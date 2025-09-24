Γούντι Άλεν: Η σπάνια αναφορά στο γάμο με την υιοθετημένη του κόρη, Σουν-Γι

Τη χαρακτήρισε... πειθαρχημένη

Celebrities & Gossip Νεα
Φωτογραφίες AP Images
Δείτε διάφορες φωτογραφίες του Γούντι Άλεν και της Σουν-Γι Πρεβέν
Ακούστε το άρθρο

Δε μας έχει συνηθίσει να μιλάει για την προσωπική του ζωή, ωστόσο, ο Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, What’s with Baum?.

Στη συνέντευξη, ο 89χρονος σκηνοθέτης μίλησε για την 54χρονη σήμερα Σουν-Γι Πρεβέν, την οποία παντρεύτηκε το 1997, χρησιμοποιώντας συχνά λέξεις όπως «πειθαρχημένη» και «αποφασιστική» για να την περιγράψει.

Ο Γούντι Άλεν κι η Σουν-Γι σε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη το 2012

Ο Γούντι Άλεν κι η Σουν-Γι σε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη το 2012 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Νευρικός Εραστής και πολλών ακόμα κινηματογραφικών επιτυχιών, χαρακτήρισε επίσης την Πρεβέν «υπέροχη μητέρα» με «μεγαλύτερη από τη ζωή προσωπικότητα».

Η Wall Street Journal σημείωσε ότι ο Άλεν φαίνεται να θεωρεί τη σύζυγό του «την κοινωνική και πολιτιστική κινητήρια δύναμη του γάμου», με τον αμφιλεγόμενο συγγραφέα να αποκαλύπτει ότι εκείνη «δεν έχει πρόβλημα» με το μυθιστόρημά του.

«Δεν το κατακρίθηκε. Θεωρεί το στυλ γραφής μου πομπώδες», δήλωσε ο Άλεν σχετικά με τα συναισθήματα της Πρεβέν για το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Συνέχισε συζητώντας για τον γάμο τους, ο οποίος βρίσκεται υπό μικροσκόπιο εδώ και δεκαετίες.

Γούντι Άλεν: Ο σκανδαλώδες γάμος με τη θετή του κόρη

Η Πρεβέν είναι η υιοθετημένη κόρη της Μία Φάροου, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Αντρέ Πρεβέν. Ο Άλεν είχε σχέση με τη Φάροου από το 1980 έως το 1992, όταν εκείνη ανακάλυψε ότι είχε δεσμό με την Σουν-Γι, η οποία ήταν περίπου 22 ετών εκείνη την εποχή.

Αν και δεν παντρεύτηκε ποτέ την ηθοποιό της ταινίας Το μωρό της Ρόζμαρι, ο Άλεν υιοθέτησε δύο από τα παιδιά της Φάροου: τον Μόζες και τη Ντίλαν. Οι πρώην σύζυγοι έχουν επίσης έναν βιολογικό γιο, τον ερευνητικό δημοσιογράφο Ρόναν Φάροου, 37 ετών, ο οποίος έχει αποξενωθεί από τον διάσημο πατέρα του.

Γούντι Άλεν: Η σπάνια αναφορά στο γάμο με την υιοθετημένη του κόρη, Σουν-Γι

Η σχέση του Άλεν με την Πρεβέν αναστάτωσε τη ζωή της οικογένειας και ακολούθησε ένας αγώνας διεκδίκησης για την επιμέλεια των παιδιών με τη Φάροου. Κατά τη διάρκεια της νομικής διαμάχης, η Φάροου κατηγόρησε τον Άλεν για σεξουαλική κακοποίηση της Ντίλαν. Ο Άλεν αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Ο σκηνοθέτης παντρεύτηκε την Πρεβέν τον Δεκέμβριο του 1997. Έχουν δύο παιδιά, τα οποία υιοθέτησαν: τις κόρες Μπεσέτ, 26 ετών, και Μάνζι, 25 ετών.

Ο Άλεν δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η ζωή του θα εξελισσόταν έτσι. «Αν κάποιος μου είχε πει πριν από χρόνια ότι θα παντρευόμουν μια κοπέλα πολύ νεότερή μου, χωρίς καμία σχέση με τη Νέα Υόρκη και χωρίς κοινά ενδιαφέροντα, κι ότι θα ήταν μια Κορεάτισσα ορφανή, θα είχα πει: “Αποκλείεται. Θα παντρευτώ μια ηθοποιό από τη Νέα Υόρκη”», είπε. «Αλλά δεν έγινε έτσι», πρόσθεσε. 

Γούντι Άλεν: Η σπάνια αναφορά στο γάμο με την υιοθετημένη του κόρη, Σουν-Γι

Το εξώφυλλο του βιβλίου του Γούντι Άλεν με τίτλο What’s with Baum? 

Παρότι κρατούν τη σχέση τους μυστική, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι το ιδανικό ραντεβού για εκείνον είναι να πάει στο θέατρο του Λίνκολν Σέντερ, το οποίο θεωρεί «απόλαυση».

Το ζευγάρι σπάνια φωτογραφίζεται, αλλά τον Οκτώβριο του 2024 τους είδαν να βγαίνουν το βράδυ στο θέατρο Vivian Beaumont για την πρεμιέρα του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στο Μπρόντγουεϊ με την παράσταση McNeal.

