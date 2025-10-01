Δήμητρα Ματσούκα: Η ημίγυμνη φωτογραφία της στη Νέα Υόρκη

Η Δήμητρα Ματσούκα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου και μοιράστηκε με τους followers της στα social media στιγμιότυπα από το ταξίδι της.

Η 55χρονη ηθοποιός, πόζαρε έχοντας γυρισμένη την πλάτη της στον φακό, απολαμβάνοντας τη θέα από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του ξενοδοχείου όπου διαμένει στο Σόχο, μια από τις πιο χαρακτηριστικές και καλλιτεχνικές περιοχές του «Μεγάλου Μήλου».

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλά: «Πρώτος όροφος».

Η ανάρτηση της Δήμητρας Ματσούκα

Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram έλαβε αμέσως σχόλια κι αντιδράσεις από το κοινό της, το οποίο σχολίασε τη φυσική της κομψότητα και την απλότητα της στιγμής.

Η Δήμητρα Ματσούκα, γνωστή για την καριέρα της στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, δείχνει με αυτή την ανάρτηση πως συνδυάζει την προσωπική της ελευθερία με το στιλ και την αισθητική που τη χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια.

Θυμίζουμε, ότι πρόσφατα η Δήμητρα Ματσούκα θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση Η Κόμισσα της Φάμπρικας σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή.