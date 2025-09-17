Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο

Τίμησαν με την παρουσία τους τον Μίνωα Μάτσα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.25 , 16:50 ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ
17.09.25 , 16:40 GNTM 2025: Την Παρασκευή 19.9.25 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα!
17.09.25 , 16:37 Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Συγκινήθηκε μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη
17.09.25 , 16:09 Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
17.09.25 , 15:56 Τα Φαντάσματα κάνουν πρεμιέρα την Κυριακή 28/9 στις 21:00 στο Star
17.09.25 , 15:56 Το ζεύγος Τραμπ στο Λονδίνο - Η μεγαλειώδης υποδοχή από Κάρολο & Καμίλα
17.09.25 , 15:53 Εκτός τελικού ο Μίλτος Τεντόγλου
17.09.25 , 15:52 Αλέξης Φούκος: Η Επιτυχημένη Επέμβαση Τεχνικού Φακού Που Έκανε Στο Μάτι Του
17.09.25 , 15:37 «Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης
17.09.25 , 15:16 Μαμαδίστικα και πεντανόστιμα γεμιστά
17.09.25 , 14:48 Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο
17.09.25 , 14:47 Τροχαίο: «Έχασα το παιδί μου. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του»
17.09.25 , 14:43 Αναστασία Γιάμαλη: Είμαι δημιουργικά αγχωμένη γι’ αυτή τη σεζόν
17.09.25 , 14:41 «Θα σου κάνω μεγάλο κακό» - Ο καβγάς της Ειρήνης Μουρτζούκου με την Πόπη
17.09.25 , 14:38 Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Η τρανς κόρη του Ίλον Μασκ εντυπωσιάζει στις πασαρέλες στη Νέα Υόρκη
Κατερίνα Καινούργιου: Τι είπε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Καινούργιου: «Βλέπετε πάλι έ; Χωρίς φιάπα... μια άλλη Κατερίνα»
«Οι γιατροί είπαν ότι δεν είναι για θάνατο!» - Ξεσπούν ο γονείς της Εύης
Πατέρας Καρολάιν: Περιγράφει τη ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες
Γιώργος Παράσχος: Ο καρκίνος «χτύπησε» και τη σύντροφό του - «Ήταν ένα σοκ»
Παντρεύεται η Μαίρη Μηλιαρέση - H πρόταση γάμου και η «δαχτυλιδάρα»
Το ζεύγος Τραμπ στο Λονδίνο - Η μεγαλειώδης υποδοχή από Κάρολο & Καμίλα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κατάμεστο ήταν το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου το Ηρώδειο για τη συναυλία του Μίνωα Μάτσα.

Ο γνωστός συνθέτης παρουσίασε τον δεύτερο κύκλο της παράστασης «Τα Ρεμπέτικα II+ Fado Tango & Blues, τα τραγούδια του κόσμου» με το κοινό να απολαμβάνει τέσσερα διαφορετικά είδη μουσικής.

Στη σκηνή ανέβηκαν 15 Έλληνες και ξένοι δεξιοτέχνες, ενώ τραγούδησαν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Δήμητρα Μωραΐτη καθώς και οι: Lina Cardoso Rodrigues, Debora Russ και Eric B. Turner.

Μιμή και Σοφία Ντενίση ποζάρουν με τον Μίνωα Μάτσα / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Μιμή και Σοφία Ντενίση ποζάρουν με τον Μίνωα Μάτσα / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσιά τους πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο ανάμεσά τους η Μιμή Ντενίση με την αδελφή της, Σοφία.

Μιμή Ντενίση: «Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ, κάνω κάθε μέρα 20 λεπτά γυμναστική»

Η Μιμή Ντενίση με την αδελφή της, Σοφία, στο Ηρώδειο / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Η Μιμή Ντενίση με την αδελφή της, Σοφία, στο Ηρώδειο / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Η Μιμή Ντενίση με την αδελφή της, Σοφία, στο Ηρώδειο / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)

Η γνωστή θιασάρχης, συγγραφέας και πρωταγωνίστρια, συνδύασε λευκό blazer με ασορτί πουκάμισο κι αστραφτερό παντελόνι με παγιέτα. Για αξεσουάρ επέλεξε μαύρη ψάθινη τσάντα κι ένα ζευγάρι χρυσούς κρίκους.

Μιμή Ντενίση: Μας ξεναγεί στον υπέροχο κήπο του σπιτιού της στον Θεολόγο!

Από την άλλη σε πιο σκούρους τόνους κινήθηκε η αδελφή της, συνθέτοντας ένα total black σύνολο, αποτελούμενο από ένα πουκάμισο, ένα παντελόνι και πλατφόρμες. «Έσπασε» τη μονοχρωμία με ένα ζευγάρι κόκκινα σκουλαρίκια με κρόσσια.

Μπορεί η Σοφία Ντενίση να μη βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο ακολουθεί κι εκείνη των δρόμο των τεχνών. Έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία και είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ παράλληλα διδάσκει και Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και Συγκριτική Tέχνη και λογοτεχνία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
 |
ΣΟΦΙΑ ΝΤΕΝΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top