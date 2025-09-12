Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Η εντολή που δίνει στους κληρονόμους

Η περιουσία του εκτιμάται μεταξύ 11 και 13 δισεκατομμυρίων ευρώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.25 , 14:42 Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
12.09.25 , 14:40 Κλέλια Ανδριολάτου: Tι κάνει στην καρότσα ενός αγροτικού με καρπούζια;
12.09.25 , 14:08 Κατερίνα Καραβάτου: Ξέσπασε σε λυγμούς στο «κλείσιμο» της εκπομπής της
12.09.25 , 14:07 Ελλάδα - Τουρκία: Γαλανόλευκη απόβαση στη Ρίγα - Χαμός στις πτήσεις
12.09.25 , 14:06 Γιατρός Ιπποκράτειο: «Με γονάτισε», λέει η γυναίκα που τον κατήγγειλε
12.09.25 , 13:49 BYD: Όλα τα μοντέλα που παρουσίασε στην έκθεση Θεσσαλονίκης
12.09.25 , 13:30 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην αυλή του σπιτιού της με τα τρία της παιδιά
12.09.25 , 13:20 ΗΠΑ: Οργή για τον θάνατο της 23χρονης Ιρίνα
12.09.25 , 13:18 Στην Ευελπίδων ο Μαζωνάκης - Κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του
12.09.25 , 13:17 Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
12.09.25 , 12:59 Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Η εντολή που δίνει στους κληρονόμους
12.09.25 , 12:55 Tι συμβαίνει με τη μεταγραφή του Άντονι Μαρσιάλ
12.09.25 , 12:48 Πρωινές εκπομπές: Τα πλατό, οι νέοι συνεργάτες και τα backstage βίντεο
12.09.25 , 12:32 Οι 83 φόροι που μειώθηκαν από το 2019 ως σήμερα - Τι έρχεται από 1/1/2026
12.09.25 , 12:21 Αλβανία: Η πρώτη ΑΙ υπουργός - Η Diella στη «μάχη» κατά της διαφθοράς
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχε βρεθεί πομπός παρακολούθησης στο σπίτι του»
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
Γιατρός Ιπποκράτειο: «Με γονάτισε», λέει η γυναίκα που τον κατήγγειλε
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην αυλή του σπιτιού της με τα τρία της παιδιά
Δύσκολες ώρες για τον Μάρκο Σεφερλή - Το συγκινητικό «αντίο» του ηθοποιού
Στην Ευελπίδων ο Μαζωνάκης - Κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
BΙΝΤΕΟ REUTERS
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 9 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες μετά το θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani), ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 σε ηλικία 91 ετών, πραγματοποιήθηκε το επίσημο άνοιγμα της διαθήκης του.

Κηδεία Τζόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες κόσμου στην ταφική κάμαρα

Πρόκειται για δύο έγγραφα, με ημερομηνίες 15 Μαρτίου και 5 Απριλίου 2025, όπου αναγράφονται οι τελευταίες επιθυμίες του «βασιλιά της μόδας», τoυ οποίου τα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται σε 11 έως 13 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τι περιλαμβάνει η περιουσία του Αρμάνι

Στα έγγραφα τακτοποιούνται όχι μόνο τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις, αλλά και η τύχη της Giorgio Armani SpA , η οποία ελέγχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου (99,9%) από τον σχεδιαστή. Το υπόλοιπο 0,1% κατέχεται από το Ίδρυμα Armani.

Η περιουσία του περιλαμβάνει υπερπολυτελή σε όλο τον κόσμο. Από την Αντίγκουα μέχρι τη Νέα Υόρκη και από το Παρίσι μέχρι το Σεντ Μόριτζ και το Σεντ Τροπέ, καθώς και τρεις ιστορικής αξίας βίλες στην Ιταλία. Στην περιουσία του προστίθενται ακόμα σκάφη (γιοτ), έργα τέχνης και μετοχές σε διεθνείς ομίλους όπως η EssilorLuxottica και τα ναυπηγεία Italian Sea Group.

Οι κληρονόμοι και η διαδοχή

Καθώς ο Armani δεν είχε παιδιά επέλεξε ως κληρονόμους του τα ανίψια του, τη Silvana και τη Roberta Armani- κόρες του αδελφού του, Sergio- και τον Andrea Camerana -γιο της αδελφής του, Rosanna, μαζί με την αδελφή του. Παράλληλα με την οικογένειά του, στους κληρονόμους περιλαμβάνεται και ο Leo Dell'Orco, σύντροφός του και ο μακροχρόνιος συνεργάτης του, ο οποίος ανέκαθεν θεωρούνταν ο θεματοφύλακας του οράματος του σχεδιαστή.

Ακόμα, προβλέπονται κληροδοτήματα σε άλλους μακροχρόνιους συνεργάτες και φιλανθρωπικά ιδρύματα, καθώς ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Αρμάνι είχε έντονη κοινωνική δράση.

Επιπλέον, μεγάλη σημασία δίνεται στο Ίδρυμα Armani, το οποίο δημιουργήθηκε από τον σχεδιαστή πριν από περίπου δέκα χρόνια μαζί με τον Dell'Orco και τον τραπεζίτη Irving Bellotti της Rothschild Italia.

Η εντολή που δίνει στους κληρονόμους του

Καταγράφοντας τις τελευταίες επιθυμίες του, ο Τζόρτζιο έθεσε κάποιες πολύ σαφείς οδηγίες για το μέλλον της εταιρείας του «απαγορεύοντας» ρητά τη μεταφορά της έδρας από την Ιταλία σε άλλη χώρα αλλά και την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, τουλάχιστον για τα πρώτα πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του. Ανέκαθεν επιθυμούσε το brand του να διατηρήσει την ανεξαρτησία και την ταυτότητά του. Επίσης, δίνεται εντολή στους κληρονόμους να πουλήσουν το 15% των μετοχών του ιταλικού οίκου μόδας εντός 18 μηνών και, στη συνέχεια, να μεταβιβάσουν ένα επιπλέον ποσοστό 30% έως 54,9% στον ίδιο αγοραστή εντός τριών έως πέντε ετών μετά το θάνατό του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΑΡΜΑΝΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top