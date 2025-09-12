Χριστίνα Βραχάλη: «Σταματήστε το αυτό πια»

Η Χριστίνα Βραχάλη και ο Πέτρος Μαυρογιαννάκης, το τηλεοπτικό δίδυμο της «Αθλητικής Κυριακής» μίλησε για τη δυναμική συνεργασία του στην ιστορική εκπομπή της ΕΡΤ, αλλά και για τις προσωπικές του διαδρομές στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Η Χριστίνα Βραχάλη, σε μια εξομολογητική στιγμή, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε ως γυναίκα στον ανδροκρατούμενο χώρο των αθλητικών, στις εμπειρίες διακρίσεων από συναδέλφους, αλλά και στην ερώτηση που την ακολουθεί επί 23 χρόνια και, όπως παραδέχτηκε, την ενοχλεί ιδιαίτερα.

«Από μικρή έκανα μπαλέτο και μπάσκετ. Όταν τραυματίστηκα στο μπάσκετ, σταμάτησα και το μπαλέτο. Μου έμεινε απωθημένο και με στεναχώρησε πολύ, αλλά τελικά η ζωή σε οδηγεί εκεί που πρέπει», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Η Χριστίνα Βραχάλη και ο Πέτρος Μαυρογιαννάκης στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Η ίδια αποκάλυψε πως στην αρχή είχε αποστροφή για τη δημοσιογραφία, επηρεασμένη από την απουσία του πατέρα της λόγω δουλειάς. Ωστόσο, το πάθος της για τον αθλητισμό και η ανάγκη να μεταδώσει συναισθήματα μέσω της εικόνας και της λέξης, την κέρδισαν.

Αναφερόμενη στην παρουσία της στην «Αθλητική Κυριακή», η Βραχάλη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της: «Από μικρή έλεγα ότι ήθελα να είμαι κομμάτι αυτής της εκπομπής, με οποιονδήποτε ρόλο. Όταν άκουσα τη μουσική των τίτλων αρχής, μου κόπηκαν τα πόδια. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.»

Μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια, αναφέρθηκε με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια στα συχνά "αστεία" σχόλια που δέχεται: «Τα περισσότερα ήταν πειράγματα. Έμαθα να απαντώ με ευγένεια και να βάζω τα όριά μου. Έχουν περάσει 23 χρόνια κι ακόμα με ρωτάνε “τι είναι το off-side”. Σταματήστε το πια! Αυτή η ερώτηση προσπαθεί να σε μειώσει. Γιατί δηλαδή μια γυναίκα να μπορεί να καταλάβει το Πυθαγόρειο Θεώρημα και όχι το off-side;», τόνισε.