Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής

«Κερδίσαμε. Να το αφήσω κι άλλο;» ακούγεται να λέει από το μικρόφωνο

Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για την πρόκριση της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ/ βίντεο από Καλοκαίρι Παρέα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης προκρίθηκε η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, επικρατώντας της Λιθουανίας με το τελικό 87-76, στα προημιτελικά του Eurobasket. 

Γαλανόλευκο πάρτι στη Ρίγα - Η Εθνική στους «4» του Ευρωμπάσκετ

Η χθεσινή αναμέτρηση στη Ρίγα της Λετονίας συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των Ελλήνων, φαν και μη του αθλήματος. Μέχρι και ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για το τέλος του αγώνα της Εθνικής μας. 

Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής

Η μουσική σταμάτησε προκειμένου να μεταδοθεί από τις γιγαντοθόνες το τέλος του αγώνα, με την πρόκριση της Εθνικής μας στις 4 κορυφαίες της Ευρώπης. 

«Εντάξει, κερδίσαμε. Να το αφήσω κι άλλο;» ακούγεται να λέει από το μικρόφωνο, με τον κόσμο να πανηγυρίζει. 

Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής/ instagram

Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής/ instagram

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος βάπτισε τον γιο του στη Μύκονο πριν από λίγες μέρες, συνεχίζει την περιοδεία του. Οι επόμενες συναυλίες του θα είναι στο εξωτερικό. Τον Οκτώβριο θα ταξιδέψει στην Αυστραλία για live εμφανίσεις στην Αδελαΐδα, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

