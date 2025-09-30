Αθηνά Ρηγοπούλου: Η κόρη της Τζένης Βάνου μιλά για την υιοθεσία

«Ήταν ένα μωράκι 3 μηνών. Έπεσα κάτω και έκλαιγα»

30.09.25 , 16:26 Αθηνά Ρηγοπούλου: Η κόρη της Τζένης Βάνου μιλά για την υιοθεσία
Η κόρη της Τζένης Βάνου Aθηνά Ρηγοπούλου έδωσε συνέντευξη και μίλησε ανοιχτά για την υιοθεσία της κόρης της, αλλά και για τη μητέρα, η οποία δε ζει τα τελευταία 12 έτη.

«Σε ποιον δεν λείπει η μαμά του; Πάνε 12 χρόνια, δεν παύει να πονάει η έλλειψή της», είπε αρχικά η Αθηνά Ρηγοπούλου για τη μητέρα της, τη θρυλική Τζένη Βάνου.

ρηγοπουλου

Στη συνέχεια, η κόρη της διάσημης τραγουδίστριας, μίλησε ανοιχτά για την υιοθεσία της κόρης της: «Αποφάσισα να υιοθετήσω. Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι κάπως σε μεγάλη ηλικία ξεκίνησα να ψάχνω για να κάνω εξωσωματική. Μου πρότειναν να βρω δότρια. Στη σκέψη ότι θα έχω ένα παιδί που δεν θα είναι δικό μου είπα "Γιατί να μην πάρω ένα παιδάκι που δεν είναι δικό μου κι είναι ήδη στη ζωή και να το βοηθήσω; Γιατί να φέρω στη ζωή ένα καινούργιο παιδί;".

Αυτό έγινε το 2018, πέρασαν τα τρία χρόνια της αναμονής και μας ειδοποίησαν από το ίδρυμα ότι αλλάζει το σύστημα και γίνεται ηλεκτρονικό. Ξαναμπήκαμε στη διαδικασία και μέσα σε ενάμιση χρόνο μας είπαν ότι υπάρχει ένα μωράκι 10 μηνών. Τρελάθηκα, έπεσα κάτω κι έκλαιγα. Το πήραμε κι έκτοτε το έχω ξεχάσει όλο αυτό. Πραγματικά νιώθω ότι το παιδί το έχω γεννήσει».

Τέλος, η Αθηνά Ρηγοπούλου αποκάλυψε ότι η κόρη της γνωρίζει για την υιοθεσία: «Της το έχουμε πει ότι είναι υιοθετημένη. Σαν παραμύθι της το είπαμε στην αρχή γιατί ήταν μικρούλα. Έτσι μας συμβούλεψε ειδικός. Καλύτερα, από το να πάθει σοκ στα 10 της, θα είναι πολύ σκληρό».

Τέλος, για τον σύζυγό της εξομολογήθηκε: «Ο άντρας μου ήταν δίπλα μου, παρόλο που εκείνος δεν το ήθελε τόσο πολύ στην αρχή και το έλεγε».

Η αξέχαστη ερμηνεύτρια Τζένη Βάνου απέκτησε δύο παιδιά, τον Μιχάλη Ρηγόπουλο και την Αθηνά Ρηγοπούλου, που συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη της με διακριτικότητα και αγάπη. Αν και δεν ακολούθησαν τα καλλιτεχνικά της βήματα, στέκονται δίπλα στο έργο της, κρατώντας ζωντανή την παρακαταθήκη της τόσο ως καλλιτέχνιδα όσο και ως μητέρα.

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΤΖΕΝΗ ΒΑΝΟΥ
