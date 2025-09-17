Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο

Κατάμεστο ήταν το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου το Ηρώδειο για τη συναυλία του Μίνωα Μάτσα.

Ο γνωστός συνθέτης παρουσίασε τον δεύτερο κύκλο της παράστασης «Τα Ρεμπέτικα II+ Fado Tango & Blues, τα τραγούδια του κόσμου» με το κοινό να απολαμβάνει τέσσερα διαφορετικά είδη μουσικής.

Στη σκηνή ανέβηκαν 15 Έλληνες και ξένοι δεξιοτέχνες, ενώ τραγούδησαν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Δήμητρα Μωραΐτη καθώς και οι: Lina Cardoso Rodrigues, Debora Russ και Eric B. Turner.

Μιμή και Σοφία Ντενίση ποζάρουν με τον Μίνωα Μάτσα / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσιά τους πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο ανάμεσά τους η Μιμή Ντενίση με την αδελφή της, Σοφία.

Η Μιμή Ντενίση με την αδελφή της, Σοφία, στο Ηρώδειο / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Η γνωστή θιασάρχης, συγγραφέας και πρωταγωνίστρια, συνδύασε λευκό blazer με ασορτί πουκάμισο κι αστραφτερό παντελόνι με παγιέτα. Για αξεσουάρ επέλεξε μαύρη ψάθινη τσάντα κι ένα ζευγάρι χρυσούς κρίκους.

Από την άλλη σε πιο σκούρους τόνους κινήθηκε η αδελφή της, συνθέτοντας ένα total black σύνολο, αποτελούμενο από ένα πουκάμισο, ένα παντελόνι και πλατφόρμες. «Έσπασε» τη μονοχρωμία με ένα ζευγάρι κόκκινα σκουλαρίκια με κρόσσια.

Μπορεί η Σοφία Ντενίση να μη βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο ακολουθεί κι εκείνη των δρόμο των τεχνών. Έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία και είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ παράλληλα διδάσκει και Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και Συγκριτική Tέχνη και λογοτεχνία.