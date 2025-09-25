Κατερίνα Στεφανίδη: Η απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για βίντεο που θηλάζει

Η Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη δέχθηκε ορισμένα κακεντρεχή σχόλια μετά από μια φωτογραφία που δημοσίευσε στους προσωπικούς της λογαριασμούς της στα social media από την ώρα που θήλαζε τον γιο της.

«Δηλαδή η προσωπική σου ζωή και ο θηλασμός είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβάλλεις. Τι να πω… Όπως καταλαβαίνεις» έγραφε ένα σχόλιο το οποίο η αθλήτρια, δεν άφησε αναπάντητο.

«Θα ήθελα να προειδοποιήσω όσους με ακολουθούν στις προσωπικές μου σελίδες, τόσο στο instagram όσο και στο facebook, ότι θα ανεβάζω, όπως και στο παρελθόν, πράγματα που συχνά σχετίζονται με την προσωπική μου ζωή. Το λέω για να μην ξαφνιαστείτε» απάντησε αρχικά η Κατερίνα Στεφανίδη στον χρήστη που της έστειλε αυτό το μήνυμα.

Λίγο μετά, σε instastory τόνιζε:

«Επίσης για όλους εσάς που φαίνεται να ανησυχείτε ιδιαίτερα. Ήμουν τυχερή και από την αρχή είχα την ευκαιρία να θηλάσω το παιδί μου καθημερινά και έτσι σκοπεύω να συνεχίσω, εκτός από τις λίγες φορές του μήνα που είτε δε βρίσκομαι στο σπίτι, είτε κάνω προπόνηση και δεν μπορώ. Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι. Πολλές μαμάδες δε μπορούν να θηλάσουν τα παιδιά τους για διάφορους λόγους.

Θα ήταν καλό κάποιοι να ευαισθητοποιηθείτε με την πραγματικότητα κάποιων γυναικών πριν βιαστείτε να γράψετε τα σχόλιά σας».

Η Κατερίνα Στεφανίδη έγινε για πρώτη φορά μητέρα στις 30 Ιουνίου 2025. Η αθλήτρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την είδηση είχε κάνει γνωστή η ίδια η χρυσή Ολυμπιονίκης του επί κοντώ με ανάρτησή της στα social media. Η Στεφανίδη ανέβασε φωτογραφίες με το μωρό της στην αγκαλιά και στο πλευρό της τον σύντροφό Μίτσελ Κρίερ.