;»
Άρτα: Θρήνος για την 28χρονη έγκυο - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο και τον πρώην σύζυγό της
Δήμητρα Ματσούκα: Η ημίγυμνη φωτογραφία της στη Νέα Υόρκη
Βάσω Λασκαράκη: Καλωσόρισε τον Οκτώβριο με φωτογραφία της κόρης της, Εύας
Βίντεο: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στους δρόμους!
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Βοιωτία: «Η μητέρα μου πέθανε το 2023. Με απειλούσε τοκογλύφος»
Νίκος Κοκλώνης: Tι λέει για την εμπλοκή του στο κύκλωμα
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Ελένη Τσολάκη: Τότε θα βαφτίσει την κόρη της - Η αποκάλυψη για το όνομα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δήμητρα Ματσούκα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου και μοιράστηκε με τους followers της στα social media στιγμιότυπα από το ταξίδι της.

Δήμητρα Ματσούκα: Η βόλτα στο κέντρο με floral φόρεμα

Η 55χρονη ηθοποιός, πόζαρε έχοντας γυρισμένη την πλάτη της στον φακό, απολαμβάνοντας τη θέα από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του ξενοδοχείου όπου διαμένει στο Σόχο, μια από τις πιο χαρακτηριστικές και καλλιτεχνικές περιοχές του «Μεγάλου Μήλου».

Δήμητρα Ματσούκα: Η ημίγυμνη φωτογραφία της στη Νέα Υόρκη

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλά: «Πρώτος όροφος».

Η ανάρτηση της Δήμητρας Ματσούκα

Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram έλαβε αμέσως σχόλια κι αντιδράσεις από το κοινό της, το οποίο σχολίασε τη φυσική της κομψότητα και την απλότητα της στιγμής.

Η Δήμητρα Ματσούκα, γνωστή για την καριέρα της στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, δείχνει με αυτή την ανάρτηση πως συνδυάζει την προσωπική της ελευθερία με το στιλ και την αισθητική που τη χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια. 

Δήμητρα Ματσούκα: Η ημίγυμνη φωτογραφία της στη Νέα Υόρκη

Θυμίζουμε, ότι πρόσφατα η Δήμητρα Ματσούκα θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση Η Κόμισσα της Φάμπρικας σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
 |
Η ΚΟΜΙΣΣΑ ΤΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ
 |
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top