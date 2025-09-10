Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για την πρόκριση της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ/ βίντεο από Καλοκαίρι Παρέα

Στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης προκρίθηκε η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, επικρατώντας της Λιθουανίας με το τελικό 87-76, στα προημιτελικά του Eurobasket.

Η χθεσινή αναμέτρηση στη Ρίγα της Λετονίας συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των Ελλήνων, φαν και μη του αθλήματος. Μέχρι και ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για το τέλος του αγώνα της Εθνικής μας.

Η μουσική σταμάτησε προκειμένου να μεταδοθεί από τις γιγαντοθόνες το τέλος του αγώνα, με την πρόκριση της Εθνικής μας στις 4 κορυφαίες της Ευρώπης.

«Εντάξει, κερδίσαμε. Να το αφήσω κι άλλο;» ακούγεται να λέει από το μικρόφωνο, με τον κόσμο να πανηγυρίζει.

Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής/ instagram

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος βάπτισε τον γιο του στη Μύκονο πριν από λίγες μέρες, συνεχίζει την περιοδεία του. Οι επόμενες συναυλίες του θα είναι στο εξωτερικό. Τον Οκτώβριο θα ταξιδέψει στην Αυστραλία για live εμφανίσεις στην Αδελαΐδα, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.