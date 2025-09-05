Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί

Το μωράκι έκανε τα πρώτα του... μπουσουλήματα!

05.09.25 , 23:28 Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
Χάρης Χριστόπουλος: «Με την Ανίτα κάναμε θεραπεία ζεύγους»

Ο Χάρης Χριστόπουλος και η Ανίτα Μπραντ πριν από έναν περίπου χρόνο, έγιναν γονείς για τρίτη φορά και είχαν κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό την εγκυμοσύνη της make up artist.

H Aννίτα Μπραντ αποκάλυψε αργότερα ότι γέννησε πρόωρα τον γιο τους. Πλέον έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια με τρία παιδιά και την Παρασκευή 5/9 η γνωστή μακιγιέζ αποκάλυψε το όνομα που θα δώσουν στο μωρό τους.

Η Αννίτα Μπραντ δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου φαίνεται ο γιος της να μπουσουλάει για πρώτη φορά. Εκεί έκανε και την αποκάλυψη για το όνομα που θα δώσουν στο τρίτο τους παιδί, το οποίο θα είναι Παύλος.

«Απλά τσιρίζω. Μετά που έκλεισα το live, ο Παυλάκος ξύπνησε και αποφάσισε να κάνει τα πρώτα του μπουσουλήματα… Αυτή τη στιγμή πηγαίνει από τη μία γωνία στην άλλη», έγραψε η Αννίτα Μπραντ.

Δες την ανάρτησή της:

Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί

ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΙΤΑ ΜΠΡΑΝΤ
