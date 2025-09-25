Κατερίνα Στεφανίδη: Η απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για βίντεο που θηλάζει

«Δηλαδή ο θηλασμός είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβάλλεις;»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 19:54 Καρυστιανού: Αίτημα εκταφής της κόρης της με υπόμνημα
25.09.25 , 19:54 PEUGEOT 3008: Η τεράστια επιτυχία του νέου μοντέλου με αποδείξεις
25.09.25 , 19:48 Τροχός της Τύχης: Ούτε 1'' δε χρειάστηκε για τη λύση του γρίφου
25.09.25 , 19:26 Ευγενία Μανωλίδου: Chic στο πλευρό του συζύγου της, Άδωνη Γεωργιάδη
25.09.25 , 19:21 Continental: Δίπλα στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
25.09.25 , 19:13 Τραμπ σε Ερντογάν: Θα άρω τις κυρώσεις για F-35 αν πάει καλά η συζήτηση
25.09.25 , 18:57 Σεισμοί Σαντορίνη: Τι συνέβη πραγματικά με τις 28.000 δονήσεις στο νησί
25.09.25 , 18:54 Αγορές τροφίμων: Κόστος και ασφάλεια τα βασικά κριτήρια στην Ελλάδα
25.09.25 , 18:43 Ευγενία Σαμαρά: Με στιλάτο φθινοπωρινό look σε κινηματογραφική πρεμιέρα
25.09.25 , 18:42 Τσαγκρινού - DJ Stephan: Βάφτισαν τον γιο τους - Ο εντυπωσιακός στολισμός
25.09.25 , 18:30 Ένα εντυπωσιακό τσαγιερό δημοπρατήθηκε στο Cash or Trash
25.09.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Παγώνης έδωσε σκληρή μάχη για τις πολυθρόνες Cassina
25.09.25 , 17:56 Σαμπαντζί: Ο Τούρκος επιχειρηματίας δώρισε 115.000€ στο νοσοκομείο Λέρου
25.09.25 , 17:40 Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα
25.09.25 , 17:37 «Σέρρες»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς γιόρτασαν την πρεμιέρα του Β' κύκλου
Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος σκοτώθηκε έξω από το μαγαζί των γονιών του»
Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Γιώργος Λιάγκας: Η on air εξομολόγηση για την εγκατάλειψη απ' τη μητέρα του
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Στεφανίδη: «Το πρόβλημα στον ελληνικό κλασικό αθλητισμό είναι αυτοί» - Το ξέσπασμα της αθλήτριας/ MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη δέχθηκε ορισμένα κακεντρεχή σχόλια μετά από μια φωτογραφία που δημοσίευσε στους προσωπικούς της λογαριασμούς της στα social media από την ώρα που θήλαζε τον γιο της. 

«Δηλαδή η προσωπική σου ζωή και ο θηλασμός είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβάλλεις. Τι να πω… Όπως καταλαβαίνεις» έγραφε ένα σχόλιο το οποίο η αθλήτρια, δεν άφησε αναπάντητο.

«Θα ήθελα να προειδοποιήσω όσους με ακολουθούν στις προσωπικές μου σελίδες, τόσο στο instagram όσο και στο facebook, ότι θα ανεβάζω, όπως και στο παρελθόν, πράγματα που συχνά σχετίζονται με την προσωπική μου ζωή. Το λέω για να μην ξαφνιαστείτε» απάντησε αρχικά η Κατερίνα Στεφανίδη στον χρήστη που της έστειλε αυτό το μήνυμα.

Λίγο μετά, σε instastory τόνιζε:

«Επίσης για όλους εσάς που φαίνεται να ανησυχείτε ιδιαίτερα. Ήμουν τυχερή και από την αρχή είχα την ευκαιρία να θηλάσω το παιδί μου καθημερινά και έτσι σκοπεύω να συνεχίσω, εκτός από τις λίγες φορές του μήνα που είτε δε βρίσκομαι στο σπίτι, είτε κάνω προπόνηση και δεν μπορώ. Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι. Πολλές μαμάδες δε μπορούν να θηλάσουν τα παιδιά τους για διάφορους λόγους. 

Θα ήταν καλό κάποιοι να ευαισθητοποιηθείτε με την πραγματικότητα κάποιων γυναικών πριν βιαστείτε να γράψετε τα σχόλιά σας».

Δείτε τα σχόλια - story 

 

Κατερίνα Στεφανίδη: Η απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για βίντεο που θηλάζει

 

Κατερίνα Στεφανίδη: Η απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για βίντεο που θηλάζει

Η Κατερίνα Στεφανίδη έγινε για πρώτη φορά μητέρα στις 30 Ιουνίου 2025. Η αθλήτρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την είδηση είχε κάνει γνωστή η ίδια η χρυσή Ολυμπιονίκης του επί κοντώ με ανάρτησή της στα social media. Η Στεφανίδη ανέβασε φωτογραφίες με το μωρό της στην αγκαλιά και στο πλευρό της τον σύντροφό Μίτσελ Κρίερ.

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top