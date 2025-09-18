Σωτήρης Τσαφούλιας: «Προσπάθησε να με αποδομήσει με μετριότατα ελληνικά»

Όλο και πιο συχνά παρερμηνεύονται οι δηλώσεις του, αποδίδοντας το φαινόμενο στην κυριαρχία της cancel culture, δήλωσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Ο γνωστός σκηνοθέτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δημοσιογράφος, τον οποίο δεν κατονόμασε, επιχείρησε να τον αποδομήσει με άρθρο του, επειδή είχε εκφράσει την άποψη πως το σύνθημα «Black Lives Matter» είναι «το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια από αντιρατσιστές».

Καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 το απόγευμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, δήλωσε: «Τώρα τελευταία είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου. Επειδή γίνεται γενικά μια προσπάθεια για cancel, δεξιά κι αριστερά όπου μπορείς, ναι γίνεται. Δηλαδή η τελευταία προσπάθεια ήταν όταν ένας δημοσιογράφος, του οποίου δε θα πω το όνομα, με μετριότατα ελληνικά, που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει επειδή είχα πει πως θεωρώ ότι το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια στο στόμα των αντιρατσιστών ήταν το Black Like Matters».

Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί θεωρεί τη λέξη «συμπερίληψη» ρατσιστική. «Όπως θεωρώ άκρως λάθος και να λένε συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας τη λέξη “συμπερίληψη”. Κι αυτό είναι ρατσιστικό και λάθος. Δηλαδή όταν σου λέω να με συμπεριλάβεις κάπου, αναγνωρίζω ότι εκεί που σου ζητάω να με συμπεριλάβεις είναι δικό σου οικόπεδο και ζητάω τη συμπερίληψη», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας υποστήριξε πως οι λέξεις διατηρούν τη δύναμή τους, ακόμα και όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το νόημά τους. «Εννοώ πως ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους. Ούτε στη στρατηγική ούτε στον προγραμματισμό του μυαλού μας. Είναι σαν αυτό με το βάρος, όπου αν πεις πως θέλεις να χάσεις πέντε κιλά θα τα ξαναπάρεις. Γιατί ο εγκέφαλος σου είναι προγραμματισμένος να βρίσκει ό,τι χάνει», κατέληξε.