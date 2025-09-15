Υβόννη Μπόσνιακ: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο της με τον Αντώνη Ρέμο

Σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου πριν από επτά χρόνια, ο Αντώνης Ρέμος κι η Υβόννη Μπόσνιακ παντρεύτηκαν έχοντας δίπλα τους όλους τους αγαπημένους τους ανθρώπους.

Η λαμπερή τελετή είχε πραγματοποιηθεί στο κτήμα του αείμνηστου επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά, ο οποίος ήταν ένας εκ των τεσσάρων κουμπάρων του ζευγαριού κι οι υπόλοιποι τρεις ήταν ο Κώστας Πηλαδάκης, η Μαρία Μπεκατώρου και ο Γιάννης Παπαλέκας.

Η επιχειρηματίας, με αφορμή την 7η επέτειο του γάμου τους, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την παραμυθένια τελετή τους.

«7 … κι όμως κάθε μέρα σ’ αγαπώ πιο πολύ», σχολίασε η σχεδιάστρια μόδας στην ανάρτησή της, ταγκάροντας τον τραγουδιστή.

Η ανάρτηση της Υβόννης Μπόσνιακ

Ο Αντώνης Ρέμος κι η Υβόννη Μπόσνιακ παραμένουν ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι έχοντας στο πλευρό τους, την κόρη τους, Ελένη, που είναι τόσο όμορφη όσο κι η μητέρα της.