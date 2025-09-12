Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που μετακόμισε... ξανά!

«Γιατί να μένω σε ένα σπίτι που είναι φορτωμένο με αναμνήσεις;»

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Μαίρης Συνατσάκη στη Μαρία Σολωμού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαίρη Συνατσάκη επέστρεψε με νέο βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, όπου εξήγησε γιατί μετακομίζει τόσο συχνά. Η πρώην παρουσιάστρια κι influencer, μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε στα social media ότι αλλάζει ξανά σπίτι με την οικογένειά της. 

Τα γυαλιά της Συνατσάκη πάνε στον Στρατή: Η στιλάτη «κλοπή» που έγινε viral

Μετά τα δεκάδες σχόλια που δέχτηκε στο προηγούμενο βίντεο, θέλησε να απαντήσει για τον λόγο που μετακομίζει ξανά, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη μαζί με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους έχουν μετακομίσει από τα τέλη Μαΐου, ωστόσο λόγω ανακαίνισης του νέου σπιτιού τους, αναγκάστηκαν να μείνουν στο σπίτι του παππού της στη Σαρωνίδα.

Η Μαίρη Συνατσάκη είναι συνέχεια με μια χαρτόκουτα στα χέρια!

Η Μαίρη Συνατσάκη είναι συνέχεια με μια χαρτόκουτα στα χέρια! /Φωτογραφία Instagram

«Δεν μπορώ για πολύ καιρό να αισθάνομαι ότι αυτό που πληρώνω δεν είναι αυτό που αξίζει να πληρώνω. Σε πολλές περιπτώσεις για κάποιο λόγο μπορεί να έχει χρειαστεί να πάρω μια πολύ γρήγορη απόφαση για το πού θα πάω κι άρχιζα μετά να συνειδητοποιώ τη μούρλα του κάθε ιδιοκτήτη που αποτυπωνόταν και σε χρήματα και σε απαιτήσεις και με έβαζε σε μια διαδικασία του “γιατί να είμαι εγώ εδώ;”.

Μαίρη Συνατσάκη: Το σπάνιο σύνδρομο που διαγνώσθηκε όταν ήταν 18 μηνών

Είμαι ένας άνθρωπος που το ζει το σπίτι του 100%. Οπότε αν νιώθω ότι έχω έναν παράλογο ιδιοκτήτη, το σπίτι έχει μειονεκτήματα γιατί να μένω εδώ και να νιώθω ότι με έχουν πιάσει και κότσο; Ή γιατί να μένω σε ένα σπίτι που είναι φορτωμένο με αναμνήσεις; Έχω φύγει από σπίτι επειδή έχω χωρίσει. Δεν έχω κάποιο λόγο που μετακομίζω. Απλώς επειδή το σπίτι μου είναι το ασφαλές μου μέρος, δεν μπορώ να μένω σε έναν χώρο που νιώθω ότι μπορεί να έχει μέσα αδικία ή να μην με καλύπτει. Έχω περάσει από σπίτια που δεν μπορούσες να κρεμάσεις ένα κάδρο γιατί ήταν τρελός ο ιδιοκτήτης. Λες κι όταν φεύγεις δεν έχεις δώσει εγγύηση!», αποκάλυψε η Μαίρη Συνατσάκη. 

Η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κορούλα τους Ολίβια 

Η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κορούλα τους Ολίβια  /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όσον αφορά τους λόγους που δεν θέλει να προχωρήσει σε αγορά σπιτιού, η ίδια απάντησε: «Είναι τρελά τα ποσά που χρειάζονται. Το θράσος των ανθρώπων του να σου ζητάνε μετρητά μεγάλα ποσά για την αγορά! Μου φαίνεται ένα από τα άπιαστα όνειρα να μπορεί κάποιος να αγοράσει».

