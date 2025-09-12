Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Η εντολή που δίνει στους κληρονόμους

Στις 9 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες μετά το θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani), ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 σε ηλικία 91 ετών, πραγματοποιήθηκε το επίσημο άνοιγμα της διαθήκης του.

Πρόκειται για δύο έγγραφα, με ημερομηνίες 15 Μαρτίου και 5 Απριλίου 2025, όπου αναγράφονται οι τελευταίες επιθυμίες του «βασιλιά της μόδας», τoυ οποίου τα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται σε 11 έως 13 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τι περιλαμβάνει η περιουσία του Αρμάνι

Στα έγγραφα τακτοποιούνται όχι μόνο τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις, αλλά και η τύχη της Giorgio Armani SpA , η οποία ελέγχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου (99,9%) από τον σχεδιαστή. Το υπόλοιπο 0,1% κατέχεται από το Ίδρυμα Armani.

Η περιουσία του περιλαμβάνει υπερπολυτελή σε όλο τον κόσμο. Από την Αντίγκουα μέχρι τη Νέα Υόρκη και από το Παρίσι μέχρι το Σεντ Μόριτζ και το Σεντ Τροπέ, καθώς και τρεις ιστορικής αξίας βίλες στην Ιταλία. Στην περιουσία του προστίθενται ακόμα σκάφη (γιοτ), έργα τέχνης και μετοχές σε διεθνείς ομίλους όπως η EssilorLuxottica και τα ναυπηγεία Italian Sea Group.

Οι κληρονόμοι και η διαδοχή

Καθώς ο Armani δεν είχε παιδιά επέλεξε ως κληρονόμους του τα ανίψια του, τη Silvana και τη Roberta Armani- κόρες του αδελφού του, Sergio- και τον Andrea Camerana -γιο της αδελφής του, Rosanna, μαζί με την αδελφή του. Παράλληλα με την οικογένειά του, στους κληρονόμους περιλαμβάνεται και ο Leo Dell'Orco, σύντροφός του και ο μακροχρόνιος συνεργάτης του, ο οποίος ανέκαθεν θεωρούνταν ο θεματοφύλακας του οράματος του σχεδιαστή.

Ακόμα, προβλέπονται κληροδοτήματα σε άλλους μακροχρόνιους συνεργάτες και φιλανθρωπικά ιδρύματα, καθώς ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Αρμάνι είχε έντονη κοινωνική δράση.

Επιπλέον, μεγάλη σημασία δίνεται στο Ίδρυμα Armani, το οποίο δημιουργήθηκε από τον σχεδιαστή πριν από περίπου δέκα χρόνια μαζί με τον Dell'Orco και τον τραπεζίτη Irving Bellotti της Rothschild Italia.

Η εντολή που δίνει στους κληρονόμους του

Καταγράφοντας τις τελευταίες επιθυμίες του, ο Τζόρτζιο έθεσε κάποιες πολύ σαφείς οδηγίες για το μέλλον της εταιρείας του «απαγορεύοντας» ρητά τη μεταφορά της έδρας από την Ιταλία σε άλλη χώρα αλλά και την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, τουλάχιστον για τα πρώτα πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του. Ανέκαθεν επιθυμούσε το brand του να διατηρήσει την ανεξαρτησία και την ταυτότητά του. Επίσης, δίνεται εντολή στους κληρονόμους να πουλήσουν το 15% των μετοχών του ιταλικού οίκου μόδας εντός 18 μηνών και, στη συνέχεια, να μεταβιβάσουν ένα επιπλέον ποσοστό 30% έως 54,9% στον ίδιο αγοραστή εντός τριών έως πέντε ετών μετά το θάνατό του.