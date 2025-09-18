Σωτήρης Τσαφούλιας: «Προσπάθησε να με αποδομήσει με μετριότατα ελληνικά»

Όσα ανέφερε ο σκηνοθέτης στο Στούντιο 4

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 21:19 Στα άδυτα του CERN η Μάρα Ζαχαρέα με την κάμερα του Star
18.09.25 , 21:08 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η total black εμφάνισή της στο 1ο Greek Fashion Festival
18.09.25 , 20:33 Πάτρα: Αποφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορήθηκαν για εμπρησμό
18.09.25 , 20:31 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Βάσω εξερράγη κατά των δημοσιογράφων
18.09.25 , 19:51 Σωτήρης Τσαφούλιας: «Προσπάθησε να με αποδομήσει με μετριότατα ελληνικά»
18.09.25 , 19:45 Παύλος Φύσσας: «Μας βύθισαν στα τάρταρα. Θα τον κουβαλήσουμε στους ώμους»
18.09.25 , 19:28 Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2.500 ευρώ: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις
18.09.25 , 19:24 Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα-Τιμή
18.09.25 , 19:15 Χρίστος Κούγιας: Η νέα κίνηση προς τιμήν του πατέρα του, Αλέξη Κούγια
18.09.25 , 19:14 Βουλή Αλβανίας: Χάος κατά την ορκωμοσία της… Yπουργού – ρομπότ
18.09.25 , 19:10 Μητσοτάκης - Ερντογάν: «Κλείδωσε» η συνάντηση στη Νέα Υόρκη
18.09.25 , 18:26 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα με το «καλημέρα» για την κλήτευση μαρτύρων
18.09.25 , 18:17 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία με τους γονείς της στη Ρόδο
18.09.25 , 17:55 Χατζίδου - Παύλου: «Παλέψαμε για να έχει διάρκεια το τηλεοπτικό μας ταξίδι»
18.09.25 , 17:46 Μεγάλη απεργία στη Γαλλία: Στον δρόμο πάνω από 1.000.000 διαδηλωτές
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Χρίστος Κούγιας: Η νέα κίνηση προς τιμήν του πατέρα του, Αλέξη Κούγια
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Σοφία Ζαχαράκη: «Με τον σύντροφό μου μας ένωσε ο Παναθηναϊκός & το γήπεδο»
Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδερφή του Βάσω εξερράγη κατά των δημοσιογράφων
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η φωτογραφία με τους γονείς της στη Ρόδο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όλο και πιο συχνά παρερμηνεύονται οι δηλώσεις του, αποδίδοντας το φαινόμενο στην κυριαρχία της cancel culture, δήλωσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας

Σωτήρης Τσαφούλιας: Με την κόρη και τη σύντροφό του σε θεατρική πρεμιέρα

Ο γνωστός σκηνοθέτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δημοσιογράφος, τον οποίο δεν κατονόμασε, επιχείρησε να τον αποδομήσει με άρθρο του, επειδή είχε εκφράσει την άποψη πως το σύνθημα «Black Lives Matter» είναι «το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια από αντιρατσιστές».

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Προσπάθησε να με αποδομήσει με μετριότατα ελληνικά»

Καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 το απόγευμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, δήλωσε: «Τώρα τελευταία είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου. Επειδή γίνεται γενικά μια προσπάθεια για cancel, δεξιά κι αριστερά όπου μπορείς, ναι γίνεται. Δηλαδή η τελευταία προσπάθεια ήταν όταν ένας δημοσιογράφος, του οποίου δε θα πω το όνομα, με μετριότατα ελληνικά, που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει επειδή είχα πει πως θεωρώ ότι το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια στο στόμα των αντιρατσιστών ήταν το Black Like Matters».

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Η τηλεόραση έχει ευθύνη για τη βία των ανηλίκων»

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί θεωρεί τη λέξη «συμπερίληψη» ρατσιστική. «Όπως θεωρώ άκρως λάθος και να λένε συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας τη λέξη “συμπερίληψη”. Κι αυτό είναι ρατσιστικό και λάθος. Δηλαδή όταν σου λέω να με συμπεριλάβεις κάπου, αναγνωρίζω ότι εκεί που σου ζητάω να με συμπεριλάβεις είναι δικό σου οικόπεδο και ζητάω τη συμπερίληψη», σημείωσε.

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Προσπάθησε να με αποδομήσει με μετριότατα ελληνικά»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας υποστήριξε πως οι λέξεις διατηρούν τη δύναμή τους, ακόμα και όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το νόημά τους. «Εννοώ πως ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους. Ούτε στη στρατηγική ούτε στον προγραμματισμό του μυαλού μας. Είναι σαν αυτό με το βάρος, όπου αν πεις πως θέλεις να χάσεις πέντε κιλά θα τα ξαναπάρεις. Γιατί ο εγκέφαλος σου είναι προγραμματισμένος να βρίσκει ό,τι χάνει», κατέληξε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top