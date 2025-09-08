Κηδεία Τζόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες κόσμου στην ταφική κάμαρα

Χιλιάδες άνθρωποι συρρέουν από το πρωί στο Μιλάνο για να αποχαιρετήσουν τον Τζόρτζιο Αρμάνι, τον κορυφαίο Ιταλό σχεδιαστή μόδας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Το φέρετρο με τη σορό του μεγάλου δημιουργού έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα σε ειδικό θάλαμο στο Μιλάνο, με πολίτες αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και της πολιτικής να σπεύδουν να αποτίσουν φόρο τιμής. Ο θάλαμος φιλοξενήθηκε στο Θέατρο Armani, τον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι επιδείξεις Prêt-à-porter του οίκου μόδας που ίδρυσε πριν από πενήντα χρόνια. Συγκινητική είναι η παρουσία πολλών νέων ανθρώπων που δηλώνουν πως ο Αρμάνι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.

Το Σάββατο περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι πέρασαν το κατώφλι του θεάτρου, το οποίο είχε διακοσμηθεί με λευκά τριαντάφυλλα και κεριά. Το «παρών» έδωσαν και ο δήμαρχος του Μιλάνου, η σχεδιάστρια μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε και πλήθος προσωπικοτήτων. Την Κυριακή η ουρά σχηματίστηκε από τις επτά το πρωί και υπολογίζεται πως περίπου 10.000 πολίτες απέτισαν φόρο τιμής στον Αρμάνι.

Στον τελευταίο αποχαιρετισμό παρευρέθηκαν επίσης οι σχεδιαστές Λουίζα Λουσάρντι (Max Mara), Σάντο Βερσάτσε, οι δίδυμοι Ντιν και Νταν Κέιτεν (Dsquared2), ο πρόεδρος της Λομβαρδίας Ατίλιο Φοντάνα, η υπουργός Πανεπιστημίων και Έρευνας Άννα Μαρία Μπερνίνι, καθώς και ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Νάπολι Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις. Εκεί ήταν ακόμα πολλές προσωπικότητες της τέχνης και του αθλητισμού.'

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα η κηδεία του «βασιλιά της μόδας»

Το κλίμα είναι βαθιά φορτισμένο, με το Μιλάνο να αποχαιρετά τον άνθρωπο που το ανέδειξε σε παγκόσμια πρωτεύουσα της κομψότητας. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι την κηδεία, η οποία θα τελεστεί αργότερα σήμερα, Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.

Η κηδεία του Αρμάνι θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας στη Ριβάλτα ντι Γκατσόλα της επαρχίας Πιατσέντσα, σε ιδιωτική τελετή, και θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι. Εκεί βρίσκονται ήδη οι γονείς και ο αδελφός του, ενώ το χωριό θα είναι πλήρως θωρακισμένο για την περίσταση.

Το Μιλάνο θα υποδεχθεί ξανά τον «βασιλιά Τζόρτζιο» στις 28 Σεπτεμβρίου με την επίδειξη μόδας για τα 50 χρόνια του οίκου Armani, στο Palazzo Brera.